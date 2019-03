Doppel-Abstieg schmerzt Marktsteft

„Wir haben in dieser Saison das höhere Niveau in der Bayernliga nicht mitgehen können“, sagt Rainer Bauer, Trainer der Marktstefter Luftgewehrschützen, die mit ihrer ersten Mannschaft aus der Bayernliga Nordwest absteigen mussten. Sie rissen auch ihre zweite Mannschaft, die sich als Aufsteiger sportlich in der Unterfrankenliga gehalten hätte, mit in die Tiefe. Die erste Mannschaft schießt kommende Runde in der Unterfrankenliga und die Reserve muss in die Bezirksliga Ost zwangsabsteigen.

Das hatten sich die Marktstefter ganz anders vorgestellt: Rainer Bauer und Mannschaftsführer Werner Vehe hatten vor der Saison gehofft, dass die zweite Bayernliga-Saison leichter werden würde als die Aufstiegssaison. Doch weit gefehlt. Sie brachten kaum ein Bein auf den Boden und hetzten der Konkurrenz seit November 2018 hinterher. Regina Merkert steigerte sich auf einen Saisonschnitt von starken 390 Ringen. Anna-Maria Gnebner (387) und Tanja Vehe (382) bewegten sich auf ihrem Vorjahresniveau. Dagegen musste Luisa Merkert (382) etwas Federn lassen. Einen krassen Leistungsabfall erlebte Werner Vehe. „Dem Werner fehlten heuer mit 375 Ringen durchschnittlich zehn Ringe gegenüber dem Vorjahr“, rechnete Bauer hoch.

Dass sich die zwei Aufsteiger in der abgelaufenen Runde stärker als in den Vorjahren erwiesen, führte mit dazu, dass das Liga-Niveau heuer höher angesiedelt. „Wir konnten dieses Niveau nicht mitgehen“, resümierte der Trainer, der ohnmächtig mit anschauen musste, wie seine Mannschaft von durchschnittlich 1930 Ringen pro Wettkampf auf 1918 in der abgelaufenen Runde einbrach.

Selbst die zwei Heimwettkämpfe brachten nicht die Wende, und die Marktstefter bewegten sich permanent in Abstiegsgefahr. „Wir waren kein Kanonenfutter, sondern hatten in der Endabrechnung einfach zwei Punkte zu wenig“, schränkte Rainer Bauer ein, der beim vorletzten Wettkampf darauf gehofft hatte, dass der Knoten noch platzt. Sie landeten damals den Pflichtsieg über Schlusslicht SV Pfeifferhütte, verloren aber gegen den direkten Konkurrenten SV Hausen 1:4, was die Klassenerhalts-Aktien auf ein Minimum sinken ließen. Da sich Hausen im Saisonfinale keine Blöße mehr gab, kamen die beiden Marktstefter Siege über den SV Höbing und die SG Bergrheinfeld zum Saisonausklang zu spät. „Es war eine Kopfsache. Vor allem Werner Vehe hat sich zu viel Druck gemacht und dann immer wieder frühzeitig den Kopf hängen lassen“, meinte Rainer Bauer, der die kommende Runde auf sich zukommen lassen will.

In der Unterfrankenliga werden die Marktstefter auf jeden Fall auf ihre bislang beste Schützen Regina Merkert verzichten müssen. Die 20-Jährige wechselt zum mittelfränkischen Schützenverein Petersaurach, wo sie sich den Herausforderungen der 1. oder 2. Bundesliga stellen will. Wer dann aus der zweiten Mannschaft aufrücken soll, um die Lücke zu schließen, ist noch völlig offen. Eine Option könnte Jan Löther sein, der im Januar einmal für Werner Vehe eingesprungen war.