Fahr lässt den Favoriten stolpern

Kreisklasse 2 Schweinfurt

Türkiyemspor SV 12 SW – SC Brünnau 3:1 FC Reupelsdorf – TSV Gochsheim II 2:2 SG FC Lindach/SV Kolitzheim – FV Türkgücü SW 1:3 FC Fahr – TSV Grettstadt 2:1 TSV Heidenfeld – SG Rimbach/Lülsfeld 3:3 SG Castell/Wiesenbronn – Röthlein/Schwebheim 3:0 SG Frankenwinheim/Schallfeld – Wiesentheid II 4:0

1. (1.) SG Castell/Wiesenbronn 23 19 3 1 77 : 20 60 2. (2.) TSV Grettstadt 23 18 2 3 79 : 31 56 3. (3.) TSV Gochsheim II 23 11 7 5 69 : 41 40 4. (4.) SC Brünnau 23 11 4 8 56 : 41 37 5. (5.) TSV Heidenfeld 23 9 8 6 42 : 34 35 6. (8.) Türkiyemspor SV 12 SW 23 9 4 10 41 : 46 31 7. (6.) SG Rimbach/Lülsfeld 23 7 9 7 57 : 47 30 8. (7.) FC Reupelsdorf 23 8 6 9 44 : 38 30 9. (9.) SG FC Lindach/SV Kolitzheim 23 8 3 12 39 : 56 27 10. (10.) FC Fahr 23 6 7 10 29 : 37 25 11. (11.) FV Türkgücü Schweinfurt 23 8 3 12 34 : 63 24 12. (13.) SG Frankenwinheim/Schallfeld 23 6 4 13 30 : 59 22 13. (12.) FC Röthlein/Schwebheim 23 5 5 13 31 : 53 20 14. (14.) TSV/DJK Wiesentheid II 23 1 5 17 23 : 85 8

Türkiyemspor SV 12 Schweinfurt – SC Brünnau 3:1 (1:1). Die Gastgeber begannen stark und zogen verdient in Führung. Nach einem Fehler ihres Torwarts mussten sie aber den Ausgleich hinnehmen. Doch auch in der zweiten Halbzeit gehörte das Spiel weitestgehend den Schweinfurtern, die sich mit zwei weiteren Treffern belohnten. Nach dem 3:1 versuchte Brünnau noch einmal alles, mehr als ein Lattentreffer gelang ihnen aber nicht.

Tore: 1:0 Mehmet Demir (19.), 1:1 Felix Geisel (27.), 2:1 Harris Castellanos Barroeta (53.), 3:1 Günay Tekerek (81.).

FC Reupelsdorf – TSV Gochsheim II 2:2 (0:2). Mit einer gerechten Punkteteilung endete die Partie in Reupelsdorf. Während die Gochsheimer die erste Hälfte bestimmten und sich auch im Abschluss effizient zeigten, dominierten die Hausherren den zweiten Spielabschnitt. Die Reupelsdorfer attackierten den Gegner nun schon im Spielaufbau und glichen in der Schlussphase noch zum 2:2 aus.

Tore: 0:1 Andreas Schubert (29.), 0:2 Billal Hassan (44., Eigentor), 1:2 Serkan Sarioglan (60.), 2:2 Ala Amara (77.).

FC Fahr – TSV Grettstadt 2:1 (1:1). Mit dem Heimsieg über Grettstadt ist Fahr die Überraschung des Spieltags gelungen. Der FC stand in der Defensive gut, musste aber dennoch das 0:1 hinnehmen (20.). Doch die Gastgeber ließen sich nicht beirren und nutzten kurz vor der Pause eine ihrer Kontergelegenheiten zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel agierte Grettstadt enorm druckvoll, scheiterte aber mehrfach am glänzend aufgelegten Kilian Rossdeutscher im Fahrer Tor. Ein direkt verwandelter Freistoß Michael Linkes bescherte dem FC den umjubelten Erfolg, der im Abstiegskampf neben drei Punkten auch Selbstvertrauen bringt.

Tore: 0:1 Maximilian Schmitt (20.), 1:1 Andreas Winkler (43.), 2:1 Michael Linke (76.). Gelb-Rot: Markus Pfeiffer (Grettstadt, 90.+4, wiederholtes Foulspiel).

TSV Heidenfeld – SG Rimbach/Lülsfeld 3:3 (3:1). „Wir haben furios angefangen, aber ebenso furios wieder abgebaut,“ berichtete TSV-Informant Martin Kostka. Die Hausherren verspielten gegen kämpferisch überragend eingestellte Gäste einen 3:0-Vorsprung und durften sich am Ende über den einen Punkt freuen, denn nach dem 3:3 vergab die SG noch zwei weitere gute Tormöglichkeiten.

Tore: 1:0 Fabian Hahn (11.), 2:0 Simon Hetterich (18.), 3:0 Simon Hetterich (31.), 3:1 Markus Anger (32.), 3:2 Jürgen Scheder (57.), 3:3 David Ament (67.).

SG Castell/Wiesenbronn – FC Röthlein/Schwebheim 3:0 (0:0). Der Spitzenreiter tat sich im ersten Durchgang gegen defensiv gut aufgestellte Gäste schwer und kam nur vereinzelt gefährlich vors Tor. Kurz nach dem Wechsel wurde Patrick Paul an der Strafraumkante gefoult, und Tobias Gnebner verwandelte den etwas umstrittenen Elfmeter sicher. Mit dem 1:0 im Rücken spielte die SG die restlichen Minuten souverän herunter und erzielte dabei noch zwei weitere Treffer. Dank des Fahrer Siegs über Grettstadt beträgt der Vorsprung auf den Zweiten nun schon vier Punkte.

Tore: 1:0 Tobias Gnebner (48., Foulelfmeter), 2:0 Tobias Gnebner (60.), 3:0 Lukas Prechtel (64.).

SG Frankenwinheim/Schallfeld – TSV/DJK Wiesentheid II 4:0 (1:0). Die SG hat drei wichtige Punkte in Frankenwinheim behalten. Dabei bestimmte sie das Spiel über die volle Dauer, verpasste es jedoch lange Zeit, die Führung auszubauen. So hätten die Wiesentheider Mitte des zweiten Abschnitts mit ihrer einzigen Chance beinahe den Ausgleich erzielt. Erst in den Schlussminuten sicherten die Hausherren mit drei weiteren Toren den Erfolg.

Tore: 1:0 Jens Strasser (32., Foulelfmeter), 2:0 Andreas Dülk (75.), 3:0 Andreas Dülk (87.), 4:0 Jens Strasser (89.).

SG Lindach/Kolitzheim – FV Türkgücü Schweinfurt 1:3 (1:1). Tore: 1:0 Stefan Reisbeck (12.), 1:1 Mamadou Cisse (28.), 1:2 Murat Odlukaya (87.), 1:3 Kevin Nitsch (90.).