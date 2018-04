Etwashausen macht große Schritte

Bayernliga Nord Männer

DJK SpVgg Effeltrich II – TSV Ansbach II 9:2 TV Erlangen – TV Etwashausen 1:9 TV Altdorf – TTC Tiefenlauter 7:9 SV-DJK Eggolsheim – TSV Ansbach II 9:0 TTC Rugendorf – TSV Bad Königshofen II 3:9

1. (1.) TSV Bad Königshofen II 16 15 0 1 142 : 50 30 : 2 2. (2.) TV Etwashausen 17 14 1 2 144 : 69 29 : 5 3. (3.) TTC Tiefenlauter 16 12 1 3 125 : 75 25 : 7 4. (4.) SV DJK Eggolsheim 15 10 0 5 112 : 72 20 : 10 5. (5.) TTC Rugendorf 16 7 2 7 114 : 100 16 : 16 6. (6.) TV Erlangen 16 7 0 9 83 : 111 14 : 18 7. (7.) TV Altdorf 15 4 2 9 90 : 114 10 : 20 8. (8.) TSV Eintracht Eschau 15 4 1 10 66 : 116 9 : 21 9. (10.) DJK SpVgg Effeltrich II 16 1 1 14 56 : 136 3 : 29 10. (9.) TSV Ansbach II 16 1 0 15 49 : 138 2 : 30

TV Erlangen – TV Etwashausen 1:9 (28:11 Sätze)

Mit großen Schritten eilen die Etwashäuser der Aufstiegsrelegation entge-gen. Der Sieg in Erlangen war bereits der fünfte nacheinander seit dem ärgerlichen Ausrutscher Mitte Februar in Rugendorf. Mehr noch imponiert die Souveränität, mit der sie ihre Aufgaben lösen. In Erlangen brauchten sie am Samstagnachmittag nur gute zweieinhalb Stunden, um den offenbar nicht mehr bis in die Fingerspitzen motivierten Gegner von dessen eigener Platte zu fegen. Platz zwei ist damit so gut wie sicher. Konkurrent Tiefenlauter müsste schon ein Wunder vollbringen, um im Spielverhältnis 25 Punkte aufzuholen und damit den TVE im Saisonendspurt noch zu überflügeln.

Den Etwashäusern stand in Erlangen Kapitän Christoph Sasse wieder zur Verfügung, der eine Woche zuvor in Eschau noch gefehlt hatte. Und er reihte sich nahtlos in ein Team ein, das pünktlich zum Saisonhöhepunkt auf seinen Zenit zu finden scheint. So knapp Sasse sich im Doppel mit Radu Botos noch durchgesetzt hatte – fünf Sätze waren dafür nötig –, so deutlich dominierte er sein Einzel. Auch andere gaben am Samstag eine Kostprobe ihres Könnens. Bastian Herbert siegte ebenso in drei Durchgängen wie Jens Jung, der das klarste aller Ergebnisse hinlegte.

Und dann war da noch Kamil Michalik. Die Etwashäuser Nummer 1 lieferte sich mit der Nummer 2 der Gastgeber, Peter Lommer, ein Duell auf Biegen und Brechen, das er im entscheidenden fünften Satz für sich entschied. Und im Spitzeneinzel mit Erlangens Einser Pawel Kostenko war Michalik nicht mehr zu halten. Unwiderstehlich setzte er sich mit 11:8, 11:9 und 11:9 in drei knappen Sätzen durch. Nur Botos verlor letztlich sein Einzel.

Ein Spiel noch (gegen Ansbach II) steht den Etwashäusern bevor, dann geht es in die Relegation, in der sie im vergangenen Jahr knapp gescheitert sind.

Die Statistik des Spiels

Reiß/Eichner – Michalik/Jung 2:3 (7:11, 11:6, 11:8, 8:11, 10:12)

Kostenko/Schumacher – Herbert/Günzel 0:3 (3:11, 4:11, 6:11)

Lommer/Scheer – Sasse/Botos 2:3 (10:12, 9:11, 11:9, 12:10, 6:11)

Kostenko – Herbert 0:3 (11:13, 3:11, 9:11)

Lommer – Michalik 2:3 (11:6, 6:11, 2:11, 11:9, 12:14)

Reiß – Sasse 0:3 (12:14, 5:11, 10:12)

Eichner – Günzel 2:3 (11:9, 11:9, 10:12, 7:11, 8:11)

Scheer – Botos 3:1 (11:8, 15:13, 7:11, 11:8)

Schumacher – Jung 0:3 (5:11, 4:11, 3:11)

Kostenko – Michalik 0:3 (8:11, 9:11, 9:11)