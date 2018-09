Die Michelfelder müssen mehr tun

Keine lange Pause gönnte sich der SV Michelfeld zwischen dem Ende der vergangenen Runde und vor dem Start der Vorbereitung auf die neue Saison. Schon Mitte Juni standen die Michelfelder wieder auf der Matte. „Im Vergleich zu anderen Mannschaften hatten wir wahrscheinlich eine sehr lange Vorbereitung. Allerdings halte ich wenig davon, nach einer zu langen Pause wieder bei null anfangen zu müssen“, sagt Spielertrainer Maximilian Häckner.

Personell hat sich beim Vorjahresaufsteiger, der die letzte Saison furios als Zweiter abschloss, nicht viel geändert. Udo Dennerlein beendete seine aktive Laufbahn, und in Max Pürckhauer kam ein erfahrener Rückraumspieler. Vor allem in der Rückrunde wurde Häckner vom Gegner häufig in Manndeckung genommen. „Ich hatte nicht gedacht, dass sie es so oft auf diese Weise probieren und sich keine anderen Lösungen überlegen“, wunderte sich der 28-Jährige über das pragmatische Vorgehen der Konkurrenten. Mit Pürckhauer, der als Lehrer in Würzburg arbeitet, als zusätzliche Option könne das Michelfelder Spiel nun variantenreicher angelegt werden.

Das Saisonziel, die Leistung der vorherigen Saison zu bestätigen, mag Häckner nicht auf die Platzierung beziehen: „Wir wollen uns spielerisch entwickeln, denn die Spiele werden nicht leichter, nachdem uns die Gegner nun besser kennen.“ Am Ende der vorigen Saison stellte er fest, dass der anhaltende Erfolge schon zu selbstverständlich geworden sei. Dadurch gingen die Konzentration und wichtige Punkte verloren. Das, warnt Häckner, dürfe nicht zur Gewohnheit werden, denn jeder Punkt müsse neu erarbeitet werden.

„Es wird mit Sicherheit eine ganz andere Situation für uns sein. In den letzten beiden Jahren wurden wir von großer Euphorie getragen. Dadurch ließ es sich wesentlich einfacher spielen“, sagt er. In einer ausgeglichenen Liga erwartet er eine schwierige Saison für seine Mannschaft. Doch er ist zuversichtlich, dass sie auch damit umzugehen weiß.

Aufgebot SV Michelfeld

Abgänge: Udo Dennerlein (Karriereende).

Zugänge: Max Pürckhauer (TSV Partenstein).

Tor: Kai Roth, Marcel Ludwig.

Rückraum: Thorsten Holler, Jürgen Dennerlein, Lukas Dennerlein, Lukas Möslein, Max Pürckhauer, Maximilian Häckner.

Kreis: Dominic Faustmann, Sebastian Holler.

Außen: Christoph Schardt, Markus Reinhardt, Moritz Unser, Jonas Wagner.

Trainer: Maximilian Häckner (3. Saison).

Saisonziel: Leistung der vorherigen Saison bestätigen.

Meistertipp: TSV Rödelsee.