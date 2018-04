Erfolgswelle der Abtswinder Reserve

Der 4:1-Sieg am Mittwoch im Nachholspiel gegen Grafenrheinfeld hat die Reserve des TSV Abtswind ziemlich nahe an das Spitzenduo in der Kreisliga Schweinfurt 1 gebracht. Nur noch zwei Punkte fehlen der Landesliga-Reserve – bei einem Spiel mehr allerdings – auf den TSV Bergrheinfeld und den SV Stammheim. Ambitionen auf den Aufstieg weist Spielertrainer Patrick Gnebner erst einmal zurück. „Am Samstag spielen wir in Hirschfeld, da haben wir ein dickes Brett zu bohren. Sollten wir dort gewinnen, dann müssen wir uns mit dem Thema auseinandersetzen“, verweist er auf die anstehende Begegnung beim aktuellen Fünften, der drei Zähler weniger aufweist.

In dieser Begegnung kann die Zweite nämlich nicht auf eine Verstärkung aus dem Kader der Landesliga-Mannschaft hoffen, denn die muss zeitgleich daheim gegen die TG Höchberg antreten. Prinzipiell würde Gnebner, der mit Robert Brenner für die Truppe verantwortlich ist, schon gerne ganz vorne mitreden. „Dort haben wir uns vor der Runde auch gesehen“, gibt der Übungsleiter zu.

Die Erfahrung der bisherigen 22 Spiele hat ihn eher Vorsicht gelehrt, auch wenn die aktuelle Form stimme. „Wir gehen komplett am Limit, es darf eigentlich nichts mehr passieren“, stellt er nüchtern fest. Der 26-Jährige, der seine erste Stelle als Spielertrainer angetreten hat, befürchtet, dass sein sehr knapper Kader bis zum Rundenende nicht von verletzungsbedingten Ausfällen verschont bleiben werde. Dazu komme, dass die Zweite ein schweres Restprogramm vor sich habe, an dessen Ende die direkten Vergleiche mit Stammheim (A, 13. Mai) und Bergrheinfeld (H, 19. Mai) stehen.

Gleichwohl sieht der seit 2015 vom TSV Neustadt/Aisch nach in Abtswind gewechselte bei der Reserve in den letzten Wochen „eine sehr positive Entwicklung“. Zuletzt habe man bei manchen Siegen auch das Quäntchen Glück gehabt, das vor allem in der Vorrunde oft fehlte. „Wir haben jetzt dreimal zu Null gespielt und in wichtigen Phasen Tore gemacht. Wenn du einen positiven Lauf hast, dann geht manches leichter von der Hand“, hat Gnebner festgestellt.

Bereits in der Vorrunde zwickte es am Personal, deswegen blieben nach den ersten 15 Spielen nur 24 Punkte auf der Habenseite. Wichtige Akteure fielen aus, wie sein Mit-Spielertrainer Robert Brenner, der erst ab Oktober eingreifen konnte. Aljoscha Keßler weilte drei Monate in Australien, Eric Köhler fehlte lange und noch manch anderer auch. Im Winter hörte Markus Schamberger auf. Oliver Döring musste erneut verletzt passen. Daniel Eberhardt zog es auf Weltreise. Johannes Primus ist beruflich in Köln.

Dazu komme, dass manche, wie Daniel Kaminski, Christoph Kniewasser oder Johannes Knorr nicht regelmäßig trainieren können. Patrick Hock (Bänderriss) und Eric Köhler (angebrochener Zeh) fallen nun aus, wie Gnebner aufzählt. „Von einer eingespielten Mannschaft kann man nicht reden. Aber die Charaktere auf dem Platz passen optimal zusammen“, meint er. Es sei allerdings schwierig, aufgrund der personellen Gegebenheiten, Konstanz in die Mannschaft zu bringen.

Natürlich liege die Priorität auch in Abtswind auf der ersten Mannschaft, noch dazu, wo diese um den Aufstieg in die Bayernliga kämpft. Das versteht auch Patrick Gnebner. Mit Thorsten Götzelmann, dem neuen Trainer der Ersten, sei der Austausch besser und intensiver, als mit dessen Vorgänger Petr Škarabela. „In den letzten eineinhalb Wochen habe ich mehr mit Thorsten telefoniert, als in eineinhalb Jahren vorher mit Škarabela.“

An die neue Position als Spielertrainer musste sich der gebürtige Mittelfranke erst gewöhnen. Das sei für Brenner und ihn „ein Lernprozess und eine Umstellung“, gewesen, gibt er zu. Ein schmaler Grat sei es, beide Rollen auszufüllen, einerseits auf einer Ebene mit den anderen Spielern, andererseits als Vordenker und Lenker. Das klappte zuletzt immer besser. „Wir sind auf einer Welle, auf der wir gerne weiter bleiben wollen. Wir können sie aber auch einschätzen“, bleibt Gnebner Realist. Er weiß, dass Wellen auch wieder abebben können.