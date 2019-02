Die Wilde-Zeit geht früh zu Ende

Nach nur einem Jahr endet Mitte April die zweite Amtszeit Raimo Wildes als Trainer des Handball-Bezirksoberligisten TV Marktsteft. Hatte er nach seiner ersten Ankunft bei den Grünweißen anderthalb Dekaden sportlich geprägt, so wird diese Saison ein kurzes, obwohl ebenfalls erfolgreiches Gastspiel bleiben.

Für den Wechsel führt der Vizevereinsvorsitzende Sebastian Schneider auf Anfrage „keine besonderen Gründe“ an. Jedoch hätten die Vereinsverantwortlichen aus der Vergangenheit gelernt, zeitig zu handeln. Nach der vergangenen Saison hatte der Klub selbst im April noch keinen Nachfolger für Vilo Vitkovic gefunden, bevor sie diesen in Wilde dann im Sommer präsentierten. „Wir mussten zeitlich bedingt eine Entscheidung treffen“, erklärt Schneider. „Wir wollen nicht noch einmal so blöd dastehen wie voriges Jahr.“ Daher sei sich die Führungsriege einig gewesen, frühzeitig zu handeln. Erste Gespräche in dieser Sache wurden schon vor dem Jahreswechsel geführt.

Wilde wünschte sich mehr Zeit

Während der Klub auf eine rasche Entscheidung drängte, hätte Wilde gerne mehr Zeit dafür gehabt, wie er auf Nachfrage bestätigt. „Ich hatte ihnen im Dezember gesagt, dass ich mich nach dem Spiel gegen Michelfeld mit der Mannschaft zusammensetzen und mit ihr besprechen werde, wie es weitergeht.“ Doch der Verein habe die Entscheidung vorziehen wollen. „Aus ihrer Sicht ist das verständlich, dass sie den Trainer rechtzeitig festmachen wollen. Ich konnte zu diesem Zeitpunkt aber nicht zusagen, ohne mit der Mannschaft darüber gesprochen zu haben.“ Weil die beiden Seiten nicht zügig auf einen gemeinsamen Nenner kamen, orientierten sich die Marktstefter anderweitig.

In Stefan Knötgen stellen sie einen ebenfalls in ihren Reihen bereits bekannten Trainer vor. Der 44-Jährige spielte mit Marktsteft mehrere Jahre in der Landesliga und trainierte danach zwei Jugendmannschaften, als noch die Spielgemeinschaft mit Rödelsee bestand. „Wir hatten schon im letzten Jahr mit ihm gesprochen, aber waren zu spät dran, da er schon Volkach zugesagt hatte“, so Schneider. Nachdem die Gespräche wieder aufgenommen waren, sagte Knötgen ihnen für die nächste Saison zu. „Wir waren schon längere Zeit in Kontakt. Diesmal haben wir uns zeitig entschieden.“

Nächstes Jahr soll der große Wurf gelingen

An der Aufgabe reize ihn besonders die Aussicht auf den talentierten Nachwuchs in Marktsteft. „Die Jugendspieler wollen wir vollständig in den Kader integrieren“, so Knötgen. Ein weiteres Jahr in der Bezirksoberliga komme dabei gar nicht ungelegen, weil sich die Mannschaft einspielen könne. Im Jahr darauf soll der große Wurf gelingen. „Wenn sich an den Voraussetzungen bis dorthin nichts ändert, wollen wir natürlich aufsteigen.“ Auch Schneider hält sich nicht zurück, die Landesliga noch einmal in Angriff zu nehmen: „Wenn die Mannschaft mitzieht, gehen wir als Verein auf jeden Fall wieder rauf.“ In dieser Saison besteht nur noch rechnerisch die Möglichkeit auf den Wiederaufstieg. Marktsteft muss auf Ausrutscher des Ortsrivalen Michelfeld hoffen.

Die Chance darauf schätzt Schneider gering ein. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch viele Punkte liegenlassen.“ Auf kurz oder lang sogar zwei Teams in der Landesliga zu haben wäre für den Klub organisatorisch zu leisten. Mit dem Aufstieg der Frauen rechne die Vereinsführung in dieser Saison „schon mehr als die Mädels selbst“, sagt Schneider. Fest steht, dass Valentina Dennerlein und Vilo Vitkovic für die Mannschaft verantwortlich bleiben.

Wie geht es weiter mit Wilde?

Wer Volkachs Handballer trainieren wird, soll in Kürze entschieden werden. „Ich möchte die Mannschaft in der Bezirksoberliga übergeben“, so Knötgen. Er habe sich „nicht gegen Volkach, sondern für Marktsteft entschieden“. Offen ist, wie es für Wilde weitergeht. Im Moment gebe es keine Anfragen, sagt der 54-Jährige. „Es war für mich eine ganz neue Erfahrung in dieser Liga. Mit Marktsteft hätte ich mir das ein weiteres Jahr vorstellen können. Aber ich akzeptiere die Gründe und die Entscheidung des Vereins.“