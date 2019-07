Drei Heimsiege für Kitzinger Kart-Fahrer

Die Strapazen bei tropischer Hitze haben sich für den AMC Kitzingen und seine jungen Kart-Fahrer gelohnt. Christian Kahl sowie die Brüder Kevin und Julian Friemelt errangen am Sonntag bei der 25. Auflage des unterfränkischen Jugend-Kart-Slalom-Pokals auf dem Parkplatz der Sickergrundhalle jeweils den Sieg in ihrer Klasse. Auch Meo Winter überzeugte als Vierter seiner Klasse – und im Quartett erreichten die Gastgeber auch in der Mannschaftswertung den Tagessieg. Als am späten Nachmittag alle Getränke verkauft waren, hatten die Fahrer des AMC allen Grund, auf ihren Erfolg anzustoßen – natürlich nur mit Spezi.

Die Siegesserie des Automobilclubs Kitzingen eröffnete Julian Friemelt in der Altersklasse 2. „Der Julian hat die Konkurrenz in den Schatten gestellt“, sagte sein Vater und Trainer Markus Friemelt – auch wenn auf der Strecke kein Millimeter Schatten zu finden war. Der Zehnjährige aus der Kitzinger Siedlung hatte an diesem Tag ein absolutes Heimspiel und distanzierte die Konkurrenz um über fünf Sekunden auf die Plätze. So sicherte er sich nicht nur den unterfränkischen Titel, er qualifizierte sich auch für die Läufe zur ADAC-Nordbayern-Meisterschaft und zu den Titelkämpfen des Bayerischen Motorsport-Verbandes (BMV). Ein Ausrufezeichen des Nachwuchspiloten.

„Ich bin schlichtweg begeistert.“ Streckensprecher Rainer Gutzeit über die Erfolge der Kart-Fahrer

Sein älterer Bruder Kevin Friemelt erzielte die schnellsten Zeiten aller 79 Teilnehmer und lag mit 38,37 Sekunden nach dem ersten Rennlauf nahezu uneinholbar vorn. Mit einer weiteren starken 38er-Zeit gewann er die Altersklasse 4 mit rund zwei Sekunden Vorsprung vor Tim Hilpert vom Ortsclub (OC) Würzburg. Mit diesem dritten Saisonsieg hat sich der 14-Jährige auch für die überregionalen Ausscheidungen qualifiziert. Und dann war da noch Christian Kahl. „Ich bin schlichtweg begeistert“, rief Streckensprecher und AMC-Vizevorsitzender Rainer Gutzeit, nachdem der 16-jährige Nenzenheimer mit einem Jubelschrei der Triumph in der Altersklasse 5 gelungen war.

Kahl durfte erstmals das Gefühl eines Heimrennen-Siegers erleben. Mit zwei fehlerfreien 39er-Zeiten hielt er Jana Böhmer vom MSC Knetzgau in der Addition beider Rennläufe um 34 Hundertstelsekunden auf Distanz. Damit verbesserte er seine bisherigen vierten Plätze in der Wertung des ADAC und BMV, und er empfahl sich zudem für höhere Aufgaben. „Der Vorteil, den heimischen Parcours trainieren zu können, hat es heute ausgemacht“, sagte Christian Kahl.

Meo Winter kam in der Altersklasse 3 auf den guten Rang vier und verpasste das Siegerpodest dabei nur um 15 Hundertstelsekunden hinter dem Dritten Pascal Gebhardt (MSC Knetzgau). Der 13-jährige Mainbernheimer könnte damit die nötigen Punkte gesammelt haben, um auch noch überregional mitzumischen. Schon diesmal zahlte sich der vierte Platz direkt aus, trug Winter doch zum Tagessieg des AMC in der Mannschaftswertung bei.

Markus Friemelt lobte seine flotten Fahrer über den grünen Klee. „Ich bin als Trainer hochzufrieden.“ Alle Vier hätten auf den Punkt ihr Leistungsvermögen abgerufen. „Die Jungs haben einen großen Schritt gemacht, um vielleicht alle bei den überregionalen Rennen mitzumischen.“ AMC-Vorsitzender Walter Loschky und seine Helferschar freuten sich mit dem erfolgreichen Nachwuchs, und nach Gummibärchen bei den Siegerehrungen gab sich die Clubführung hinterher auch noch in einer Eisdiele spendabel.

Ergebnisse im Auszug

Klasse 1: 1. Miroslav Schwinn (MSC Knetzgau) 86,87 Sekunden, 2. Silas Weidlich (OC Würzburg) 89,64., 3. Luca Schaupp (AMSC Hammelburg) 90,15.

Klasse 2: 1. Julian Friemelt (AMC Kitzingen) 78,43 Sekunden, 2. Pascal Godula (MSC Knetzgau) 83,40.

Klasse 3: 1. Finn Düring (MSC Knetzgau) 80,99 Sekunden, 2. Tobias Geßner (Hammelburg) 81,80, 3. Pascal Gebhardt (MSC Knetzgau) 83,02, 4. Meo Winter (AMC Kitzingen) 83,17.

Klasse 4: 1. Kevin Friemelt (AMC Kitzingen) 76,90, 2. Tim Hilpert (OC Würzburg) 78,74, 3. Konstantin Frank (Hammelburg) 80,71.

Klasse 5: 1. Christian Kahl (AMC Kitzingen) 78,43, 2. Jana Böhmer (MSC Knetzgau) 78,787, 3. Maximilian Naser (OC Würzburg) 79,03.