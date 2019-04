Ex-Abtswinder ist nicht zu bremsen

Der FC Geesdorf ist mit einer Niederlage in seine Englische Woche gestartet. Trotz eines 0:3-Rückstandes wäre der Aufsteiger in Unterpleichfeld beinahe noch zum 3:3-Ausgleich gekommen. Doch die Hausherren retteten in der Nachspielzeit den Ball aus der Gefahrenzone und feierten so einen alles in allem verdienten Heimsieg. „Wir haben heute zu viele Fehler gemacht“, resümierte FC-Trainer Hassan Rmeithi. Zuvor hatte sein Team unter anderem drei Foulelfmeter verursacht. Die Unterpleichfelder verwandelten zwar nur einen, hatten aber aus dem Spiel heraus eine ganze Reihe an Torchancen. Matchwinner war Pascal Kamolz, der alle TSV-Tore erzielte.

Nach einem der wenigen Geesdorfer Vorstöße gelang Carmine de Biasi das 1:3 (70.). Weil sich Fazdel Tahir schnell den Ball schnappen wollte, sah er die Gelbe Karte. Rmeithi regte sich über die Ungleichbehandlung aus seiner Sicht dermaßen auf, dass er vom Schiedsrichter auf den Balkon des TSV-Sportheims geschickt worden ist. Von dort gab der FC-Trainer zunächst weiter Instruktionen. Schließlich bekamen auch die Geesdorfer einen Foulelfmeter zugesprochen, den Tahir sicher verwandelte (79.). Auf der Gegenseite vergab Christoph Hiesberger den zweiten TSV-Strafstoß (86.). In der Schlussphase gingen dann auch mit einzelnen Gäste-Anhängern die Gäule durch. Das Match musste kurzzeitig unterbrochen werden – und es gab eine sechsminütige Nachspielzeit, in der die Gäste fast noch einen Punkt mitgenommen hätten. „Wir haben es unnötig spannend gemacht“, fand TSV-Trainer Andreas Zehner.

Geesdorf: Seufert – Hümmer, Konrad, Kober, Beuerlein (46. Rößner), Simon Weiglein, Pfeufer (58. Feidel), Stefan Weiglein, Ekollo, Tahir, de Biasi.

Schiedsrichter: Schwarzmann (Scheßlitz). Zuschauer: 149. Besonderheit: Die Unterpleichfelder Kamolz und Hiesberger verschießen jeweils einen Foulelfmeter (33., 86.). Tore: 1:0 Kamolz (7., Foulelfmeter), 2:0 Kamolz (41.), 3:0 Kamolz (54.), 3:1 de Biasi (70.), 3:2 Tahir (79., FE).