Diese Ehrenamtlichen lassen den Fußball atmen

Wenn es um das Ehrenamt geht, ist Ludwig Bauer in seinem Element. Davon durften sich am Samstag im Schloss Grumbach zu Rimpar wieder 22 engagierte Vereinsmitarbeiter samt Begleitung überzeugen, die mit dem DFB-Sonderpreis ausgezeichnet wurden. Der rührige Gerbrunner stellte die Geehrten in den Mittelpunkt, ebenso wie Bezirksvorsitzender Jürgen Pfau, und pries deren große Verdienste. Ohne sie geht es nicht. Ohne die ehrenamtlichen Helfer, die Tag für Tag in ihren Vereinen wertvolle Arbeit, meist hinter den Kulissen, leisten, fehlte dem Amateurfußball schlicht die Luft zum Atmen – das betonten auch Bauer und Festredner Jürgen Pfau auf der 21. DFB-Sonderehrung im Kreis Würzburg. „Was von den Geehrten geleistet wird, ist nicht bezahlbar“, sagte Pfau. Das Bild zeigt (hinten von links) Kreis-Ehrenamtsbeauftragten Ludwig Bauer, Hannes Stöcker (SV Willanzheim), Kreisvorsitzenden Marco Göbet, Alfred Pfister (TSV Repperndorf), Uwe Schwemmer (ASV Ippesheim), Michael Lang (SV Hüttenheim), Michael Krauß (TSV Gnodstadt), Felix Häußlein (FC Hopferstadt), den Bezirks-Ehrenamtsreferenten Toni Adelhardt und Bezirksvorsitzenden Jürgen Pfau; (vorne von links) Brigitte Wenkheimer (SSV Kitzingen), Walter Meding (Ochsenfurter FV), Heidrun Müller (SV Sickershausen), Christiane Lang (SpVgg Gülchsheim), Kerstin Keim (FC Großlangheim) und Reinhilde Barth (SV Erlach).Ara/ Foto: Foto: Alexander Rausch