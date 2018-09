Ein Holz kostet die Zähler

Landesliga Nord Frauen: Germania Marktbreit – SSV Warmensteinach 3:5 (2955:2956)

Das erste Heimspiel der Saison hielt für die Zuschauer an der Buheleite – wie bereits häufiger in der vergangenen Runde – jede Menge Spannung bereit. Das bessere Ende erwischten diesmal aber die oberfränkischen Gäste. Im Startpaar hatte Katharina Kleinschroth große Schwierigkeiten und knüpfte nicht an ihre Leistung der Vorwoche an. Ihrer Gegnerin erging es jedoch nicht besser, sodass das Duell bis zur letzten Bahn offen blieb. Hier konnte die Warmensteinacherin dann anziehen und den Punkt sichern. Im anderen Duell hatte Theresa Tiedemann nur im zweiten Durchgang einen kleinen Durchhänger. Danach fing sie sich wieder und sicherte den Germania-Frauen dank des insgesamt besseren Spiels in die Vollen den ersten Mannschaftspunkt.

Im Mittelpaar hielt Ute Endres nur in zwei Sätzen mit. In den übrigen beiden Durchgängen erspielte sich die Oberfränkin mit starken Ergebnissen genügend Vorsprung, um diesen Mannschaftspunkt zu gewinnen. Umso wichtiger war daher der Erfolg von Nadine Malloy. Nach verlorener Startbahn nutzte sie die auftretenden Schwächen ihrer Kontrahentin konsequent aus und siegte am Ende relativ deutlich. Bei 2:2 und elf Kegeln Vorsprung für die Gastgeberinnen vor dem Schlussdurchgang war noch alles möglich. Christine Schneider spielte sehr wankelmütig und trennte sich mit ihrer Kontrahentin unentschieden. Weil sich die Marktbreiterin jedoch auf der letzten Bahn im Ergebnis deutlich von der Oberfränkin absetzte, blieb dieser Mannschaftspunkt auf Marktbreiter Seite.

Anja Obernöder startete sehr gut, verlor dann aber etwas die Spur gegen die stärker werdende Warmensteinacherin Katja Schmidt, eine der besten Spielerinnen der Liga, und musste die übrigen Durchgänge und den Mannschaftspunkt abgeben. Weil sich die Gäste auch im Mannschaftsergebnis hauchzart vorbeigeschoben hatten, nahmen sie am Ende beide Zähler in den zum Landkreis Bayreuth zählenden Luftkurort.

Landesliga Nord Frauen

SKK Bischberg – ESV Schweinfurt 2.5:5.5 SKV Bad Brückenau – Hubertus Schönbrunn 5:3 TSV Breitengüßbach – Concordia Oberhaid 5:3 Germania Marktbreit – SSV Warmensteinach 3:5 DT Grafenrheinfeld – CT Post Franken Coburg 8:0

1. (1.) ESV Schweinfurt 2 11.5 4 : 0 2. (5.) SSV Warmensteinach 1 5 2 : 0 2. (7.) SKV Bad Brückenau 1 5 2 : 0 4. (9.) DT Grafenrheinfeld 2 10 2 : 2 5. (1.) RSC Concordia Oberhaid 2 9 2 : 2 6. (9.) TSV Breitengüßbach 2 7 2 : 2 7. (3.) Germania Marktbreit 2 7 1 : 3 8. (3.) CT Post Franken Coburg 2 4 1 : 3 9. (8.) Hubertus Schönbrunn 1 3 0 : 2 10. (6.) SKK Bischberg 1 2.5 0 : 2