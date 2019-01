Etwashausen mit glänzendem Auftakt

Oberliga Bayern Männer

DJK Sparta Noris Nürnberg – TV Hilpoltstein II 3:9 TB/ASV Regenstauf – TSV Starnberg 9:4 TV Hilpoltstein II – TV Etwashausen 7:9 TSV Gräfelfing – TSV Bad Königshofen II 9:4 DJK Sparta Noris Nürnberg – FC Bayern München II 6:9

1. (1.) TSV Gräfelfing 10 8 1 1 85 : 52 17 : 3 2. (2.) TV Etwashausen 9 7 1 1 75 : 51 15 : 3 3. (4.) TV Hilpoltstein II 10 7 0 3 80 : 59 14 : 6 4. (3.) TSV Bad Königshofen II 9 6 0 3 71 : 52 12 : 6 5. (5.) FC Bayern München II 10 5 1 4 61 : 70 11 : 9 6. (6.) TB/ASV Regenstauf 10 4 0 6 72 : 79 8 : 12 7. (7.) TTC Fortuna Passau II 8 2 0 6 46 : 65 4 : 12 8. (8.) DJK Sparta Noris Nürnberg 11 1 2 8 63 : 94 4 : 18 9. (9.) TSV Starnberg 9 0 1 8 49 : 80 1 : 17

TV Hilpoltstein II – TV Etwashausen 7:9 (26:32 Sätze). Mit einer Sternstunde hatten sich die Etwashäuser Tischtennisspieler in die Weihnachtspause verabschiedet, mit einer Glanzleistung kehrten sie nun aus ihr zurück. Nichts von dem, was sie bei ihrem letzten Sieg auszeichnete, hatten sie auf der schier ewig langen Strecke von Anfang Dezember bis Ende Januar eingebüßt. Am Sonntagnachmittag in Hilpoltstein zeigte die Mannschaft, dass es ihr offenbar mühelos gelingt, immer wieder jene Tugenden abzurufen, mit denen sie bereits vor Weihnachten die Liga aufgemischt hat.

Mehr als acht Wochen nach ihrem gefeierten Erfolg in Bad Königshofen glückte den Etwashäuser Aufsteigern nun auch ein Sieg bei jenem Kontrahenten, dem sie als bislang einzigem in dieser Saison unterlegen gewesen waren (4:9) und den Christoph Sasse als ihr Kapitän noch einen Tick stärker einschätzt als Königshofen. Dass er und seine Kameraden auch diese mit Höchstschwierigkeiten gespickte Aufgabe bewältigten – keineswegs locker-leicht, aber in der ihnen eigenen Hartnäckigkeit, Disziplin und Stressresistenz –, stimmte Sasse zum einen glücklich, zum anderen optimistisch mit Blick auf die nächsten Prüfungen in Gräfelfing und gegen Bad Königshofen.

So berechenbar der TVE in diesem Spieljahr mit seinem Erfolg bleibt, so unkalkulierbar erscheint er für seine Gegner. Die Taktik, Felix Günzel und Bastian Herbert als Spitzendoppel zu benennen, hatte sich mal wieder als kluger Schachzug herausgestellt. Die beiden gewannen nach ihrem mühsamen Fünfsatzmatch am Anfang das entscheidende Schlussdoppel in drei klaren Durchgängen. Zu überraschen wusste Herbert auch im Einzel, als er Hilpoltsteins Darius Kabacinski nach 20 Siegen die erste Saisonniederlage zufügte. Günzel kam gegen Sebastian Hegenberger kampflos zum Erfolg, da der Hilpoltsteiner sich im ersten Einzel verletzt hatte. Für Sasse gilt es im Titelrennen nun „die Contenance zu bewahren und keinen zu unterschätzen“. Aber ein „Meilenstein“ sei mit dem Sieg in Mittelfranken schon mal bewältigt.

Die Statistik des Spiels

Hörmann/Golavsek – Michalik/Jung 3:0 (11:7, 12:10, 12:10)

Hegenberger/Danzer – Günzel/Herbert 2:3 (11:7, 5:11, 9:11, 11:8, 7:11)

Kabacinski/Stumpf – Jäger/Sasse 3:1 (8:11, 11:4, 11:7, 11:9)

Hörmann – Günzel 1:3 (11:6, 10:12, 12:14, 6:11)

Hegenberger – Michalik 2:3 (11:9, 13:15, 11:8, 8:11, 9:11)

Kabacinski – Jäger 3:0 (11:8, 11:9, 11:7)

Golavsek – Herbert 3:1 (7:11, 11:9, 14:12, 11:6)

Danzer – Jung 3:1 (12:10, 9:11, 11:4, 11:7)

Stumpf – Sasse 0:3 (7:11, 5:11, 5:11)

Hörmann – Michalik 3:1 (11:8, 6:11, 11:8, 11:9)

Hegenberger – Günzel 0:3 (0:11, 0:11, 0:11)

Kabacinski – Herbert 0:3 (4:11, 6:11, 7:11)

Golavsek – Jäger 0:3 (9:11, 7:11, 8:11)

Danzer – Sasse 3:1 (11:9, 6:11, 11:5, 11:9)

Stumpf – Jung 0:3 (9:11, 8:11, 6:11)

Hörmann/Golavsek – Günzel/Herbert 0:3 (8:11, 10:12, 7:11)