Ein neuer Aufbruch in Willanzheim

Ins triste Mittelmaß seiner Klasse drohte der SV Willanzheim abzudriften nach drei Niederlagen am Stück Ende September. Zehn Punkte betrug der Rückstand auf die Tabellenspitze. Doch statt den Kopf in den Sand zu stecken und mit sich zu hadern, zog sich die Mannschaft um Spielertrainer Christian Volkamer selbst aus ihrem selbst geschaufelten Loch. Und siehe da: Vor dem letzten Heimspiel des Jahres sind sie der erste Verfolger des einst schon entrückten Führungsduos der Würzburger Kreisklasse 2.

Plötzlich liegen die Willanzheimer wieder in Schlagdistanz und nur vier Zähler hinter dem lange Zeit unangefochtenen Tabellenführer Gülchsheim. Nur ein Zähler trennt sie vom Zweiten aus Geroldshausen – wenngleich der Rivale, wie Christian Volkamer anmerkt, nach zwei Ausfällen mit zwei Spielen zurückhängt. Zufrieden ist der Übungsleiter dennoch mit dem Erreichten. „Wir haben weitgehend die Punkte geholt, die wir holen wollten.“

Jüngst waren es sogar vier Siege in Folge, die den Blau-Weißen gelangen. Darunter die Erfolge gegen Absteiger Hopferstadt und den Klassenprimus Gülchsheim. In beiden Spielen zeigte Volkamers Elf eine reife Vorstellung und brachte ihr vorhandenes Potenzial auf den Platz – trotz des Drucks ob der jeweils schwierigen Tabellensituation. Denn vor der Partie zuletzt in Hopferstadt hatten zwischen den beiden Klubs nur zwei Zähler gelegen. Um einen direkten Konkurrenten auf Distanz und den Kontakt nach oben zu halten, war ein Sieg nötig, den die Willanzheimer auch souverän errangen. „Wir haben uns auch vom Rückstand nicht aus der Bahn bringen lassen und weiter an uns geglaubt. Sie hatten kaum Chancen, und wir waren nach der Halbzeit die überlegene Mannschaft“, sagt der frühere Marktbreiter.

Noch heikler war die Ausgangslage vor dem Spiel gegen Gülchsheim. Schon elf Punkte hatten die Willanzheimer hinter dem Ersten gelegen. So wäre bei einer Niederlage der Zug nach oben wohl endgültig abgefahren gewesen. Auch Volkamer wusste: „Wir waren Siebter, und die Anforderung, siegen zu müssen, war sehr hoch. Die Jungs haben aber in allen Bereichen eine klasse Vorstellung geboten und verdient gewonnen.“ Sein Team habe sich im Vergleich zum Vorjahr, als es deutlich abgeschlagen Vierter wurde, noch mal gesteigert und auch mental weiterentwickelt.

Nur einer ist noch besser

Spieler wie Jonas Grill, Artur Unrau oder Benedikt Strohmer seien zu Führungsfiguren gereift. „Sie reißen Begegnungen an sich und gehen vorneweg“, freut sich Volkamer. Zudem habe sich sein Team defensiv verbessert. 17 Gegentreffer sind der zweitbeste Wert der Liga. Nur Gülchsheim hat weniger kassiert. Zur gleichen Zeit der vergangenen Saison hatte Willanzheim schon 29 kassiert. Auch was die Zahl der Siege angeht, liegt der Klub mit deren neun nur knapp hinter dem Spitzenreiter, der als einziger der Liga schon zehnmal gewonnen hat.

Es ist die Zwischenbilanz eines gereiften Spitzenteams, die indes noch besser ausgefallen wäre, hätte es das Zwischentief im September nicht gegeben. Auf neun Spieler musste Volkamer seinerzeit verzichten – prompt setzte es drei Niederlagen am Stück. Nach starkem Start drohten die Blau-Weißen ins Stocken zu geraten. „Es hatte den Anschein, als wäre die Saison für uns ziemlich früh gelaufen“, gibt Volkamer zu. Doch dann berappelten sich die Seinen. Seitdem sind sie ungeschlagen. Das soll auch an diesem Sonntag im abschließenden Nachbarschaftsduell mit Mainbernheim so bleiben. Das Spieljahr 2018 wollen sie möglichst mit einem Sieg beenden.

Allerdings werde das sicher keine so leichte Aufgabe, warnte Volkamer. Dem seien sich seine Schützlinge bewusst. Auf der anderen Seite steht da dieser unbedingte Wunsch, mit einer guten Ausgangslage in die zweite Saisonhälfte zu ziehen, um dem scheinbar etwas behäbig gewordenen Spitzenduo nochmals einzuheizen. Für Christian Volkamer darf nach vorne alles gehen.