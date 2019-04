Fahr mit furioser Schlussphase

Kreisklasse 2 Schweinfurt

SG Castell/Wiesenbronn – Türkiyemspor SV 12 SW 3:0 TSV Heidenfeld – FC Röthlein/Schwebheim 1:1 SG Lindach/Kolitzheim – TSV/DJK Wiesentheid II 3:0 TSV Gochsheim II – FC Fahr 1:3 SG Frankenwinheim/Schallfeld – TSV Grettstadt 0:1 Türkiyemspor SV 12 SW – FC Reupelsdorf 2:1 SG Rimbach/Lülsfeld – FV Türkgücü Schweinfurt 5:1 SG Castell/Wiesenbronn – SC Brünnau 2:0

1. (1.) SG Castell/Wiesenbronn 21 17 3 1 67 : 18 54 2. (2.) TSV Grettstadt 20 16 2 2 68 : 26 50 3. (3.) TSV Gochsheim II 21 10 6 5 63 : 38 36 4. (5.) TSV Heidenfeld 21 8 7 6 38 : 31 31 5. (4.) SC Brünnau 20 9 4 7 42 : 37 31 6. (6.) FC Reupelsdorf 21 8 4 9 40 : 34 28 7. (7.) SG Rimbach/Lülsfeld 19 6 8 5 50 : 38 26 8. (8.) SG Lindach/Kolitzheim 20 8 2 10 36 : 49 26 9. (9.) Türkiyemspor SV 12 SW 20 7 4 9 33 : 36 25 10. (12.) FC Fahr 21 5 6 10 25 : 34 21 11. (10.) FV Türkgücü Schweinfurt 20 7 3 10 31 : 52 21 12. (13.) FC Röthlein/Schwebheim 21 5 4 12 30 : 49 19 13. (11.) SG Frankenwinheim/Schallfeld 21 5 4 12 25 : 55 19 14. (14.) TSV/DJK Wiesentheid II 20 1 5 14 21 : 72 8

FC Lindach/SV Kolitzheim – TSV/DJK Wiesentheid II 3:0 (1:0). Einen ungefährdeten Heimsieg sicherten sich die Lindacher und Kolitzheimer gegen das harmlose Tabellenschlusslicht. Allerdings dauerte es bis zur 42. Minute, ehe das Führungstor gegen die tief stehenden Gäste fiel. Am Ende hätte das Ergebnis höher ausfallen können.

Tore: 1:0 Martin Hellert (42.), 2:0 Stefan Reisbeck (56.), 3:0 Stefan Reisbeck (58.).

TSV Gochsheim II – FC Fahr 1:3 (1:0). Der Tabellendritte aus Gochsheim dominierte den ersten Durchgang, kam dabei aber nur selten zu klaren Torgelegenheiten. Eine dieser wenigen Chancen nutzte die Heimelf kurz zur Pause zum 1:0. Zu Beginn der zweiten Hälfte stellten die Fahrer dann in der Offensive auf zwei Spitzen um und agierten deutlich offensiver. Das Spiel stand nun auf Messers Schneide: Fahr machte mächtig Druck, Gochsheim konterte. Nachdem den Gästen spät der Ausgleich gelungen war, drängten sie sogar noch auf den Sieg – und wurden für ihren Mut mit zwei weiteren Treffern belohnt.

Tore: 1:0 Alexander Tostoj (39.), 1:1 Philipp Friedrich (81.), 1:2 Florian Skoda (85.), 1:3 Johannes Linke (87.).

Türkiyemspor SV 12 Schweinfurt – FC Reupelsdorf 2:1 (1:1). Die Schweinfurter starteten erfolgreich und gingen ebenso früh wie verdient in Führung. Als Reupelsdorf dann auch noch früh einen Mann verlor, schien das Spiel zu einer deutlichen Angelegenheit zu werden. In der Folge aber waren die Gäste am Drücker. Nach dem Wechsel zogen die Hausherren mit einem schönen Distanzschuss wieder rasch in Führung und hielten diesen Vorsprung bis zum Spielende.

Tore: 1:0 Mehmet Demir (4.), 1:1 Eugen Müller (28.), 2:1 Ali Akdemir (49.). Rot: Yaya Sidibe (Reupelsdorf, 15., Tätlichkeit).

SG Rimbach/Lülsfeld – FV Türkgücü Schweinfurt 5:1 (3:1). Die SG hatte im Nachholspiel am Freitagabend leichtes Spiel mit völlig überforderten Schweinfurtern. Türkgücü, das bereits in der Vorwoche große Personalnöte vermeldet hatte, war erneut mit einer Notelf und einigen Seniorenspielern in seinen Reihen angetreten. „Das Tempo konnten sie dann nicht mitgehen, es hätte noch höher ausfallen können,“ berichtete Sportleiter Markus Kleedörfer vom Tabellenführer.

Tore: 1:0 Steven Karge (2.), 1:1 Mesut Yeniay (7.), 2:1 Andreas Röding (19.), 3:1 Steven Karge (24.), 4:1 Christopher Meyer (46.), 5:1 Markus Anger (80.). Gelb-Rot: Rasheed Salau (Schweinfurt, 75., Foulspiel und Meckern).

SG Castell/Wiesenbronn – SC Brünnau 2:0 (1:0). Die Zuschauer in Wiesenbronn erlebten zwei unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten dominierte der Tabellenführer nach Belieben und hätte eigentlich einen größeren Vorsprung mit in die Kabine nehmen müssen. Nach Wiederanpfiff war sich die SG ihrer Sache wohl schon zu sicher. Brünnau präsentierte sich plötzlich ebenbürtig und erspielte einige gute Torchancen. Doch auch der zweite Treffer blieb dem Spitzenreiter vorbehalten, der am Ende einen mühevollen Sieg einfuhr und seinen Vorsprung in der Tabelle konstant bei vier Punkten hielt.

Tore: 1:0 Tobias Gnebner (17.), 2:0 Andreas Herrmann (80.).

Restprogramm

TSV Heidenfeld – FC Röthlein/Schwebheim 1:1 (1:1). Tore: 1:0 Fabian Hahn (28.), 1:1 Fabian Bollstetter (45.). Gelb-Rot: Fabian Bollstetter (Röthlein, 89., wiederholtes Foulspiel).

SG Frankenwinheim/Schallfeld – TSV Grettstadt 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Luis Hofmann (90.+4). Gelb-Rot: Sebastian Collins (Frankenwinheim, 86., wiederholtes Foulspiel).