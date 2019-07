Ex-Bundesliga-Profi ehrt Dettelbacher Stadtmeister

Nach zehn Jahren ist in Dettelbach wieder einmal ein Fußball-Stadtmeister ausgespielt worden, und zwar aus Anlass der 100-Jahr-Feier des SC Dettelbach. Doch nicht die Gastgeber-Mannschaft setzte sich durch, sondern der Stadtteilklub SC Mainsondheim. Der Kreisklassist gewann das Endspiel gegen den A-Klasse-Meister VfR Bibergau mit 3:1. Dritter wurde der SC Schernau, der sich über seinen Podestplatz am meisten freute. Die beiden Gastgeber-Teams – der SC Dettelbach und die Auswahl aus Dettelbach und seiner Ortsteile – konnten am Samstag zusammen nur noch 18 Mann stellen, mussten aber noch vier Spiele austragen; sie wurden Vierter und Fünfter vor der DJK Effeldorf. Bei der Siegerehrung am Sonntag gratulierte auch Ex-Bundesliga Profi Torben Hoffmann (Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt). „Wir wollten nach zehn Jahren wieder ein Highlight setzen – vor allem, weil es unser Jubiläumsjahr ist“, sagte SC-Vorsitzender Christian Graber und regte an, dass die Siegermannschaft im nächsten Jahr das Turnier ausrichten könnte. Das Bild zeigt die siegreichen Mainsondhei-mer (hinten von links) Thomas Meyer, Johannes Böhm, Moritz Heim, Wolfgang Frisch, Emanuel Kretzer, Fabian Herbach, Stefan Grebe, Andreas Hehn, Matthias Hofmann; (vorne von links) Marco Burkard, Hannes Hofmann, Nicholas Vollhals, Patrik Mrugalla, Johannes Wurm, Maxi Hehn, Leon Mathan, Marcel Schiffler. (hw) Foto: Foto: Hans Will