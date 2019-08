Die Rhön startet Pilotprojekt mit der U18

Für die neue Runde bleibt die Zahl der Junioren-Mannschaften im Fußball-Kreis Schweinfurt nahezu gleich. Wie der Kreisjuniorenleiter Thomas Krug auf der letzten der drei Spielgruppentagungen des Kreises in Volkach sagte, wird es im Kreis Rhön aber ein Pilotprojekt geben. Es sieht vor, mit einer U18 anzutreten, in der die Jahrgänge von der U16 bis U18 spielten.

Die U19-Spieler würden bereits bei den Aktiven eingesetzt. Das bedeutet, dass die Altersstufe der U17 abgeschafft wird. Man überlege, das Modell auch im Raum Schweinfurt einzuführen. Bisher hätten vor allem die höherklassigen Vereine Bedenken geäußert.

So wird es in der nächsten Runde eine U19-Kreisliga mit zwölf Mannschaften geben, dazu zwei Gruppen mit acht und neun Teams. Bei der U17 sind eine Kreisliga (12) und zwei Gruppen mit jeweils neun Teams am Start. Die U15 führt in der Kreisliga dreizehn Mannschaften, hinzu kommen drei Gruppen mit zehn, neun und acht Teams. In der U13 spielen in Kreisliga und Kreisklasse je zwölf Klubs, dazu vier Gruppen mit insgesamt 37 Teams.

Neu bei den Junioren ist, dass zwischen dem Einsatz in verschiedenen Mannschaften künftig eine Sperrfrist von nun 15 statt wie bisher zehn Tagen besteht. In der kommenden Runde ändern sich auch ein paar Regeln, wie Horst Schatz von der Gerolzhöfer Schiedsrichtergruppe erklärte. Unter anderem werde jedes Tor, das mit der Hand erzielt wurde, nicht anerkannt. Laut Schatz wurden vergangene Saison im Kreis Schweinfurt 8625 Spiele von den dort aktiven 313 Unparteiischen geleitet.

Kreisjuniorenleiter Krug sprach in seiner Bilanz von einer „problemlosen Runde“. Spielausfälle wegen des Wetters hielten sich in Grenzen. Das Sportgericht hatte deutlich weniger zu tun, wie der Vorsitzende Gerhard Weißenberger sagte. Die Fälle gingen von 249 auf 138 zurück. Weniger Beanstandungen gab es gerade bei Vergehen mit dem elektronischen Spielbericht (vier Fälle nach zuvor 59) und beim Vorlegen der Spielerpässe (kein Fall nach zuvor 20).

Arbeit machten Krug zum einen der Rückzug der U19 der SG Eltmann aus der Kreisliga, ein Fall, in den sich der Verband in München einschaltete. Laut Krug hat der Verbandsjuniorenleiter den betroffenen Spielern zeitweilig das Sonder-Spielrecht entzogen. In einem eigens einberufenen Treffen habe man den an der Spielgemeinschaft beteiligten Klubs die Konsequenzen deutlich gemacht. Wenn man eine SG eingehe, so sei man als beteiligter Verein auch verpflichtet, seine Spieler dorthin zu schicken.

Im zweiten Fall streifte er die Partie in der U19-Gruppe zwischen der JFG Obere Haßberge Ermershausen und der TG Schweinfurt. Nach etlichen Vorfällen im Hinspiel wurde für das Rückspiel eine Aufsicht vom Verband beantragt. Die Spannungen, so Krug, hätten sich auch durch Gespräche entschärft.