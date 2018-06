Die Reserve macht Fahrs Super-Saison perfekt

Was für ein Fußballjahr war die Saison 2017/2018 für den FC Fahr: Nicht nur die erste Garnitur schaffte über die Relegation den Aufstieg, auch die Reserve kletterte eine Liga höher. Als Meister der B-Klasse 2 spielt Fahr II künftig in der A-Klasse. Eine weitere Erfolgsmeldung hat der Verein aus dem 650 Einwohner zählenden Volkacher Stadtteil. Zur neuen Runde wird der FC gleich drei Mannschaften in den Spielbetrieb schicken.

Was die nähere Zukunft betrifft, ist dem Trainer der Reserve, Markus Meusert, keineswegs bange. „Die A-Klasse kann definitiv kommen, das Spielerpotenzial ist da. Drei Mannschaften sind für unseren Dorfverein mit gerade 470 Mitgliedern Neuland und stellen eine Riesen-Herausforderung dar. Wir haben 55 Akteure, ohne Alte Herren und U19-Junioren – mal schauen, wie wir es packen.“ Für das neue Projekt wurde eine Gruppe aus Betreuern und Trainern gebildet, die sich regelmäßig abspricht, damit alles läuft.

Wie man es in Zeiten von mehr und mehr Spielgemeinschaften schafft, selbst als kleiner Verein drei Mannschaften zu melden, erklärt Meusert so: „Es sind viele Faktoren. Die Jugendarbeit der letzten Jahre trägt nun ihre Früchte. Wir haben kontinuierlich sechs, sieben Leute, die aus der Jugend nachrücken und im Verein bleiben. Dazu kamen einige wieder zurück, die wegen des Studiums auswärts waren. Spaß und Stimmung passen einfach.“ Jeder merkte, dass er gebraucht wird. Eine Spielabsage aus Personalmangel habe es in Fahr schon lange nicht mehr gegeben, erzählt Meusert.

Nach dem Training bleibe man auch mal sitzen, spielt Poker oder Darts. Das schweiße zusammen. Hinzu komme, dass der FC Fahr eben auch ein entsprechenden Rahmen bietet, wie kaum ein A-Klassist, glaubt Meusert. Viele Zuschauer seien meistens da, dazu ein Stadionsprecher. „Da fühlt man sich daheim. Auch viele Gegner sagen, 'es ist etwas Besonderes, bei euch in Fahr zu spielen'.“ Natürlich stammen nicht alle Spieler aus Fahr. Sie kommen auch aus der Umgebung, aus Astheim, Escherndorf, Gaibach oder aus Volkach. Aber die meisten sind schon in der Jugend zum FC Fahr gekommen.

Markus Meusert und die Vereinsverantwortlichen hatten vor dem Saisonstart nicht damit gerechnet, dass es in der abgelaufenen Runde mit dem Meistertitel der Reserve in der B-Klasse klappen könne. „Das war nicht absehbar. Mit dem Sieg zum Auftakt fing alles an. Das Selbstvertrauen wurde von Spiel zu Spiel größer. Wir hatten viele Spieler auf gleichem Niveau und kaum Verletzte.“ Gut die Hälfte der Kicker hätten genauso gut eine Liga höher in der A-Klasse mitspielen können, meint Meusert. Sie blieben in der Reserve. Es machte mehr und mehr Spaß, auch wegen des Erfolges.

Überhaupt stimmte die Mischung in seiner Truppe, so Meusert. Er war mit seinen 33 Jahren bereits der Mannschafts-Älteste. Dazu gesellten sich einige mit Mitte 20 sowie viele 18- und 19-Jährige. Auch zum Training kamen die Jungs zahlreich. 30 bis 35 Mann erschienen nicht selten, wenn die Erste und Zweite gemeinsam übten.

In der Reserve-Runde setzte es mit dem happigen 0:4 gegen Nordheim/Sommerach II Anfang Oktober im achten Spiel die erste Niederlage. Die Kreisliga-Reserve des Zusammenschlusses blieb auch bis zum Schluss der schärfste Rivale. Im Rückspiel erreichte Fahr II ein torloses Unentschieden. Eine Niederlage gab es noch beim 2:4 gegen Geesdorf II, das mit Wiesentheid zusammen spielt. Das war es dann aber auch schon.

Das Spiel, das Markus Meusert als Knackpunkt für den Titel nennt, folgte in Stadelschwarzach eine Woche später, kurz vor der Winterpause. „Wir hatten eine schwache Besetzung, gerieten in Rückstand und haben den noch in ein 5:1 für uns umgewandelt. Da habe ich gemerkt, die Jungs sind dabei und wollen.“

Fünf Punkte betrug am Ende der Vorsprung auf den Zweiten. Da ließ es sich feiern. Noch mehr, als auch die Erste in der Relegation in Kolitzheim mit 3:0 gegen den TSV Ettleben/Werneck II gewann und ebenso aufstieg. Nun winken auch für die Zweite reizvolle Aufgaben, manch interessantes Derby in der A-Klasse kommt in der Saison 2018/19 hinzu.