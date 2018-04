Ein Hattrick in nur sieben Minuten

Kreisliga 1 Würzburg

Dettelbach und Ortsteile – ETSV Würzburg 3:1 TSV Sulzfeld – TSV Reichenberg 1:4 TSV Güntersleben – SV Sonderhofen 2:2 FC Hopferstadt – SG Buchbrunn/Mainstockheim 0:2

1. (3.) Dettelbach und Ortsteile 21 16 3 2 50 : 20 51 2. (1.) SV Heidingsfeld 22 15 3 4 56 : 16 48 3. (2.) SSV Kitzingen 20 15 3 2 52 : 19 48 4. (4.) FC Eibelstadt 21 10 5 6 41 : 30 35 5. (5.) ETSV Würzburg 21 9 5 7 36 : 27 32 6. (8.) SG Buchbrunn/Mainstockheim 21 9 4 8 31 : 32 31 7. (7.) TSV Güntersleben 21 9 3 9 32 : 40 30 8. (6.) SB DJK Würzburg 22 9 2 11 34 : 35 29 9. (12.) TSV Reichenberg 20 9 2 9 36 : 42 29 10. (10.) SV Sonderhofen 21 6 10 5 43 : 28 28 11. (9.) SB Versbach 21 8 4 9 31 : 35 28 12. (11.) SpVgg Giebelstadt 21 8 2 11 45 : 53 26 13. (13.) FC Würzburger Kickers III 21 5 7 9 32 : 48 22 14. (14.) TSV Sulzfeld 22 6 2 14 33 : 49 20 15. (15.) FC Hopferstadt 22 2 5 15 21 : 47 11 16. (16.) TSV Rottenbauer 21 2 2 17 22 : 74 8

FC Hopferstadt – SG Buchbrunn/Mainstockheim 0:2 (0:0). Einen wenig glanzvollen, aber umso wichtigeren Sieg gab es für Buchbrunn/Mainstockheim gegen den wiederum gut mitspielenden, aber erfolglosen FC. Tobias Förster und Marco Brandner sorgten Mitte der zweiten Hälfte für die Tore.

Tore: 0:1 Tobias Förster (68.), 0:2 Marco Brandner (72.).

TSV Güntersleben – SV Sonderhofen 2:2 (2:2). Alle vier Tore beim gerechten Unentschieden fielen in der ersten Hälfte, in der Güntersleben die etwas bessere Elf stellte. Der TSV besaß die besseren Chancen: So bot sich Luca Blemel kurz vor der Pause die Gelegenheit zur erneuten Führung. Später hatte auch Priesnitz die Chance zum 3:2 (65.). Doch der Ball versprang.

Tore: 1:0 Wolfgang Stütz (18.), 1:1 Philipp Dopf (36., Foulelfmeter, verschuldet von Thomas Süßner), 2:1 Timo Drösler (38.), 2:2 Johannes Haaf (40.).

TSV Sulzfeld – TSV Reichenberg 1:4 (0:3). Zu deutlich geriet Sulzfeld unter die Räder. Eine strittige Szene bot sich zu Beginn, als Gästetorwart Heißwolf einen Ball vorm Strafraum mit der Hand abgewehrt haben soll, der Schiedsrichter das jedoch nicht ahndete. Wenig später zog der Gast glücklich in Führung, als Sulzfelds Torwart Krumpholz bei einem Freistoß patzte (14.). Beim 0:2 monierte die Heimelf Abseits, und aus einem Konter entstand Reichenbergs dritter Treffer. Der Gast bekam kurz vor der Halbzeit eine Rote Karte und stand im zweiten Abschnitt teilweise unter Druck. Spät gelang den Sulzfeldern das 1:3, kurz darauf vergaben sie per Elfmeter die Chance zum Anschlusstreffer.

Tore: 0:1 Lukas Brand (14.), 0:2 Florian Holstein (39.), 0:3 Rene Luksch (45.), 1:3 Mohamed Al Alali (79.), 1:4 Lukas Brand (89.). Rot: Alexander Prattes (Reichenberg, 45.+2, Tätlichkeit). Besonderheit: Björn Heißwolf (Reichenberg) hält einen Foulelfmeter von Korbinian Kiemer (81.).

Dettelbach und Ortsteile – ETSV Würzburg 3:1 (0:0). Lukas Bock erzielte binnen sieben Minuten einen Hattrick und bescherte Dettelbach doch noch den Sieg. Die Würzburger hatten sich zuvor keineswegs versteckt und waren nach einem Freistoß in Führung gezogen. Dann kam Lukas Bock, der per 20-Meter-Schuss ausglich und danach zweimal genau richtig stand.

Tore: 0:1 Moritz Wagenhäuser (61.), 1:1 Lukas Bock (72.), 2:0 Lukas Bock (73.), 3:0 Lukas Bock (79.).