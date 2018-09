Etwashausen startet größtes Abenteuer

Wenn die Tischtennis-Asse des TV Etwashausen an diesem Sonntag um 15 Uhr gegen den TSV Gräfelfing in die neue Saison starten, dann beginnt für sie ein nie dagewesenes Abenteuer. Bis in die Oberliga – der höchsten Spielklasse Bayerns – ist bislang noch keine Mannschaft aus dem Kitzinger Stadtteil vorgestoßen. „Wir sind jetzt ein absolutes Aushängeschild in der Region“, sagt Etwashausens Kapitän Christoph Sasse stolz.

Er und seine Mitspieler können es auch deswegen sein, weil das komplette Team in der Nähe zu Hause ist und zur Hälfte aus Eigengewächsen besteht. Sasse selbst, aber auch Felix Günzel und Bastian Herbert, haben den Tischtennissport bei Etwashausen erlernt. Jens Jung kommt aus dem Nachbarlandkreis Schweinfurt (Waigolshausen). Markus Jäger, der einzige Neuzugang dieses Sommers, ist in Sommerach sesshaft geworden und Kamil Michalik in Albertshofen. Der gebürtige Pole ist die Nummer 1 der Etwashäuser und geht nunmehr in seine dritte Saison. Mittlerweile zählt auch die Familie Michalik drei Kinder.

„Wir sind ein sehr familiärer Verein“, sagt Sasse. Die Jugend erfährt seit Jahren großen Zuwachs – und wird unter anderem von Spielern der ersten Mannschaft trainiert. „Wir wollen etwas an den Verein zurückgeben“, betont der 24-Jährige. Das will das TVE-Vorzeige-Sextett, das auf eine Sommerpause verzichtet hat, nun auch in der Oberliga. „Wir geben uns in keinem Spiel schon im Vorhinein geschlagen. Ich denke, dass wir an einem guten Tag auch gegen keinen Gegner chancenlos sind“, sagt Sasse gewohnt selbstbewusst. Und: „Minimalziele gibt es nicht in Etwashausen. Das Ende der Fahnenstange sehen wir noch nicht erreicht. Schon in dieser Aufstiegssaison wollen wir ins gesicherte Mittelfeld.“

Zum Auftakt kommt mit dem TSV Gräfelfing gleich einer der Titelkandidaten nach Kitzingen, ein „echter Prüfstein“, wie ihn Sasse nennt. Bis auf den Sechser haben alle Münchner mindestens 2000 Leistungspunkte. An Nummer 2 spielt Maximilian Heeg, der gebürtig aus Hösbach stammt und zuletzt für Rosenheim in der Regionalliga antrat. Jene Oberbayern haben sich freiwillig aus der vierthöchsten Spielklasse zurückgezogen und sind am 30. September der erste Auswärtsgegner der Etwashäuser. An Nummer 1 ist in Rosenheim der Malaysier Muhammad Ashraf Haikal (2205 QTTR-Punkte) gemeldet. Dahinter folgt der junge Spanier Santiago Lorenzo (2154). Inwieweit die Konkurrenten an den 18 Spieltagen komplett antreten, wird sich zeigen.

Am besten unter den zehn Klubs ist tatsächlich Mitaufsteiger TSV Bad Königshofen II aufgestellt – zumindest auf dem Papier. Spitzenspieler ist dort der bundesligaerfahrene Filip Zeljko (2279). „Ich könnte mir vorstellen, dass Königshofen möglichst schnell den Klassenerhalt schaffen will und dann vielleicht nicht mehr ganz so stark aufläuft“, sagt Sasse, dessen Team am ersten Advents-Wochenende das einzige Lokalduell bevorsteht.

Hoffnung macht dem Betriebswirt auch das neu formierte Doppel drei, das er gemeinsam mit Routinier Jäger stellt. „In den Doppeln sind wir richtig gut aufgestellt.“ Der 17-jährige Bastian Herbert und Linkshänder Felix Günzel haben in der vergangenen Aufstiegssaison in der Bayernliga Nord zusammen nur zwei Spiele verloren. Beim ebenfalls links spielenden Michalik und Jung waren es auch nur drei.