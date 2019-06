Egbert-Kicker im Landesfinale

Drei Wochen nach dem erfolgreichen Bezirksfinale in Aschaffenburg haben die Fußball-Jungen III des Egbert-Gymnasiums Münsterschwarzach (EGM) auch das nordbayerische Qualifikationsturnier in Hirschaid bei Bamberg gewonnen. Dabei setzte sich die Mannschaft der Benediktinerschule zum Auftakt mit 3:0 gegen die Oskar-Sembach-Realschule aus Lauf an der Pegnitz durch. Im Duell gegen das Kepler-Gymnasium Weiden taten sich die Jungs schwer und siegten knapp mit 1:0. Das abschließende Spiel gegen die gastgebende Realschule Hirschaid war somit das Endspiel ums Landesfinale. Auch hier gewannen die Schützlinge von Thomas Klement bei hochsommerlichen Temperaturen mit 1:0 und haben sich dadurch für die bayerische Meisterschaft nach den Pfingstferien in München qualifiziert. (wro)

Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach: Tim Stütz, Johannes Redelberger, Florian Redelberger, Linus Grill, Salomon Lenhard, Karl Höfle, Patrick Götzelmann, Adrian Treutlein, Jakob Hebenstreit, Fabio Walter, Flavio Graef, Erik Petersilka, Maximlian Lauter, Julius Dees, David Klos.