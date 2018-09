Eine Überraschung folgt der Enttäuschung

Kegeln (msc)

Landesliga Nord Männer CT Post Franken Coburg – PSW 21 Kitzingen 1:7 (3424:3466)

Nach der Auftaktniederlage vor heimischer Kulisse gegen Aufsteiger Versbach mussten die Kitzinger erneut gegen einen Neuling auf die Bahnen. Diesmal in der Fremde, was bei den PSW-Akteuren eher seltener erfolgreich endet.

Während Gerhard Schwarzer seinen Gegner im Startpaar im Griff hatte, musste Dieter Pfister seinen Mitspieler ziehen lassen. Bereits nach je drei Bahnen der beiden Akteure konnten die Mannschaftspunkte verteilt werden, je einen für die Heimmannschaft und für die Gäste aus Kitzingen. Pfister ging völlig leer aus, liefert aber eine ordentliche Holzzahl (542) ab. Gerhard Schwarzer hingegen entschied auch die vierte Bahn mit persönlicher Bestleistung von 612 Holz für sich und sorgte für den ersten Kitzihnger Mannschaftspunkt.

Im Mittelpaar fanden Christian Bohn und Uwe Gast schnell in die Partie und gewannen ihren ersten Satzpunkt. Dabei legte Gast hervorragende 177 Holz auf die Planke und holte den gesamten Rückstand aus dem Startpaar bereits nach 30 Wurf auf. Im zweiten Durchgang lief bei Christian Bohn nichts zusammen. Er musste sich auf dieser Lage mit 120 Holz begnügen, während sein Gegenspieler 169 Holz erspielte. Dadurch hatte Bohn nach zwei Durchgängen 47 Holz weniger auf der Habenseite, im Kegeln eine ordentliche Hypothek. Aber aufgeben kam für den Kitzinger nicht in Frage. Er erkämpfte sich seinen zweiten Satzpunkt auf der dritten Bahn. Um ebenfalls einen Mannschaftspunkt für seine Farben einzuspielen, durfte er die letzte Bahn nicht verlieren. In einem spannenden Abräum-Duell stand Bohn das Glück zur Seite. Bereits fertig gespielt, musste sein Gegner von vier Kegeln noch zwei Kegel zu Fall bringen, um der Heimmannschaft den Punkt zu sichern. Jedoch erspielte er nur einen, und so endete das Duell mit 2,5:1,5 für Bohn, der damit Kitzingens zweiten Mannschaftspunkt trotz eines Rückstandes von 40 Holz perfekt machte! Im zweiten Duell zog Uwe Gast souverän seine Kreise und dominierte seinen Gegner nach Belieben. Er gewann – wie Gerhard Schwarzer – alle Bahnen.

Für das Schlusspaar standen 3:1-Mannschaftspunkte auf der Habenseite mit einem Vorsprung von 26 Holz. Marcel Markert und Michael Schwarzer mussten die 26 Holz verteidigen, um einen Auswärtssieg einzufahren. Während Markert ordentlich in die Partie startete, gab Schwarzer die Hölzer von Markert umgehend wieder ab. Auf der zweiten Bahn steigerte sich Schwarzer und erspielte seinen ersten Satzpunkt. Markert sammelte seinen zweiten. Auf der dritten Bahn drehte sich die Situation. Schwarzer machte Holz gut, Markert kam nicht zurecht und verlor die erspielten Hölzer von Schwarzer. Somit wiesen beide Kitzinger nach drei Lagen bei einem Satzverhältnis von 2:1 einen Rückstand in den Gesamtholzzahlen auf. Nun mussten die letzten Bahnen gewonnen werden, um das Spiel erfolgreich zu beenden. In einem spannenden Durchgang schafften die Kitzinger dies, so dass ein klarer Sieg heraussprang, der die Auftakt-Heimniederlage wieder ausglich.

Auf der Heimreise wurde noch kräftig gefeiert. Der von Michael Schwarzer gesteuerte Party-Bus, mit dem die Kitzinger zu ihren Auswärtsspielen reisen, musste einige Zwischenstationen anfahren und traf erst mit Verspätung wieder in Kitzingen ein.

Landesliga Nord Männer Bayern

CT Post Franken Coburg – PSW 21 Kitzingen 1:7 SKV Versbach – FC Eintracht Bbg. 5:3 SKK Helmbrechts – SKC Eggolsheim 7:1 SKC Fölschnitz – Gut Holz Schweinfurt 3:5 KC Oberaltertheim – TTC Gestungshausen 6:2

1. (2.) Gut Holz Schweinfurt 2 12 4 : 0 2. (4.) SKV Versbach 2 10 4 : 0 3. (6.) PSW 21 Kitzingen 2 10 2 : 2 4. (6.) KC Oberaltertheim 2 9 2 : 2 4. (1.) CT Post Franken Coburg 2 9 2 : 2 6. (3.) SKC Fölschnitz 2 8.5 2 : 2 7. (4.) FC Eintracht Bbg. 2 8 2 : 2 7. (9.) SKK Helmbrechts 2 8 2 : 2 9. (8.) TTC Gestungshausen 2 4.5 0 : 4 10. (10.) SKC Eggolsheim 2 1 0 : 4