Es knirscht in der Abteilung

Die Tischtennis-Abteilung des traditionsreichen TV Ochsenfurt 1862 hat sich mit gleich zwei Mannschaften für die neue Landesliga-Gruppe Westnordwest qualifiziert. Um eine mögliche Wettbewerbsverzerrung im Auf- oder Abstiegskampf zu einem späteren Zeitpunkt zu vermeiden, treffen die beiden Teams bereits am ersten Spieltag an diesem Samstag (17 Uhr) aufeinander. Doch in diesem Fall wäre die übliche Ansetzung zum Saisonauftakt vermutlich gar nicht nötig gewesen.

Denn offenkundig gibt es zwischen den besten TVO-Tischtennisspielern atmosphärische Störungen. Darauf deuten auch fünf Sperrvermerke hin, die sich die Ochsenfurter selbst auferlegt haben. Der frühere Zweitliga-Spieler Peter Herbst, Eberhard Mündlein, Roland Händle, Yannick Weger und Simon Weigand hätten aufgrund ihrer Leistungsstärke eigentlich in der ersten Mannschaft gemeldet werden müssen. Tatsächlich stellt das Quintett das Gros der zweiten Garde – und darf wegen der Sperrvermerke auch nicht aushelfen, wenn von den nominell ersten Sechs einer ausfallen sollte. „Einige jüngere Spieler haben das so durchgezogen. Diese Vorgehensweise hat die Abteilung ein Stück weit gespalten, was sehr schade ist“, sagt Herbst, der mit der Situation hörbar nicht glücklich ist.

„Dieses Vorgehen hat die Abteilung ein Stück weit gespalten.“ Peter Herbst, Spieler des TV Ochsenfurt II

Rein sportlich macht eine solche Konstellation eigentlich auch keinen Sinn – es sei denn, man will auch die Reserve unbedingt in der Klasse halten. Herbst sieht nun allerdings eher die Gefahr, dass beide Teams gegen den Abstieg spielen werden. Lukas Grötsch, 20-jähriger Kapitän der ersten Mannschaft, räumt im Gespräch ein, dass die Aufstellung auch persönliche Gründe habe. „Wir haben uns im Sommer für eine jüngere und eine ältere Mannschaft entschieden.“ Überbewerten will er die Situation aber nicht. „Sperrvermerke hören sich immer sehr negativ an. Tatsächlich gelten sie ja nur für eine Saison – und die Auswirkungen sind in unserem Fall auch nicht allzu groß.“ Das wird sich noch zeigen. Denn dem Vernehmen nach wird Thomas Weigand als Nummer fünf kaum Spiele bestreiten (können) – und dann muss sich Grötsch schnell um Ersatz aus der dritten Mannschaft bemühen.

Zumindest ist der Unterschied zwischen den ersten neun Akteuren in der TVO-Rangliste relativ gering, wenn man die Leistungspunkte als Maßstab nimmt. Herbst hat aktuell 1863 Punkte, Thomas Weigand als Neunter der nominellen Ochsenfurter Setzliste immerhin noch 1694 (Differenz: 169). Zwischen Platz drei und neun sind es sogar nur 71 Punkte, was ein Spiel auf Augenhöhe bedeuten kann. Das ist auch der Grund, warum das erste TVO-Team trotz der fünf Sperrvermerke zusammen genommen noch immer mehr Leistungspunkte hat als die zweite Mannschaft. Somit müsste also der TV Ochsenfurt I in der Tabelle am Ende wie üblich vor dem TV Ochsenfurt II landen – zumindest theoretisch. Praktisch können die Erfahrenen ihre ganze Routine ausspielen, noch dazu im direkten Aufeinandertreffen gegen die vereinseigenen jungen Wilden zum Saisonauftakt.

„Die Auswirkungen sind in unserem Fall nicht allzu groß.“ Lukas Grötsch, Spieler des TV Ochsenfurt I

„Das Duell wird sicher eine enge Kiste“, vermutet Grötsch, der sein Team in die vordere Tabellenhälfte führen will: „Wir sind hochmotiviert und haben im Sommer extrem viel trainiert. Ich denke, dass wir eine gute Rolle spielen können.“ Herbst sieht das besondere Derby an diesem Samstag emotionslos: „Wir werden das Match ganz normal austragen und dann sehen, wie es ausgeht.“ Zuletzt konnte der 55-Jährige, der den TVO 1990 als Nummer eins für ein Jahr in die Bayernliga Nord geführt und auch schon für andere bayerische Vereine gespielt hat, aus beruflichen Gründen nur bei drei Partien an der Platte stehen. In der neuen Saison kann Herbst nach eigener Aussage zumindest in der Vorrunde regelmäßig dabei sein, was für die Konkurrenzfähigkeit der zweiten Mannschaft ausschlaggebend sein dürfte.

In der neuen Landesliga sind nach der Bezirksreform neben nahegelegenen Klubs wie der TG Würzburg oder dem SC Heuchelhof auch fünf mittelfränkische Vereine dabei. Die weiteste Auswärtsfahrt des TVO geht zum TTC Büttelbronn. Dieser ist in Langenaltheim zu Hause, der südlichsten Gemeinde Frankens unweit der Donau.