Eine Minute fehlt Abtswind zur Überraschung

TSV Abtswind – FC Schweinfurt 05 1:2 (0:1). Kein Wunder, dass Abtswinds Trainer Mario Schindler mit dezentem Biss scherzte: „Der Schiedsrichter hat eine Minute zu spätabgepfiffen.“ Andernfalls hätte der Bayernligist dem Regionalliga-Dritten tatsächlich ein Remis abgerungen. So traf noch Steffen Krautschneider per Kopf zum Siegtor des FC 05, dessen Coach Timo Wenzel gar nicht zufrieden war: „Wir waren nicht zielstrebig. Das Umschalten von offensiv auf defensiv hat nicht funktioniert.“

Was insofern bedenklich war, da die Schweinfurter es in der Liga ja genau mit diesem Typus Gegner so oft zu tun bekommen: nämlich einem, der extrem tief steht und dann überfallartig kontert. Klar war Abtswind nach der Pause bisweilen mit sechs, sieben Mann in der Kette gestanden. aber, so sprach Wenzel, „da müssen wir Lösungsmöglichkeiten finden.“ Stattdessen sah er endlosen Ballbesitz der Seinen, bei Ballverlust unzureichende Rückwärtsorientierung sowie brandgefährliche TSV-Angreifer. Lukas Billick geriet daher gegen Ende der Partie in Rage, und Wenzel hatte Verständnis für den Wutanfall seines Verteidigers.

Zähes Ringen mit bissigen Abtswindern

Schon vor der Pause war es ein zähes Schweinfurter Ringen mit bissigen und flinken Abtswindern. Mehr als die Führung durch den im Nachsetzen erfolgreichen Adam Jabiri (11. Minute) war nicht drin. Auf der anderen Seite setzte Sturmsolist Cristian Fischer – genau wie nach der Pause sein Nachfolger und 1:1-Schütze Pascal Jeni (60.) – immer wieder Nadelstiche.

„Wir waren taktisch diszipliniert, haben die Räume eng gemacht und waren im eigenen Spiel gefällig und torgefährlich“, sagte Schindler, der sich mit seiner Analyse deutlich zufriedener anhörte. „Dass wir in der zweiten Halbzeit zu tief standen, lag auch am Gegner. Im letzten Drittel der Hinrunde aber waren die defensiv nicht gut. Deswegen ist es unser Anspruch, in diesem Bereich unsere Hausaufgaben machen.“ Nun: Hätte der Lehrer abgefragt, es hätte ne Eins minus gegeben.

FC-05-Trainer rühmt den Aufsteiger

Dass dem FC 05 nach klasse Flanke von Rechtsaußen Dominik Weiß und einem Kopfball Krautschneiders ein Sieg in letzter Sekunde gelang, war sekundär. Wenzel sah seine taktische Vorgabe erfüllt, „mehrere Systeme in einem Spiel wechseln zu können“. Für den letzten Zug nach vorne aber waren nach zehn Einheiten in dieser Woche die Beine zu schwer. Für Timo Wenzel kein Grund, die Leistung des Kontrahenten zu schmälern: „Abtswind ist eine starke Mannschaft mit sehr guter Mentalität. Ich weiß nicht, warum die in der Bayernliga nicht besser stehen.“

Abtswind: Warschecha (45. Wilms) – Herrmann, Brunsch (63. Zunder), Ruft, Riedel (45. Wolf) – Wirth (Lenhart) – Hummel (45. Hillenbrand), Graf, Hilgert (45. Endres), Lehmann – Fischer (45. Jeni).

Tore: 0:1 Adam Jabiri (11.), 1:1 Pascal Jeni (60.), 1:2 Steffen Krautschneider (90.). Zuschauer: 150.