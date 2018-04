Ein Kicker schnürt den Viererpack

A-Klasse Würzburg 2

SV Kleinochsenfurt – FC Gollhofen 0:0 FC Eibelstadt II – SpVgg Gülchsheim II 2:1 SV Bütthard II – SV-DJK Gaubüttelbrunn 3:7 SpVgg Gülchsheim II – FC Winterhausen 1:1 TSV Aub – FC Gollhofen 1:1 ASV Ippesheim – SV Gaukönigshofen 0:0 FC Kirchheim – FC Eibelstadt II 0:3 SV Fuchsstadt/Albertshausen – SV Kleinochsenfurt 3:3 TSV Frickenhausen – SV Bütthard II 2:0 SV Tückelhausen/Hohestadt – Gaubüttelbrunn 0:4

1. (1.) TSV Aub 21 12 6 3 43 : 27 42 2. (2.) SV Gaukönigshofen 21 10 7 4 31 : 19 37 3. (5.) TSV Frickenhausen 20 11 2 7 38 : 33 35 4. (4.) ASV Ippesheim 21 10 3 8 40 : 27 33 5. (9.) SV-DJK Gaubüttelbrunn 21 10 3 8 54 : 42 33 6. (3.) SV Tückelhausen/Hohestadt 21 9 5 7 48 : 36 32 7. (6.) FC Gollhofen 21 9 5 7 42 : 32 32 8. (7.) FC Winterhausen 21 8 6 7 39 : 38 30 9. (10.) SV Kleinochsenfurt 21 8 5 8 38 : 41 29 10. (8.) FC Kirchheim 21 9 1 11 34 : 40 28 11. (11.) SV Bütthard II 21 8 3 10 36 : 50 27 12. (13.) FC Eibelstadt II 21 5 4 12 30 : 46 19 13. (12.) SpVgg Gülchsheim II 20 2 11 7 23 : 39 17 14. (14.) SV Fuchsstadt/Albertshausen 21 2 5 14 22 : 48 11

Geht dem Tabellenführer Aub auf der Zielgeraden die Luft aus? Im dritten Spiel in Folge reichte es für den Spitzenreiter nicht zu einem Sieg. Auch gegen Gollhofen musste sich der Spitzenreiter mit einem Punkt begnügen. In einem Spiel auf Augenhöhe hatte Aub in der ersten Hälfte eine Vielzahl guter Möglichkeiten und hätte zur Pause deutlich führen können. Es stand aber 1:1. Nach der Pause kam Gollhofen besser ins Spiel, traf aber ebenfalls nicht mehr. Letztendlich war es eine gerechte Punkteteilung.

Die Verfolger konnten die Gunst der Stunde nicht nutzen. Gaukönigshofen kam in Ippesheim ebenfalls nur zu einer Punkteteilung. Auch Tückelhausen/Hohestadt schwächelt weiter. In der Endphase der Meisterschaft geht der Elf von Trainer Bernd Wenkheimer offensichtlich die Luft aus. Nach zwei Niederlagen gab es gegen Gaubüttelbrunn die dritte Pleite in Folge. Die Mannschaft scheint total von der Rolle. Gaubüttelbrunn war beim 4:0 in Torlaune. Florian Schebler war mit seinen vier Treffern der „Mann des Tages“. Gaubüttelbrunn hatte erst am Freitag für Furore gesorgt, als er das Nachholspiel in Bütthard mit 7:3 erfolgreich gestalten konnte.

Winterhausen hat sich mittlerweile aus dem Kampf um den zweiten Platz verabschiedet. Auch bei der Reserve von Gülchsheim reichte es nur zu einem Unentschieden. Von der Schwäche der Spitzenteams profitiert dagegen Frickenhausen. Nach dem Sieg gegen Bütthard ist der Neuling plötzlich wieder im Rennen und auf den dritten Platz vorgerückt. Fuchsstadt gibt trotz der aussichtslosen Lage nicht auf und überraschte im Spiel am Freitag mit einem überraschenden und in der Höhe verdienten 3:0-Erfolg gegen die Winterhausen. Gegen Kleinochsenfurt wollte man nachlegen. Nach einer Stunde sah es auch noch gut aus. Der dreifache Torschütze Patrick Hampel hatte seine Farben mit 3:1 in Front gebracht und es sah nach einem erneuten Erfolg aus. Aber die Begegnung am Freitag forderte ihren Tribut. Kleinochsenfurt steckte nicht auf und kam durch Metin Yasar zum Anschluss, ehe Edwin Aber in der Schlussphase noch der Ausgleich gelang.

Mit zwei Siegen hat sich die Reserve von Eibelstadt schon fast den Klassenerhalt gesichert.

FC Eibelstadt II – SpVgg Gülchsheim II 2:1 (0:0). Tore: 1:0 Marco Holzhäuser (48.), 1:1 Maximilian Wolff (60.), 2:1 Johannes Kleinberg (90.).

SV Bütthard II – DJK/SV Gaubüttelbrunn 3:7 (1:3). Tore: 0:1 Benedikt Kemmer (17.), 1:1 Sebastian Zedlitz (20.), 1:2 Joschka Schwertberger (32.), 1:3 Benedikt Kemmer (43.), 2:3 Andre Kirchner (50.), 3:3 Philipp Beck (56.), 3:4 Benedikt Kemmer (69.), 3:5 Joschka Schwertberger (71.), 3:6 Florian Schebler (86.), 3:7 Florian Schebler (89.).

TSV Frickenhausen – SV Bütthard II 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Philipp Hemmerich (77.), 2:0 Philipp Meintzinger (80.).

SV Tückelhausen/Hohestadt – SV-DJK Gaubüttelbrunn 0:4 (0:3). Tore: 0:1 Florian Schebler (3.), 0:2 Florian Schebler (22.), 0:3 Florian Schebler (35.), 0:4 Florian Schebler (78.).

SV Fuchsstadt/Albertshausen – SV Kleinochsenfurt 3:3 (1:1). Tore: 0:1 Marvin Weidlich (18.), 1:1 Patrick Hampel (35.), 2:1 Patrick Hampel (50.), 3:1 Patrick Hampel (63.), 3:2 Metin Yasar (70.), 3:3 Edwin Aber (84.).

TSV Aub – FC Gollhofen 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Uwe Meixner (25.), 1:1 Kastriot Krasniqi (40., Handelfmeter).

FC Kirchheim – FC Eibelstadt II 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Marcel Woller (15., Foulelfmeter), 0:2 Alexander Engelhardt (30.), 0:3 Marcel Boller (70., Foulelfmeter).