Dieser Gegner erfordert Geduld von Abtswind

Keine einfache Aufgabe erwartet die Abtswinder diesen Samstag auf heimischem Platz, obwohl sie die vergangenen vier Partien gegen den Kontrahenten aus dem Würzburger Umland gewannen. Angekündigt hat sich mal wieder die TG Höchberg, die im Hinspiel arg unter die Räder kam. Dass sich die Abtswinder mit 5:0 sehr souverän durchsetzten, war auch der glücklichen Fügung geschuldet, dass sie nach ihrer Führung fast eine Halbzeit lang mit einem Mann mehr auf dem Platz waren. Eine Rote Karte für Jeffrey Karl konnte Höchberg gegen die spielfreudigen Gäste nicht kompensieren.

Am vorigen Wochenende gewann Höchberg zum ersten Mal in diesem Jahr ein Ligaspiel. Vorher waren zwei Niederlagen und drei Unentschieden in der Bilanz aufgelaufen. Dieser erste Sieg nach der Winterpause war auch der bislang höchste dieser Saison. Mit 4:0 schlug die Mannschaft von Trainer Thomas Kaiser die von der Relegation bedrohte TuS Röllbach. Seine Elf habe „ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert“, war Kaiser voller Lob für diese „rundum gelungene Leistung“. Besonders freute es ihn, dass die Tore zwei junge Spieler erzielten, die ihre erste Saison in der Landesliga absolvieren: Ferdinand Hansel und David Bröer.

Als sportlicher Tourist möchte Kaiser Abtswind besuchen: „Wir fahren dorthin, um etwas Zählbares mitzunehmen“, kündigt er seine forschen Ambitionen an. Das ist in der laufenden Saison bereits vier Teams gelungen, denn seit Oktober hat Abtswind nur noch jedes zweite Heimspiel gewonnen. Nach der 1:4-Niederlage ge-gen Schwebenried, die zum Trainerwechsel von Petr Škarabela auf Thorsten Götzelmann führte, wäre wieder ein Sieg des TSV an der Reihe.

Götzelmann, für die letzten acht Spiele eingesprungen, um den Aufstieg in die Bayernliga zu gewährleisten, startete mit jeweils drei Punkten in Kleinrinderfeld und Heimbuchenthal erfolgreich. Zuletzt präsentierte sich Abtswinds Spielmacher Adrian Dußler in bestechender Form. Als seine Elf sich 4:1 in Heimbuchenthal durchsetzte, war der 22-Jährige an allen vier Toren beteiligt. „Es wäre eine Riesensache, würde es mit dem Aufstieg endlich klappen“, sagt er – und er will weitere Vorlagen und Tore zu diesem Projekt beitragen.

Dußler agierte seinerzeit auch in Höchberg überragend. Die TGH wird sich also auf ihn einzustellen wissen, da Abtswinds Erfolg nicht zuletzt mit Dußlers Anteil steigt und fällt. „Jede Mannschaft stellt sich gegen uns erst einmal defensiv auf“, sagt er. Er ahnt, was ihm da an diesem Samstag gegen die stabilen Höchberger – nur sechs Gegentore in den vergangenen zehn Spielen, davon fünf zu null – wieder blühen wird.