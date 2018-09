Etwashausen II startet Titeljagd

BOL Männer Süd Ufr.

TV Etwashausen II – TSV Rottendorf 9:3 TV Dettelbach – TG Veitshöchheim 4:9 TSG Waldbüttelbrunn – TSV Grombühl 6:9

TV Etwashausen II – TSV Rottendorf 9:3 (30:10). Einen gelungenen Saisonauftakt feierte Etwashausens Reserve. Die „runderneuerte“ Mannschaft erhielt mit Radu Botos und Jakob Weiß (TSV Waigolshausen) ein komplett neues erstes Paarkreuz. Botos kommt aus der eigenen ersten Mannschaft, die über die Relegation von der Bayern- in die Oberliga aufstieg. Dort erzielte er im dritten Paarkreuz mit 12:9 ein positives Ergebnis. Jakob Weiß spielte zuletzt beim vorjährigen Ligarivalen TSV Waigolshausen, war dort die „Nummer 1“ und schloss die Runde mit einer 30:6-Bilanz als drittbester Spieler ab. Routinier Christian Röder und Timo Philipp, der mit einer Jugendfreigabe spielt, bilden das mittlere Paarkreuz. Markus Sendner und Andreas Bibak – ebenfalls aus der eigenen Nachwuchsschmiede komplettieren die Mannschaft. Kapitän Christian Röder gibt als Ziel die Meisterschaft aus.

Etwashausen: Röder/Sendner 1, Botos 2, Jakob 2, Philipp 2, Röder 1, Sendner 1.

TV Dettelbach – TG Veitshöchheim 4:9 (18:30). Mit zweifachem Ersatz – Jürgen Knorr und Johannes Weimann fehlten – kassierten die Dettelbacher eine deutliche Niederlage. Die Veitshöchheimer, als Tabellenneunter der vorjährigen 2. Bezirksliga West in die neue Liga gewechselt, spielten dagegen in stärkster Aufstellung und nutzten die personellen Probleme der Hausherren gnadenlos aus. Dabei hatte die Begegnung für Dettelbach mit zwei gewonnenen Doppeln gut begonnen. In den Einzeln erwiesen sich die Gäste aber überlegen, gewannen zwei der drei Fünf-Satz-Spiele und holten sich ihre ersten beiden Zähler.

Dettelbach: Unger/Dill 1, Keller/Döring 1, Dill 1, Keller 1. Text: wro