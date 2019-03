Etwashausen gewinnt wieder an Schwung

Oberliga Bayern Männer

TB/ASV Regenstauf – FC Bayern München II 7:9 TSV Gräfelfing – TTC Fortuna Passau II 9:2 TSV Bad Königshofen II – TV Hilpoltstein II 6:9 TV Etwashausen – DJK Sparta Noris Nürnberg 9:3

1. (1.) TSV Gräfelfing 14 12 1 1 121 : 67 25 : 3 2. (3.) TV Hilpoltstein II 13 9 0 4 103 : 74 18 : 8 3. (2.) TSV Bad Königshofen II 13 9 0 4 104 : 77 18 : 8 4. (4.) TV Etwashausen 12 8 1 3 96 : 72 17 : 7 5. (5.) FC Bayern München II 12 6 1 5 70 : 86 13 : 11 6. (6.) TB/ASV Regenstauf 13 4 1 8 94 : 105 9 : 17 7. (7.) TTC Fortuna Passau II 11 2 1 8 59 : 91 5 : 17 8. (8.) DJK Sparta Noris Nürnberg 14 1 2 11 71 : 121 4 : 24 9. (9.) TSV Starnberg 10 1 1 8 58 : 83 3 : 17

TV Etwashausen – DJK Noris Nürnberg 9:3 (32:17 Sätze). So schnell kann es gehen: Nach zwei Niederlagen gegen das Führungsduo hatten die Etwashäuser Tischtennisspieler den Anschluss nach vorne etwas verloren. Nun – nach dem eigenen Heimsieg und dem Ausrutscher Bad Königshofens – haben sie zumin-dest im Kampf um Platz zwei wieder alles selbst in der Hand. Vier Partien stehen noch aus, und in allen geht es gegen Teams, die in der Tabelle hinter ihnen stehen.

Der Sieg gegen Nürnberg bereitete dem TVE am Samstag wie schon im Hinspiel (9:2) wenig Mühe und stand nach zweidreiviertel Stunden fest. In den Doppeln hatten die Etwashäuser gar nichts zugelassen. Die Einzel waren da schon eine zähere Angelegenheit. Während Kamil Michalik seine Sache souverän erledigte, ließen Felix Günzel und Bastian Herbert jeweils im fünften Satz den Punktverlust zu.

Auch Jakob Weiß, der für den verhinderten Kapitän Christopher Sasse ins Team gekommen war, gab sein Spiel in vier Sätzen ab. Das war es dann jedoch mit den Präsenten an die Gäste, die in dieser Saison erst eine Partie gewonnen haben. Für den TVE bahnt sich erneut der Weg in die Aufstiegsrelegation.

Die Statistik des Spiels

Günzel/Herbert – Ott/Makowski 3:1 (6:11; 11:7; 11:6; 15:13)

Michalik/Jung – Ulrich/Reichart 3:1 (9:11; 11:9; 11:7; 11:8)

Jäger/Weiß – Baumgärtel/Emter 3:0 (11:7; 12:10; 11:6)

Michalik – Reichart 3:0 (11:5; 11:8; 11:9)

Günzel – Ulrich 2:3 (10:12; 11:13; 11:6; 11:5; 9:11)

Herbert – Emter 2:3 (11:9; 5:11; 11:6; 8:11; 9:11)

Jäger – Ott 3:1 (4:11; 11:6; 11:8; 11:6)

Jung – Makowski 3:2 (9:11; 11:8; 9:11; 11:7; 11:4)

Weiß – Baumgärtel 1:3 (4:11; 11:3; 5:11; 7:11)

Michalik – Ulrich 3:2 (11:7; 8:11; 10:12; 11:3; 11:7)

Günzel – Reichart 3:0 (11:6; 11:4; 11:7)

Herbert – Ott 3:1 (11:8; 7:11; 11:6; 11:6)