Egbert-Fußballer im nordbayerischen Finale

Die Jungen-Fußballmannschaft des Egbert- Gymnasiums Münsterschwarzach ist in Aschaffenburg Bezirksmeister geworden. Sie hatten das Auftaktspiel gegen den Turnierfavoriten, das Team des Deutschhaus-Gymnasiums Würzburg 2:0 gewonnen. Im zweiten Spiel gegen die Mannschaft der gastgebenden Ruth-Weiss-Realschule Aschaffenburg taten sich die von Thomas Klement betreuten Münsterschwarzacher anfangs schwer und mussten zum ersten Mal in dieser Spielzeit einen Gegentreffer hinnehmen. Den 0:1-Halbzeit-Rückstand verwandelten sie noch in einen 2:1-Sieg. Aufgrund der Ergebnisse in den Parallelspielen stand das Egbert-Gymnasium schon vor der abschließenden Partie gegen die Werner-von-Siemens-Realschule aus Bad Neustadt als Turniersieger fest. Auch dieses Spiel gewannen die Münsterschwarzacher 2:0. Nun wartet auf die Truppe das nordbayerische Finale. Am Erfolg beteiligt waren (hinten von links) Linus Grill, Jakob Hebenstreit, Julian Graber, Flavio Graef, Patrick Götzelmann, Adrian Treutlein, Betreuer Thomas Klement, Salomon Lenhard; (vorne von links) David Klos, Julius Dees, Tim Stütz, Fabio Walter, Erik Petersilka, Florian und Johannes Redelberger. (pm) Foto: Foto: Klement