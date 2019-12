FC Iphofen: Urgestein Elmar Most bleibt Trainer

Fünf Jahre sind eine lange Zeit, doch das alleine ist beim FC Iphofen kein Kriterium. "Es wäre ja schön blöd, eine Zusammenarbeit nur auf Grund einer gewissen Dauer zu beenden", sagt Abteilungsleiter Sebastian Dörr. Er selbst hatte auf der Weihnachtsfeier des Klubs bekanntgegeben: Seine seit 2014 im Amt befindlicher Trainer Elmar Most bleibt dem FC auch in der kommenden Saison erhalten.

Entscheidung für Most keine Selbstverständlichkeit

Selbstverständlich sei diese Entscheidung kein Selbstläufer gewesen - gerade wegen der lange andauernden Zusammenarbeit. "Da kommen natürlich solche Themen auf den Tisch. Passt es noch? Ist eine Entwicklung zu sehen? Bringt er das Team noch weiter?", so Dörr. Gemeinsam sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass es das noch nicht gewesen sein soll.

Zumal die Iphofener auf einem guten Weg sind. In ihrem zweiten Jahr in der Kreisklasse steht das Team des Mainbernheimer Übungsleiters zur Winterpause auf einem soliden Rang fünf. Doch der Schein trügt - zumindest laut Dörr: "Hopferstadt und Frickenhausen haben ein bzw. zwei Spiele weniger als wir. Ich gehe davon aus, dass wir eigentlich auf Rang sieben oder acht wären. Aber das würde ich zum Saisonende auch so unterschreiben."

Es seien gefährliche 22 Punkte, die der FCI auf dem Konto habe. "Außer Gelchsheim - die haben wirklich so eine brutal gute Offensive - kann in dieser Liga jeder jeden schlagen. Wir müssen höllisch aufpassen, uns nicht zu sicher zu sein", sagt Dörr und warnt vor einem Abstürzen nach der Winterpause.

Das Team bleibt zusammen

Trotzdem ist man in Iphofen "im Großen und Ganzen zufrieden" mit der bisher gezeigten Leistung. Zwar habe man in einigen Partien "blöde Punkte" liegen lassen - dafür aber auch wieder, wie beispielsweise beim 2:1-Sieg gegen Frickenhausen - glückliche Punkte eingesammelt. "Wenn wir nach der Winterpause noch ein bisschen mehr Gas geben, bin ich zuversichtlich", so der Abteilungsleiter. Bis dahin wird sich in der spielfreien Zeit beim Most-Team nicht viel tun. Laut Dörr gibt es beim Kreisklassisten weder Zu- noch Abgänge. Nicht nur beim Trainer, sondern auch bei der Mannschaft setzen sie auf Konstanz.