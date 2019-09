Eibelstadts Taktik trägt Früchte

Er trieb an, er feuerte an – und holte sich wegen Reklamierens sogar die Gelbe Karte vom Schiedsrichter ab: Malte Schulze-Happe verrichtete seinen Dienst als Trainer des FC Eibelstadt am Freitagabend von der Seitenlinie mit so viel Energie, wie sie so mancher Akteur auf dem Platz in den ganzen neunzig Minuten nicht zeigt. Das Engagement des Übungsleiters zahlte sich aus. Sein FC Eibelstadt behielt gegen Bayern Kitzingen mit 2:0 die Oberhand und verließ das Feld damit auch im dritten Auswärtsspiel dieser Saison als Sieger. „Jetzt müsst ihr aber auch mal zuhause gewinnen, nicht immer nur auswärts“, gab Kitzingens Sportleiter Erwin Klafke seinem alten Spezi aus gemeinsamen Kitzinger Tagen nach dem Schlusspfiff mit auf den Weg. Eine Anspielung darauf, dass es beim FC auf heimischem Terrain im Gegensatz zum fremden in dieser Saison noch so gar nicht rund laufen mag. Im eigenen Haus haben die Eibelstädter schließlich alle drei bisherigen Saisonpartien verloren.

Deshalb standen die Gäste vor der Auswärtspartie bei den Kitzinger Bayern auch schon gehörig unter Zugzwang. Bei einer Niederlage hätte der Rückstand auf die Kitzinger immerhin schon acht Zähler betragen und die vorderen Plätze wären erst einmal in weite Ferne gerückt. Schulze-Happe will zwar nicht bestätigen, dass dieses Szenario in seinen Gedanken eine Rolle gespielt habe, doch sind ihm die nun tatsächlichen zwei Punkte Rückstand selbstredend lieber. „Wir haben es taktisch clever gemacht, haben kaum etwas zugelassen und deshalb summa summarum verdient gewonnen“, bilanzierte Schulze Happe, der ein Kind des Ruhrgebiets ist, zufrieden.

Nach den Strapazen des Toto-Pokalspiels gegen den SSV Kitzingen zwei Tage zuvor wollte der FC dem Gegner den Ball überlassen, um den Kontrahenten dann nach der Eroberung mit schnellem Umschaltspiel zu übertölpeln. Der Plan ging voll auf. Die Kugel kreiste zwar häufig durch die Reihen der Gastgeber, viel Zielführendes wussten sie aber mit dem Spielgerät nicht anzufangen. „Wir konnten uns heute kaum klare Torchancen herausspielen. Der letzte Pass kam einfach nicht“, musste Bayern-Coach Thomas Hofmann ernüchtert feststellen. Die Kitzinger kombinierten zwar bisweilen recht gefällig, im letzten Drittel waren sie aber mit ihrem Latein meist am Ende. Der Spielverlauf sei, die Partie in Geroldshausen ausgenommen, ein Spiegelbild der bisherigen Saison, meint Hofmann. Die Männer vom Bleichwasen machen und tun, haben viele Spielanteile. Aber vor dem Tor springt letztlich zu wenig Ertrag raus.

Anders die Eibelstädter, die sich schlicht zielstrebiger zeigten. Dominik Hemrichs Schuss aus spitzem Winkel konnte Bayern-Schlussmann Florian Nöth noch per Fußabwehr klären (26.). Kurz darauf war aber auch der Torhüter machtlos. Nach einer zu kurz abgewehrten Ecke hämmerte Tobias Kienle die Kugel sehenswert volley zur Gästeführung in die Maschen. (30.) „Der Gegner hat es gut gemacht, sie standen kompakt im Zentrum und waren nach vorne effizienter als wir“, musste Thomas Hofmann neidlos anerkennen.

Nach dem Wechsel blieb den Kitzingern einzig die Hoffnung, dass sie sich die schwerer werdenden Beine der Gäste würden zunutze machen können, da diese nur 48 Stunden zuvor auf dem Platz gestanden hatten. „Natürlich hatten wir das im Vorfeld angesprochen“, gab Hofmann zu. „Aber letztlich hatten wir zu viele Ballverluste und sind dadurch zu oft selbst hinterhergelaufen.“ Nur bei Marcel Reuthers dicker Ausgleichschance (66.) durften die Hausherren noch einmal an einem Punktgewinn schnuppern, dann knipste ihnen Konstantin Sokolowski, der frei vor Nöth eiskalt blieb, endgültig das Licht aus. (79.). Seinen Trainer machte er damit an alter Wirkungsstätte natürlich glücklich. In der Saison 2012/13 hatte Schulze-Happe für die Kitzinger zwischen den Pfosten gestanden. „Es war meine erste Station, als ich aus dem Ruhrgebiet nach Unterfranken kam. Ich kenne von damals noch viele Leute und habe mich hier sehr wohl gefühlt“, blickt der 41-jährige gerne auf seine Zeit am Bayernplatz zurück. Deshalb sei es für ihn auch ein besonderes Spiel gewesen, bei dem dennoch am Ende der sportliche Erfolg zählte.