Ein Vierkampf als Fünfkampf

PM) Am vergangenen Samstag waren Deutschlands beste Moderne Fünfkämpfer der Altersstufe U 15 (Jahrgänge 2004 bis 2007) zu Gast in Uffenheim. Die SB Uffenheim war auf das Gelände der Christian-von-Bomhard-Schule Ausrichter der diesjährigen deutschen Meisterschaften. Die Titelkämpfe werden in dieser Altersklasse im Vierkampf ausgetragen (Schwimmen, Schießen, Degenfechten, Laufen).

Am Start waren auch je drei Mädchen und Jungen der gastgebenden Uffenheimer. Trotz couragiertem Auftritt im gesamten Wettkampf mussten sie sich mit Mittelfeldplätzen zufriedengeben. Während Lars Kleinert mit Platz zehn immerhin in den Top 10 landete, erreichten Leon Kleinert und Andreas Schmidt die Plätze 18 und 19. Chiara Hegwein auf Platz 21 sowie Marie-Lisette Plank und Luca Göpfert auf den Plätzen 24 und 25 ließen am Ende zwar etwas die Köpfe hängen, können aber immerhin von sich behaupten, einmal an einer deutschen Meisterschaft teilgenommen zu haben.

Für die Uffenheimer Fünfkämpfer gilt es nun, die Ergebnisse schnellstmöglich abzuhaken und nach vorne zu schauen, findet am ersten Dezemberwochenende doch der traditionelle Winterpokal in Uffenheim statt, bei dem zahlreiche Athleten aus ganz Europa am Start sein werden.