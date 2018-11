Ein Meister fällt ins Bodenlose

Meistens ist es ja so, dass einer misslungenen Generalprobe die geglückte Premiere folgt. In diesem Fall aber war es genau umgekehrt. Einen knappen Sieg hatten die Fußballer des TSV Goßmannsdorf in der ersten Pokalrunde gegen den B-Klasse-Mitaufsteiger aus Hohenfeld und Kitzingen errungen, ein Sieg, der Zuversicht vermittelte: So schlecht kann es nicht laufen. Dann aber kam der erste Spieltag in der A-Klasse, das Gastspiel beim TSV Frickenhausen: 0:13 – ein Statement! Bis heute klafft zwischen den beiden Vereinen die größtmögliche Lücke in der Tabelle: Frickenhausen ganz oben, Goßmannsdorf ganz unten.

Der Fehlstart des Neulings hat sich inzwischen zum Trend verfestigt. Der ersten Niederlage folgten 13 weitere. Die Mannschaft umweht nach ihrem Aufstieg ein Hauch von Nichts – null Punkte nach 14 Spielen und schon elf Punkte Rückstand zur Nichtabstiegszone. „Wir wollen uns auf keinen Fall aufgeben“, sagt der Klubvorsitzende Mark Seyrich. Und man weiß nicht, ob hinter diesen Worten echte Überzeugung steckt oder das, was man in so einer Situation halt üblicherweise sagt; ob und wie sehr er selbst an den sportlichen Erfolg glaubt in einer Saison, die von Beginn an unter keinem guten Stern stand.

Mit viel Hurra waren die Goßmannsdorfer im Sommer in die A-Klasse gestürmt: als Meister mit 60 Treffern in 18 Spielen, nur vier Niederlagen, auch das ein Statement. Eine „gute Rolle“ traute der scheidende Trainer Gregor Roth seiner Mannschaft in der A-Klasse zu. Doch noch bevor die Spielzeit begann, fingen die Probleme an.

„Die Mannschaft hat mit jener aus der vergangenen Saison nicht mehr viel zu tun“, sagt Mark Seyrich. Zum Start gegen Frickenhausen verfügten die Goßmannsdorfer Anfang August „noch nicht mal über einen B-Klasse-Kader“ – so viele Abgänge, Urlauber, Verletzte oder Schichtarbeiter hatten sie zu beklagen. Im Tor stand der Co-Trainer Alexander Sens, der zuletzt in der F-Jugend Bälle gefangen hatte. So gab Goßmannsdorf den willkommenen Sparringspartner für ein früh im vollen Saft stehendes Frickenhäuser Team ab, auch wenn das Ergebnis für Seyrich eher zweitrangig blieb. „Wir waren schon froh, nicht absagen zu müssen.“

Mit 25 Mann hatten sie die Runde geplant, aber so viel waren es bislang nie. An den Spieltagen sind es durchschnittlich 14 Leute – mehr Qual als Wahl für den seit Sommer als Trainer installierten Andre Thierfeldt. Einige Flüchtlinge ergänzen den Kader und sind laut Seyrich „sehr eifrig“ bei der Sache. „Aber natürlich fehlt noch das Spielverständnis und die Zeit, ihnen das beizubringen.“ In all der Düsternis funkelt ab und an ein lichter Moment: ein 0:4 gegen Gaukönigshofen, ein 0:3 im Rückspiel mit Frickenhausen.

„Das hört sich nicht knapp an“, sagt Seyrich, „aber dem Spielverlauf nach war es enger.“ Zu einem Sieg hat es bislang noch nicht gereicht – weil der Ball mal wieder an die Latte ging, weil wieder jemand den entscheidenden Stellungsfehler machte, weil das Quäntchen Glück mal wieder nicht mitspielte. Selbst das absolute Kellerduell gegen Gülchsheim ging zuletzt mit 1:2 verloren.

67 Gegentreffer in 14 Spielen, „das sieht schlimm aus“, sagt Seyrich mit Verweis auf „ein paar Totalausfälle“. Mehr als um die bisweilen vogelwilde Abwehr sorgt sich der Vorsitzende bei nur sieben selbst erzielten Toren um die Flaute im Sturm und um ein Führungsvakuum in der Mannschaft, in der ein „Alpha-Tier“ fehle, „einer, der die Kommandos gibt und das Herz in die Hand nimmt.“

Thomas Hüttner ist seit dem Pokalspiel im Juli verletzt, Frank Schürger hat nach einer längeren Verletzungspause erst wieder angefangen. Seyrich wünscht sich, dass ein Ruck durch die Mannschaft geht, dass die Spieler im Winter „mal den Kopf freibekommen“, der Verein womöglich den einen oder anderen Zugang bekommt und dass es dann im Frühjahr wieder bei null losgeht – so oder so.

Und wenn es nicht reichen sollte? Wenn es nach einem Jahr wieder abwärts geht? „Dann ist das auch kein Beinbruch“, betont Seyrich. Weil das große Ganze stimmt. Weil die Mannschaft zusammenhalte und der Wille spürbar sei. Und weil bei allem Misserfolg immer noch jedes Mal zehn bis zwölf Leute zum Training kämen. Er weiß, dass es für den TSV Goßmannsdorf gerade „schwierig ist, interessant zu sein. Die Leute schauen auf die Tabelle und sagen: Wo spielt ihr denn?“

Dann sagt Seyrich: ganz unten. Aber wenn ein Spieler gewillt sei, zweimal die Woche in einer Gruppe Gleichgesinnter zu trainieren und sich fit zu halten, sei er bei ihnen richtig aufgehoben. Diese Resonanz im Training könne so mancher Kreisklassist nicht bieten.