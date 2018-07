Erster Test ist erfolgreich

Nachdem am Vormittag der neue Kunstrasenplatz am Sportzentrum Sickergrund eingeweiht worden war, absolvierten die Siedler noch am gleichen Tag dort das erste Spiel. Mit Florian Soldner (aus Schwarzach) und Jan Wagner (Gollhofen) standen zwei Neuzugänge in der Anfangsformation. Zudem trug sich der wie Sandro Friedel (Sickershausen) zur Halbzeit einwechselte Korbinian Kiemer (Sulzfeld) als Torschütze ein.

„Für unseren ersten Test war das in Ordnung“, kommentierte Kitzingens Trainer Thomas Beer den Aufgalopp. „Ich habe großzügig durchgewechselt und bislang wenig im taktischen Bereich mit der Mannschaft gearbeitet. Dafür haben es die Jungs ordentlich gemacht“, fasste er zufrieden zusammen. Durch die Zugänge habe er nun „in der Breite mehr Möglichkeiten“.

SSV Kitzingen – VfL Volkach 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Leander Greubel (18.), 2:0 Steffen Metz (76.), 3:0 Korbinian Kiemer (80.), 3:1 Julius Ströhlein (90.+2).