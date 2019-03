Etwashausen erwacht mit einem Kater

Tischtennis

Oberliga Bayern Männer

TV Hilpoltstein II – TTC Fortuna Passau II 9:5 TSV Gräfelfing – TB/ASV Regenstauf 9:2 TV Etwashausen – TSV Starnberg 8:8 TSV Bad Königshofen II – TSV Starnberg 9:3 DJK Sparta Noris Nürnberg – Fortuna Passau II 2:9

1. (1.) TSV Gräfelfing 15 13 1 1 130 : 69 27 : 3 2. (4.) TSV Bad Königshofen II 14 10 0 4 113 : 80 20 : 8 3. (3.) TV Hilpoltstein II 14 10 0 4 112 : 79 20 : 8 4. (2.) TV Etwashausen 14 9 2 3 113 : 85 20 : 8 5. (5.) FC Bayern München II 13 7 1 5 79 : 92 15 : 11 6. (6.) TB/ASV Regenstauf 14 4 1 9 96 : 114 9 : 19 7. (8.) TTC Fortuna Passau II 14 3 1 10 78 : 111 7 : 21 8. (7.) TSV Starnberg 14 2 2 10 84 : 116 6 : 22 9. (9.) DJK Sparta Noris Nürnberg 16 1 2 13 80 : 139 4 : 28

TV Etwashausen – TSV Starnberg 8:8 (32:31 Sätze)

Im Saisonendspurt ist bei den Etwashäuser Tischtennisspielern etwas auf der Strecke geblieben, was man kaum greifen kann: der Einsatz, die Leidenschaft, der besondere Geist, der dieses Team in sportlichen Extremsituationen immer ausgezeichnet hat. Spiele wie das am Samstag gegen Starnberg hätte die Mannschaft in der Vorrunde vermutlich noch auf ihre Seite gezogen – weil sie mit dem Rücken zur Wand stehend einfach „noch einen rausgehauen hätte“, wie der verletzte Kapitän Christoph Sasse sagte. Diesmal musste sie froh sein, im Schlussdoppel wenigstens noch Pünktchen gekratzt zu haben, das die vage Hoffnung nährt, noch Zweiter werden zu können.

Mitternacht war schon vorüber, als die Partie nach viereinhalb Stunden zu Ende ging, und am nächsten Morgen erwachten die Etwashäuser mit einem Kater, obwohl der Rausch zuvor ausgeblieben war. Ernüchtert war auch der Kapitän für den das Unentschieden einer Niederlage gleichkam. Drei Spieltage vor Saisonende, mitten im Kampf um den Relegationsplatz muss der Kapitän feststellen: „Bei uns ist momentan die Luft ein gutes Stück raus.“ Mit 90 Prozent (oder weniger) Leistung gewinnt man in dieser Klasse keine Spiele, auch nicht gegen vermeintlich schwächere Teams wie den TSV Starnberg, dem die Etwashäuser im Hinspiel noch die Grenzen aufgezeigt hatten.

An diesem Abend aber kamen sie gar nicht in Schwung. Es entwickelte sich ein zäher Kampf, der TVE quälte sich, so wie sein Spitzenspieler Kamil Michalik; der zog mit schmerzendem Rücken in die Schlacht zog und kam im zweiten Einzel auf keinen grünen Zweig mehr. Jens Jung hätte die Partie beim Stande von 7:6 für Etwashausen in die gewünschten Bahnen bringen können. Doch nachdem er die ersten beiden Sätze gewonnen hätte, fiel die Leistung rapide ab. Er verlor das Spiel in fünf Sätzen. Auch das Glück ist dieser Tage zum flüchtigen Begleiter geworden.

Der TVE hat jetzt das schlechtere Spielverhältnis gegenüber den Konkurrenten aus Bad Königshofen und Hilpoltstein, das bei Punktgleichheit zum Saisonende gegen Etwashausen spräche. Und selbst wenn der Sprung auf Platz zwei noch aus eigener Kraft zu schaffen wäre, müsste die Mannschaft erst einmal wieder zu Kräften kommen. Sasse, der wegen einer Sehnenscheidenentzündung im rechten Schlagarm bis zum Saisonende fehlt, sieht das Team derzeit körperlich und mental ausgelaugt. Ein bedenklicher Befund.

Die Statistik des Spiels

Günzel/Herbert – Leidheiser/Kappe 3:0 (11:6; 11:4; 11:8)

Michalik/Jung – Hoffmann/Spiegel 1:3 (8:11; 11:4; 8:11; 7:11)

Jäger/Botos – Quick/Köhler 1:3 (11:9; 9:11; 9:11; 9:11)

Michalik – Spiegel 3:0 (11:6; 11:5; 11:5)

Günzel – Hoffmann 1:3 (7:11; 11:9; 8:11; 7:11)

Herbert – Kappe 3:0 (11:9; 11:4; 12:10)

Jäger – Leidheiser 3:2 (11:9; 8:11; 11:5; 6:11; 12:10)

Jung – Köhler 3:2 (11:7; 5:11; 11:6; 5:11; 11:6)

Botos – Quick 0:3 (9:11; 7:11; 2:11)

Michalik – Hoffmann 1:3 (12:10; 8:11; 8:11; 4:11)

Günzel – Spiegel 3:0 (11:6; 14:12; 12:10)

Herbert – Leidheiser 1:3 (12:10; 7:11; 14:16; 9:11)

Jäger – Kappe 3:2 (11:6; 9:11; 6:11; 11:2; 11:8)

Jung – Quick 2:3 (11:8; 13:11; 3:11; 7:11; 7:11)

Botos – Köhler 1:3 (11:4; 6:11; 9:11; 9:11)

Günzel/Herbert – Hoffmann/Spiegel 3:1 (11:8; 13:11; 11:13; 11:9)