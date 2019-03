Dem TSV Abtswind war die Wiedergutmachung für die Niederlage in Hof, der höchsten in dieser Saison, gelungen. Zu Hause besiegte der Bayernliga-Aufsteiger mit dem Klassenerhalt als Ziel den ASTV Erlangen, einen Mitaufsteiger und Mitkonkurrenten, wodurch der Sieg nach vier zuvor sieglosen Spielen umso wertvoller war. Denn der Rückstand auf die Mittelfranken verringerte sich dadurch auf nur noch drei Zähler. Obwohl am letzten Wochenende die meisten Spiele ausgefallen waren und die Tabelle dadurch kurz vor dem Frühlingsanfang noch einmal verzerrt wurde, gehen die Abtswinder nun mit einem Vorsprung von drei Punkten auf das zuletzt spielfreie Sand in ihr nächstes Spiel. Das bestreiten sie auswärts in Aubstadt.

Gegen den Richtung Regionalliga strebenden Gegner haben sie eigentlich nichts zu verlieren, können aber überraschen. Im Hinspiel verkauften sich die Abtswinder lange Zeit sehr teuer. Adrian Dußler gelang trotz Unterzahl sogar der Ausgleich, doch drehte Aubstadt in den letzten Minuten die Partie wieder auf seine Seite, weil die Abtswinder nach einem weiteren und höchst umstrittenen Platzverweis in der Schlussphase mit nur noch neun Mann Gegenwehr leisten mussten. „Wir haben einen heißen Fight geliefert“, fand Abtswinds Trainer Schindler und behielt Recht, dass Aubstadt als Spitzenteam der Liga bis zum Schluss um den Aufstieg mitspiele werde.

Nachdem auch ihr Spiel am letzten Wochenende abgesagt worden war, rutschten die Aubstädter in der Tabelle hinter die siegreichen Gebenbacher auf den zweiten Platz zurück. Keine Mannschaft in der Bayernliga holte zu Hause mehr Punkte als der Aufstiegsanwärter von Trainer Joseph Francic, der seine beiden Begegnungen nach der Winterpause deutlich gewann. Die wenigsten Gegentore und die zweitmeisten geschossenen Tore charakterisieren ebenfalls die Gastgeber. Doch haben die Abtswinder schon im ersten Duell bewiesen, dass sie bereit sind, ihren Nutzen daraus zu ziehen, sollte der Gegner erneut nicht seinen besten Tag erwischen. Anderenfalls könnte es schwierig werden, die Aubstädter mit Bayernliga-Toptorjäger Martin Thomann zu bezwingen.