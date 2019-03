Eichhörnchen auf Beutezug

Die Strapazen haben sich gelohnt: „Wir haben in der Vorbereitung sehr gut gearbeitet“, fand Außenverteidiger Max Wolf nach dem Abtswinder 1:1 gegen den Würzburger Fußballverein am letzten Samstag. „Wir können mit diesem Punkt zufrieden sein. Das war ein guter Start“, erklärte der 20-Jährige, der bei seinen bisherigen 16 Einsätzen auch zwei Tore erzielte. Das soll sich nun auswärts fortsetzen, wenn der TSV Abtswind bei Bayern Hof gastiert.

Aufgrund einer frühen roten Karte und einer Halbzeit in Überzahl fühlte sich das Unentschieden im ersten Moment zwar als zu wenig an, doch ließen sich die Abtswinder davon die Zuversicht nicht nehmen: „Wir gehen nach dem Eichhörnchen-Prinzip vor und sammeln eine Nuss nach der anderen“, sagte Abtswinds Trainer Mario Schindler. Bei allem Guten, was er im vergangenen Spiel gesehen hatte, gab es aber auch Ansätze, die einer Verbesserung bedürfen. „Am Ende sind wir zu hektisch geworden und haben die Bälle nicht mehr sauber genug ausgespielt“, stellte er fest. „Wir standen zu oft nur auf einer Seite. Wir hätten jedoch mehr Bewegung, Rotation und ein paar Seitenwechsel gebraucht, um die gegnerische Abwehr zu knacken.“

Nachdem Gegner Bayern Hof in den letzten acht Spielen vor der Winterpause nur ein Sieg gelungen war, begannen die Oberfranken am letzten Wochenende mit einem Auswärtserfolg in Ammerthal. Malik McLemore, mit acht Toren erfolgreichster Torschütze, traf eine Viertelstunde vor Schluss zum späteren Sieg der Gelbschwarzen. Zurückhalten wollen sich die Abtswinder nach ihrem hoffnungsvollen Start im Hans-Walter-Wild-Stadion keinesfalls: „Wir müssen auch in Hof wieder daran glauben, dass wir dort bestehen können“, fordert Schindler und erinnert an das 3:1 auf eigenem Platz: „Wir haben im Hinspiel bewiesen, dass wir sie schlagen können.“

Sowohl in Abtswind als auch in Hof gab es in der Winterpause keine personellen Änderungen. Hofs Trainer Alexander Spindler setzt auf seinen bisherigen Kader, doch stellte ihn taktisch mit der Option auf eine Dreierkette in der Abwehr variabler auf, nachdem sich die Hofer in der Vorrunde vor allem gegen tief stehende Gegner schwertaten, Chancen zu kreieren. Anders als die Abtswinder kosteten die Hofer die Hallenrunde voll aus, gewannen die Bezirksmeisterschaft und nahmen als regionaler Vertreter Oberfrankens an den Bayerischen Wettkämpfen bis zum Halbfinale teil.