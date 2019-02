Ein Trio bleibt, ein Trainer geht

Tim Reiner und Thomas Hofmann als Trainerduo sowie Erwin Klafke als Sportleiter setzen in der Saison 2019/20 ihre gemeinsame Arbeit bei Bayern Kitzingen fort. Für das Trio, das mit Beginn der laufenden Saison seine Aufgaben übernahm, ist es die zweite Saison. „Bis auf ein Fragezeichen haben ausnahmslos auch alle Spieler für die neue Saison zugesagt“, informierte Klafke über die Kontinuität im Kitzinger Kader.

Einen Wechsel gibt es dagegen bei der zweiten Mannschaft, die momentan in der A-Klasse auf dem zweiten Platz steht. Nach drei Jahren gibt Josef Unser das Amt als Trainer der Reserve ab. Mit Dominik Zitzmann, der zuletzt beim TSV Mainbernheim als Co-Trainer von Kai Siemers agierte, steht dessen Nachfolger bereits fest. Erste Erfahrungen als Spielertrainer im Herrenbereich sammelte der 38-Jährige beim FC Schauerheim in Mittelfranken, bevor er nach zwei Jahren als Spieler zu seinem Heimatverein SV Markt Einersheim zurückkehrte. Ebenso war Zitzmann als Jugendtrainer in der JFG Südlicher Steigerwald aktiv. „Wir sehen uns auf einem guten Weg“, sagte Klafke. Zur neuen Saison rücken zudem einige Spieler von U19-Junioren in den Kader der ersten und zweiten Mannschaft auf, darunter Torhüter Julius Kümmel, der in der laufenden Saison schon dreimal in der Kreisliga zum Einsatz kam. (jst)