Ein Ex-Profi übernimmt in Eibelstadt

Während der SSV Kitzingen die Meisterschaft in der Würzburger Kreisliga 1 längst unter Dach und Fach gebracht hat, balgt sich dahinter mit Bayern Kitzingen, dem FC Eibelstadt und dem SC Schwarzach noch ein Trio um den zweiten Platz. Er berechtigt zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen in die Bezirksliga. Als aktueller Platzhirsch halten die Bayern vor den letzten drei Begegnungen der Saison das beste Blatt in Händen. Direkt dahinter lauert der FC Eibelstadt mit drei Zählern Rückstand auf seine Chance.

Und die würde man beim FC auch durchaus gerne ergreifen, wie Eibelstadts Vorsitzender Martin Geißler erklärt. „Wir nehmen mit, was wir kriegen können. Wenn das mit dem Aufstieg klappt, wäre es sehr schön.“ Das Selbstvertrauen kommt nicht von ungefähr; schließlich haben die Männer vom Mainpark nach der Winterpause erst ein Spiel verloren.

„Wir sind vor allem mit der Rückrunde sehr zufrieden“, sagt Geißler über diese positive Entwicklung. Zumal man wegen einiger Ausfälle personell nicht immer aus dem Vollen habe schöpfen können, wie der Vorsitzende anfügt. In solchen Situationen erweist sich der breite Kader des Klubs als klares Plus. „Wir verfügen vielleicht über keine absolut herausragenden Spieler, aber dafür über 20, 25 Spieler auf ähnlich gutem Niveau“, stellt der Funktionär angesichts der Ausgeglichenheit des Kaders fest.

Der kann sich beim FC derweil frei entfalten und fußballerisch in Ruhe reifen. Druck werde jedenfalls nicht ausgeübt von Vereinsseite, versichert der Vorsitzende. Und so wäre es auch kein Weltuntergang, würde der Relegationsplatz verpasst. Man habe vor dieser Saison bewusst kein konkretes Ziel ausgegeben, sondern habe unabhängig von der Platzierung einfach nur vorgehabt, eine erfolgreiche Saison zu spielen und Spaß zu haben, so Geißler.

So gesehen, liegen die Eibelstädter voll im Soll und können im Endspurt der Saison nun noch die Kirsche auf die Sahnetorte setzen. Das Restprogramm liest sich jedenfalls machbar. Zwar empfängt der FC mit Schwarzach noch einen der direkten Konkurrenten zu Hause, doch warten gegen den TSV Reichenberg und den ETSV Würzburg auch noch zwei Teams aus dem hinteren Tabellendrittel auf den FC. Für Geißler, der Bayern Kitzingen im Rennen um den zweiten Platz in der günstigsten Position glaubt, ergeben sich für seine Mannschaft mit Blick auf den Spielplan jedoch weder Vor- noch Nachteile. Schließlich gebe es in dieser Liga keine einfachen Spiele.

Ob die Saison nach diesen drei Begegnungen für den FC Eibelstadt in die Verlängerung münden wird oder nicht: Die Abschiedstour für Fabian Gärtner – zumindest als Eibelstadts Trainer – hat längst begonnen. „Fabian ist selbst auf uns zugekommen und hat uns gebeten, uns auf Trainersuche für die nächste Saison zu begeben, weil er den Job aus privaten und beruflichen Gründen nicht mehr machen kann“, erklärt Geißler, warum beim FC bald ein anderer Trainer das Sagen haben wird. Immerhin werde Gärtner dem Klub als Spieler erhalten bleiben.

„Wir versprechen uns von ihm, dass er seine positive Ausstrahlung auf die Mannschaft überträgt.“ Vorsitzender Martin Geißler über Eibelstadts künftigen Trainer

Bei ihrer Suche nach einem neuen Coach wurden die Verantwortlichen rasch fündig. In Malte Schulze-Happe übernimmt künftig ein Mann das Kommando, der seine Brötchen einst als Profi-Torhüter (unter anderem in Paderborn und in Bielefeld) verdiente und in hiesigen Gefilden von Stationen bei den Würzburger Kickers, dem TSV Abtswind oder Bayern Kitzingen bekannt ist.

Stellt sich die Frage, ob ein früherer Profifußballer in Eibelstadt antritt, um dauerhaft auf Kreisebene zu kicken. „Wir kennen Malte schon länger, weil er bei uns mittrainiert hat, als er nach Würzburg kam. Was seine persönlichen Ziele angeht, müssten Sie ihn selbst fragen. Wir als Verein versprechen uns von ihm vor allem, dass er junge Spieler einbindet, sie unabhängig von der Liga entwickelt und seine positive Ausstrahlung auf die Mannschaft überträgt“, sagt Geißler über die Erwartungen an den neuen Mann.

Auf potenzielle Neuankömmlinge scheint Schulze-Happe schon einmal positive Wirkung ausgeübt zu haben, Bereits sieben Spieler, deren Namen Geißler noch nicht verraten möchte, hätten Eibelstadt für nächste Saison zugesagt. Vielleicht dürfen sie sich ja dann schon in der Bezirksliga versuchen.