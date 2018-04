Ein Spieltag nach Dettelbachs Geschmack

Kreisliga 1 Würzburg

SpVgg Giebelstadt – Dettelbach und Ortsteile 2:6 SB DJK Würzburg – TSV Rottenbauer 3:1 SV Sonderhofen – SSV Kitzingen 2:0 TSV Sulzfeld – SB Versbach 0:2 SV Heidingsfeld – FC Eibelstadt 0:0 FC Hopferstadt – ETSV Würzburg 0:1 FC Würzburger Kickers III – TSV Güntersleben 3:4 SG Buchbrunn/Mainstockheim – TSV Reichenberg 1:1

1. (1.) Dettelbach und Ortsteile 24 19 3 2 66 : 24 60 2. (2.) SV Heidingsfeld 24 16 4 4 59 : 18 52 3. (3.) SSV Kitzingen 23 16 3 4 53 : 22 51 4. (4.) FC Eibelstadt 24 11 7 6 48 : 31 40 5. (6.) TSV Güntersleben 24 11 3 10 42 : 46 36 6. (7.) SV Sonderhofen 24 8 11 5 48 : 30 35 7. (8.) ETSV Würzburg 24 10 5 9 38 : 33 35 8. (10.) SB DJK Würzburg 25 11 2 12 38 : 40 35 9. (5.) SG Buchbrunn/Mainstockheim 24 9 7 8 34 : 35 34 10. (11.) SB Versbach 24 10 4 10 38 : 42 34 11. (9.) SpVgg Giebelstadt 24 10 2 12 53 : 61 32 12. (12.) TSV Reichenberg 23 9 4 10 37 : 44 31 13. (13.) FC Würzburger Kickers III 24 6 7 11 39 : 56 25 14. (14.) TSV Sulzfeld 25 6 3 16 36 : 55 21 15. (15.) FC Hopferstadt 24 2 5 17 22 : 53 11 16. (16.) TSV Rottenbauer 24 2 2 20 25 : 86 8

TSV Sulzfeld – SB Versbach 0:2 (0:0). Trotz ordentlicher Leistung blieb Sulzfeld ohne Punkte. Das lag daran, dass Versbach seine wenigen Chancen konsequent nutzte, während der TSV zu viele ausließ. Oder Pech hatte wie Korbinian Kiemer. Seinen Schuss lenkte SB–Torwart Johannes Uhl mit den Fingerspitzen noch an den Innenpfosten, von wo aus er wieder ins Feld prallte (4.). Maurice Reuther scheiterte zudem an Torwart Uhl (11.). Von Versbach war anfangs nicht viel gekommen. Zu Beginn des zweiten Abschnitts wurde ein Treffer Kiemers wegen einer aus Sulzfelder Sicht zweifelhaften Abseitsposition nicht anerkannt (55.). Zum Schluss durfte Versbach jubeln. Ein Missverständnis zwischen Abwehr und Torwart sowie ein Konter, brachten die beiden Treffer.

Tore: 0:1 Jens Menninger (63.), 0:2 Aydin Koldas (2.).

SV Sonderhofen – SSV Kitzingen 2:0 (2:0). Die Siedler mussten nach der 0:1-Niederlage bei der DJK Würzburg während der Woche nun erneut klein beigeben. Allerdings erwies sich Sonderhofen als starker Gegner, der druckvoll begann und hinten nur bei einer Chance Alexander Schmidbauers (20.) wackelte. Simon Karls Freistoß aus 18 Metern brachte den SV mit 1:0 in Vorteil, nur drei Minuten später vollendete Alexander Kreußer eine Einzelleistung mit dem 2:0. In der zweiten Halbzeit mussten die Kitzinger mehr riskieren, sie schnürten den Aufsteiger zeitweilig in desen Hälfte ein. Doch Sonderhofen verteidigte geschickt und blieb bei Kontern gefährlich. Am Ende spielte der vergebene Elfmeter Philipp Dopfs keine Rolle mehr nach Sonderhofens starkem Auftritt.

Tore: 1:0 Simon Karl (34.), 2:0 Alexander Kreußer (37.). Besonderheit: Philipp Dopf (Sonderhofen) verschießt Elfmeter nach Foul an Marco Pregitzer (77.).

SpVgg Giebelstadt – Dettelbach und Ortsteile 2:6 (0:3). Eindrucksvoll hat Tabellenführer Dettelbach die Vorlage seiner beiden Mitkonkurrenten, die Punkte liegen ließen, genutzt. Bereits nach sieben Minuten gab Christian Graber mit herrlichem Fallrückzieher in Ronaldo-Manier die Richtung an. Etwas später ließ Graber mit seinem Flugkopfball nach Freistoß Lukas Schimmers das zweite Tor folgen. Den dritten Streich durch Benedikt Schraud hatte der Gast mit feiner Kombination vorbereitet. Giebelstadt musste die Überlegenheit der Gäste anerkennen, mehr als Deppischs 1:3 war nicht drin. So machten zweimal Tim Reiner sowie Julian Deinleins per Elfmeter das halbe Dutzend perfekt. „Es sieht im Moment ganz gut aus. Wir brauchen nur auf uns schauen“, sagte der Dettelbacher Sportleiter Hugo Holzapfel über die Gunst der Stunde.

Tore: 0:1 Christian Graber (7.), 0:2 Christian Graber (15.), 0:3 Benedikt Schraud (40.), 1:3 Philipp Deppisch (55.), 1:4 Tim Reiner (59.), 1:5 Julian Deinlein (79., Foulelfmeter, verschuldet an Tim Reiner), 1:6 Tim Reiner (87.).

SG Buchbrunn/Mainstockheim – TSV Reichenberg 1:1 (0:1). Die Serie der SG, die in Buchbrunn seit über einem Jahr nicht mehr gewonnen hat, hält. Dabei hatte die SG anfangs bei Mirco Pfeuffers Schuss aus der Drehung eine gute Möglichkeit. Die Gäste aber zogen durch Brands Kopfball in Führung. SG-Akteur Daniel Oswieczimski hatte wenig später das 1:1 auf dem Fuß, das letztlich Marco Gröll erzielte. Fortan dominierte die Heimelf.

Tore: 0:1 Lukas Brand (31.), 1:1 Marco Gröll (69.). Gelb-Rot: Sven Krönlein (Reichenberg, 88., Foulspiel).

FC Hopferstadt – ETSV Würzburg 0:1 (0:0). Erneut knapp und etwas unglücklich verloren die Hopferstädter, bei denen bereits nach wenigen Minuten Kapitän Dominik Metzger verletzt vom Feld ging. Der ETSV bekleckerte sich nicht mit Ruhm, er machte jedoch nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit mehr Tempo. Florian Kiemle traf nach etwa einer Stunde zum Tor des Tages, nachdem Hopferstadts Abseitsfalle misslungen war. In der Folge bewahrte FC-Torwart Martin Jörg seine Elf vor weiteren Treffern.

Tor: 0:1 Florian Kiemle (58.).

SV Heidingsfeld – FC Eibelstadt 0:0. Nicht ganz unverdient nahmen die Eibelstädter beim Zweiten einen Punkt mit, das räumte auch SV-Trainer Christian Graf ein, der den Gast lobte. In der kampfbetonten Begegnung standen beide Abwehrreihen aufmerksam und ließen kaum Torchancen zu. Die beste Heidingsfelder Gelegenheit bot sich zunächst Bissai Bi Batoum, der einen Kopfball nach einer Ecke vergab. Auf der Gegenseite vermochte sich FC-Torjäger Philipp Eismann kaum gefährlich gegen Sahin Cangul in Szene zu setzen. Heidingsfeld suchte in der zweiten Halbzeit immer wieder nach Lücken im Abwehrbollwerk der Gäste, fand aber keine. „Mit der Leistung kann ich leben. Wir haben keinen Druck“, sagte Graf gelassen.

Restprogramm

Kickers Würzburg III – TSV Güntersleben 3:4 (0:2). Tore: 0:1 Lukas Hofer (34.), 0:2 Wolfgang Stütz (36.), 1:2 Niclas Hodek (48., Handelfmeter), 1:3 Wolfgang Stütz (51.), 2:3 Hernan Rubilar-Munoz (60.), 2:4 Christian Scheblein (80.), 3:4 Dominik Hemrich (84.). Rot: Wolfgang Stütz (Güntersleben, 90.+2, Tätlichkeit). DJK Würzburg – TSV Rottenbauer 3:1 (1:1). Tore: 1:0 Daniel Chheng (17.), 1:1 Ismir Ramaj (33.), 2:1 Erhan Erdogan (80.), 3:1 Daniel Chheng (85.).