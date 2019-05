Die TGK kassiert die Höchststrafe

Landesliga Nord Frauen (064)

RB Regensburg II – TC Herzogenaurach II 7:2 ASV Neumarkt – TG Kitzingen 9:0 Regensburger Tennis-Klub – WB Würzburg II 7:2

1. (1.) Regensburger Tennis-Klub 3 3 0 0 21 : 6 6 : 0 2. (2.) ASV Neumarkt 3 2 0 1 20 : 7 4 : 2 3. (5.) RB Regensburg II 3 2 0 1 15 : 12 4 : 2 4. (2.) TC WB Thurnau 2 1 0 1 11 : 7 2 : 2 5. (6.) TC Bamberg II 2 1 0 1 7 : 11 2 : 2 6. (2.) Weiß-Blau Würzburg II 3 1 0 2 13 : 14 2 : 4 7. (6.) TC Herzogenaurach II 3 1 0 2 9 : 18 2 : 4 8. (8.) TG Kitzingen 3 0 0 3 3 : 24 0 : 6

ASV Neumarkt – TG Kitzingen 9:0 (18:2 Sätze; 109:41 Spiele). Beim in Bestbesetzung antretenden Bayernliga-Absteiger in Neumarkt war für die Kitzinger Frauen wie erwartet nichts zu holen: Sie kassierten in der Oberpfalz die dritte Niederlage im dritten Saisonspiel. Auch Verstärkung durch Anja Bank von den Frauen 30, die für Johanna Gerasch einsprang, konnte die Höchststrafe nicht abwenden. Lediglich Hannah Gückel und Paulina Bank schafften es in den dritten Satz und dadurch in den Match-Tiebreak. Sie verloren aber jeweils hauchdünn mit 10:12.

Paulina Bank riss dabei schon die Arme zum Sieg nach oben, nachdem die Gegnerin ihren Aufschlag bei 9:7 ins Aus returniert hatte. Doch Sanja Licinar entdeckte relativ spät am Abdruck, dass der Aufschlag im Aus gewesen war. Sie forderte zweiten Aufschlag und spielte einen druckvollen, riskanten Crossreturn, der auf die Linie sprang. Wenig später war es die Neumarkterin, die jubelnd die Arme nach oben riss.

In den Doppeln ließen die Gastgeberinnen nichts anbrennen, und sie zeigten druckvolles, schnelles Tennis, dem die junge Kitzinger Mannschaft nicht genug entgegenzusetzen hatte. Nun muss die TGK an diesem Donnerstag gegen den TC Bamberg II ihr bestes Tennis zeigen, um die Chance auf den Verbleib in der Landesliga zu wahren.

Ergebnisse: Kiesl – Steigleder 6:2, 6:0; Lerzer – Anja Bank 6:2, 6:1; Renner – Staudt 6:0, 6:0; Bräunlich – Theis 6:1, 6:3; Dohle – Gückel 4:6, 6:3, 12:10; Licinar – Paulina Bank 6:7, 7:6, 12:10; Kiesl/Licinar – Gückel/Steigleder 6:2, 6:2; Lerzer/Dohle – Staudt/Theis 6:1, 6:2; Bräunlich/Gottschalk – Bank/Bank 6:0, 6:3.