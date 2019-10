Erneut bemüht Bayern Kitzingen das Glück

Viel fehlte nicht, und der SV Sickershausen hätte am Samstagnachmittag Zählbares vom Kitzinger Bayernplatz mitgenommen. Aber als abgepfiffen war, konnten sich die Gäste allein damit trösten, dass sie das Derby eigentlich über die gesamte Spielzeit ausgeglichen gestaltet hatten. Sie unterlagen den glanzlosen Kitzinger Bayern und verharren somit im Tabellenkeller. Ein Feuerwerk war es nicht, was beide Mannschaften da zur Etwashäuser Kirchweih abbrannten.

Doch musste sich gerade der Gast das nicht vorwerfen lassen, schien es doch aus dessen Sicht wenig ratsam, gegen ein Kreisliga-Spitzenteam wie die Kitzinger mit Pauken und Trompeten nach vorn – und womöglich ins Verderben zu laufen. So versuchten die Sickershäuser im ersten Durchgang vorwiegend, sich schadlos zu halten, indem sie Kitzingens Offensive kaltstellten. Das Vorhaben gelang vorzüglich, die Hausherren fanden in den ersten 45 Minuten kein Mittel, um gefährlich in den gegnerischen Strafraum vorzudringen.

Deutliche Worte von Kitzingens Trainer

Keinen einzigen Schuss aufs Tor brachten die Kitzinger vor der Pause zustande, was ihren Trainer Thomas Hofmann dazu animierte, bei seiner Pausenansprache deutliche Worte zu wählen. „In der ersten Halbzeit hat die Bereitschaft gefehlt, die entscheidenden Laufwege zu machen“, sagte Hofmann.

Weil auch Sickershausen zwar defensiv gut stand, aber offensiv jeglichen Ideenreichtum vermissen ließ, war es ein insgesamt zäher Kick, der lange relativ ereignislos vor sich hin plätscherte. „Nach vorn hat uns ein bisschen der Zug gefehlt,“ erkannte auch Gäste-Sportleiter Timo Tratschke. Ansonsten müsse er seiner Mannschaft aber ein großes Kompliment für ihre kämpferische Leistung machen.

Die wäre kurz nach dem Wechsel sogar fast mit dem Führungstreffer belohnt worden, doch schoss Philipp Dappert, nachdem sich Kitzingens Schlussmann Florian Nöth bei einer Ecke verschätzt hatte, aus trefflicher Lage drüber (52.).

Der Spielertrainer trifft zur Führung

Es schien eine Art Initialzündung für die Platzherren zu sein, die sich nun aufmachten, nach vorne selbst aktiver zu werden. Hatte Mathias Brunsch nach Tolga Arayicis Freistoß noch knapp vorbei geköpft (62.), zappelte der Ball kurz darauf im Sickershäuser Netz. Marcel Scheerer hatte Tim Reiner mit einem flachen Zuspiel von rechts in Szene gesetzt – und der Spielertrainer ließ sich die Gelegenheit aus zentraler Position nicht entgehen.

„Wir machen schon die ganze Saison in entscheidenden Momenten zu viele Fehler und bringen uns so um Punkte“, ärgerte sich Tratschke. Der kurz darauf folgende Feldverweis gegen Michael Alesi (70.) erschwerte zusätzlich eine mögliche Aufholjagd. Obgleich Tratschke feststellte, dass die numerische Unterzahl kaum aufgefallen sei, hätte er sich in der Situation, die zur Hinausstellung für den Abwehrmann führte, mehr Fingerspitzengefühl von Schiedsrichter Frederic Janßen gewünscht.

Die Entscheidung fällt per Konter

Zwar nahmen die Seinen auch zu zehnt ihr Herz noch einmal in beide Hände. Eingreifen musste Bayern-Torhüter Nöth aber nicht mehr ernsthaft, weil Johannes Bäuerlein, nachdem er im Sechzehner den Ball erobert hatte, mit seinem Querpass keinen Abnehmer fand (77.) und Jerome Brandtner bei seinem Versuch übers Tor zielte (86.). Was Marcel Solick auf der anderen Seite noch verpasst hatte, als er den Ball vor Gäste-Torwart Fink in die Wolken jagte (84.), holte Florian Gaubitz nach: Er schloss gegen aufgerückte Sickershäuser einen Konter zum 2:0.

„Wir sind heute über neunzig Minuten nicht richtig ins Spiel gekommen, hatten letztlich aber das Glück auf unserer Seite“, sagte Bayern-Trainer Hofmann mit Dank an Fortuna. Sickershausens Timo Tratscke stellte klar: „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Aber am Ende ist Fußball ein Ergebnissport.“ Und das Resultat ließ den SVS eben traurig zurück.