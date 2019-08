Erlacher Blitzstart in Ochsenfurt

Fussball

A-Klasse Würzburg 2

FC Eibelstadt II – SV Tückelhausen/Hohestadt 4:0 Ochsenfurter FV – SV Erlach/Sulzfeld II 1:3 SV Fuchsstadt/Albertshausen – ASV Ippesheim 0:2 FC Kirchheim – FC Gollhofen 2:1

1. (1.) SV Erlach/Sulzfeld II 3 3 0 0 9 : 4 9 2. (2.) FC Kirchheim 3 2 1 0 10 : 3 7 3. (3.) FC Eibelstadt II 2 2 0 0 7 : 0 6 4. (6.) ASV Ippesheim 3 1 2 0 5 : 3 5 5. (4.) SV-DJK Gaubüttelbrunn 2 1 0 1 5 : 3 3 6. (5.) SV Kleinochsenfurt 1 1 0 0 5 : 4 3 7. (7.) SV Gaukönigshofen II 1 0 1 0 1 : 1 1 8. (8.) SV Fuchsstadt/Albertshausen 1 0 0 1 0 : 2 0 9. (10.) FC Gollhofen 2 0 0 2 3 : 6 0 10. (9.) SV Tückelhausen/Hohestadt 2 0 0 2 4 : 9 0 11. (11.) Ochsenfurter FV 2 0 0 2 1 : 8 0 11. (12.) TSV Gnodstadt 2 0 0 2 1 : 8 0

Einen Blitzstart legte der SV Erlach auf der Maininsel hin. Bereits nach zwei Minuten brachte Dominik Martin seine Farben per Strafstoß in Führung. Der Gast agierte weiter druckvoll, ließ fehlerhafte Ochsenfurter nicht zur Entfaltung kommen und erhöhte durch Hettrichs Doppelpack auf 0:3. Ärgerlich aus Sicht von SV-Informant Steffen Forstner war dann der Anschluss kurz vor der Pause, der dem OFV natürlich Auftrieb gab. Entsprechend motiviert kam die Elf von Kabil Jabiri dann auch aus der Kabine, das wichtige 2:3 wollte aber nicht gelingen. Mit fortlaufender Spieldauer wurde dann die Hitze zu Erlachs Verbündetem, den Ochsenfurtern schwanden zusehends die Kräfte. Es waren wahrlich nicht die optimalen Bedingungen, um einem Rückstand nachzulaufen. So brachte Erlach den verdienten Erfolg sicher über die Zeit.

FC Eibelstadt II – SV Tückelhausen/Hohestadt 4:0 (3:0). Tore: 1:0 Nico Pfützner (4.), 2:0 Michael Merker (30.), 3:0 Tim Steinruck (37.), 4:0 Leon Lange (84.).

Ochsenfurter FV – SV Erlach/Sulzfeld II 1:3 (1:3). Tore: 0:1 Dominik Martin (2., Foulelfmeter), 0:2 Benjamin Hettrich (26.), 0:3 Benjamin Hattrich (37.), 1:3 Alexander Hinz (44.).

SV Fuchsstadt/Albertshausen – ASV Ippesheim 0:2 /0:1). Tore: 0:1 Julian Zobel (3.), 0:2 Marcus Pfeiffer (72.).

FC Kirchheim – FC Gollhofen 2:1

A-Klasse Würzburg 3

Dettelbach und Ortsteile II – SSV Kitzingen II abg. TSV Biebelried – Buchbr./Mainstockh. II 6:2 DJK Effeldorf – Bayern Kitzingen II 4:2 TSV Repperndorf – SC Schwarzach II 2:3 SC Schernau – SG Hohenfeld/RW Kitzingen 1:1

1. (2.) TSV Biebelried 3 3 0 0 12 : 6 9 2. (1.) SC Schwarzach II 3 3 0 0 11 : 7 9 3. (8.) DJK Effeldorf 3 2 0 1 7 : 5 6 4. (3.) SC Schernau 3 1 1 1 11 : 6 4 5. (4.) SSV Kitzingen II 2 1 0 1 6 : 5 3 6. (5.) Markt Einersh./Seinsh.-Nenz. 2 1 0 1 3 : 2 3 7. (7.) Dettelbach und Ortsteile II 2 1 0 1 4 : 4 3 8. (9.) FV Ülkemspor Kitzingen 2 1 0 1 8 : 9 3 9. (10.) TSV Repperndorf 3 1 0 2 5 : 7 3 10. (6.) Buchbrunn/Mainstockheim II 2 1 0 1 4 : 7 3 11. (11.) SG Hohenfeld/RW Kitzingen 2 0 1 1 2 : 3 1 12. (12.) Bayern Kitzingen II 3 0 0 3 5 : 9 0 13. (13.) SV Sickershausen II 2 0 0 2 1 : 9 0

TSV Biebelried – SG Buchbrunn/Mainstockheim II 6:2 (5:1). Tore: 1:0 Benjamin Gottschalk (2.), 2:0 Yunus Özdemir (8.), 3:0 Metin Yasar (18.), 4:0 Yunus Özdemir (19.), 5:0 Benjamin Gottschalk (27.), 5:1 Pascal Gedrat (40.), 5:2 Pascal Gedrat (46.), 6:2 Benjamin Gottschalk (57.)

DJK Effeldorf – Bayern Kitzingen II 4:2 (0:1). Tore: 0:1 Angelo Koch (8.), 1:1 Markus Wagner (46.), 2:1 Igor Garstea (58.), 3:1 Markus Wagner (65.), 3:2 Angelo Koch (82.), 4:2 Andreas Apfelbacher (90.).

TSV Repperndorf – SC Schwarzach II 2:3 (1:2). Tore: 0:1 Marcel Braun (11.), 1:1 Reiner Deppner (13.), 1:2 Philip Hegler (16.), 2:2 Philipp Baußenwein (80.), 2:3 Paul hegler (90.).

SC Schernau – SG Hohenfeld/RW Kitzingen 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Labeeb Malik (10.), 1:1 Lukas Herbig-Ungemach (90., Foulelfmeter). Rot: Dominik Krenzer (Hohenfeld, 90.+3). Gelb-Rot: Florian Schöderlein (Schernau, 90.+5).

A-Klasse Schweinfurt 1

SV Mühlh./Schraudenb. II – VfL Volkach II 1:3 Wasserlosen/DJK Greßthal – TSV Grafenrheinfeld II 7:0

1. (1.) TSV Bergrheinfeld II 5 3 1 1 17 : 8 10 2. (5.) FC Wasserlosen/DJK Greßthal 4 3 0 1 16 : 6 9 3. (2.) Waigolsh./Theilh./Hergolsh. II 4 3 0 1 11 : 6 9 4. (3.) FC Garstadt 5 2 2 1 11 : 8 8 5. (4.) DJK Schweinfurt II 4 2 1 1 10 : 10 7 6. (9.) VfL Volkach II 5 1 3 1 11 : 10 6 7. (6.) Sömmersd./Obb./Geldersh. II 3 1 1 1 7 : 6 4 8. (7.) SV Stammheim II 3 1 1 1 13 : 13 4 9. (8.) TSV Grafenrheinfeld II 4 1 1 2 5 : 13 4 10. (10.) TV Oberndorf II 4 1 0 3 11 : 23 3 11. (11.) SV Mühlh./Schraudenb. II 4 0 2 2 4 : 9 2 12. (12.) Türkiyemspor Schweinfurt II 2 0 1 1 4 : 6 1 13. (13.) TSV Ettl./Werneck II 3 0 1 2 2 : 4 1

SV Mühlhausen/Schraudenbach II – VfL Volkach II 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Maximilian Bedenk (6.), 0:2 Niklas Schnackig (11.), 0:3 Niklas Schnackig (53.), 1:3 Christian Lorenz (78.).

A-Klasse Schweinfurt 2

FC Fahr II – SG Schönbach-Siegendorf 4:0 Wiesentheid II – Oberschw./Wiebelsberg II 1:1 SV Rügshofen – Abtswind III/Geesdorf II 1:0 Frankenw./Schallfeld – SG Gerolzhofen II/Michelau 4:0 SG Klein-/Großlangheim – FV Dingolshausen 1:2 Unters. II/Herlh./Zeilitzh. – SC Ebrach/Großgr. 3:2

1. (1.) SG Frankenwinheim/Schallfeld 4 4 0 0 19 : 2 12 2. (2.) FV Sulzheim/Alitzheim 4 3 0 1 12 : 6 9 3. (5.) SV Rügshofen 4 3 0 1 9 : 5 9 4. (3.) TSV/DJK Wiesentheid II 4 2 1 1 12 : 3 7 5. (7.) FV Dingolshausen 3 2 1 0 10 : 7 7 6. (4.) SC Ebrach/Großgressingen 4 2 0 2 11 : 6 6 7. (10.) FC Fahr II 3 2 0 1 7 : 6 6 8. (6.) SG Gerolzhofen II/Michelau 5 2 0 3 6 : 14 6 9. (8.) Oberschw./Wiebelsberg II 3 1 1 1 5 : 4 4 10. (9.) SG Klein-/Großlangheim 4 1 0 3 7 : 8 3 11. (12.) Unterspiesh. II/Herlh./Zeilitzh. 4 1 0 3 5 : 13 3 12. (11.) Abtswind III/Geesdorf II 5 0 1 4 6 : 14 1 13. (13.) SG Schönbach-Siegendorf 3 0 0 3 0 : 21 0

FC Fahr II – SG Schönbach-Siegendorf 4:0 (3:0). Tore: 1:0 Simon Weidinger (22.), 2:0 Timmy Tölk (28.), 3:0 Simon Pfrang (38.), 4:0 Florian Skoda (70.).

TSV/DJK Wiesentheid II – SV-DJK Oberschwarzach/Wiebelsberg II 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Dominik Sturm (39.), 1:1 Marco Steinruck (85.).

SV Rügshofen – TSV Abtswind III/FC Geesdorf II 1:0 (0:0). Tore: 1:0 Kevin Weinbeer (53.).

SG Frankenwinheim/Schallfeld – FC gerolzhofen II/DJK Michelau 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Sascha Schiebel (36., Eigentor), 2:0 Jens Strasser (55.), 3:0 Jürgen Barthelme (82.), 4:0 Niklas Glaser (86.).

SG Klein-/Großlangheim – FV Dingolshausen 1:2

SG Unterspiesheim II/Herlheim-Zeilitzheim II – SC Ebrach/DJK Großgressingen 3:2 (2:1). Tore: 0:1 Vladimir Martynow (18.), 1:1 Samuel Graf (41.), 2:1 Jano Lutz (44.), 3:1 Tim Köpfer (51.), 3:2 Vladimir Martynow (58.).