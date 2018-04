Die Marktstefter sind nicht mehr zu retten

HC Sulzbach-Rosenberg – MTV Ingolstadt 33:38 HC Forchheim – HSG Fichtelgebirge 33:29 ASV Cham – TV Marktsteft 32:26 TV Münchberg – HSV Hochfranken 22:25 HSG Lauf/Heroldsberg – TG Heidingsfeld 27:25 MTV Stadeln – SG Regensburg 23:30 TV Helmbrechts – SV Auerbach 31:26

1. (1.) SG Regensburg 24 22 1 1 762 : 572 45 : 3 2. (3.) HSG Lauf/Heroldsberg 24 20 0 4 724 : 607 40 : 8 3. (2.) TG Heidingsfeld 24 18 2 4 746 : 528 38 : 10 4. (4.) MTV Ingolstadt 24 14 1 9 710 : 673 29 : 19 5. (5.) ASV Cham 25 13 3 9 657 : 633 29 : 21 6. (7.) TV Helmbrechts 25 12 2 11 663 : 653 26 : 24 7. (6.) HSG Fichtelgebirge 24 12 1 11 705 : 691 25 : 23 8. (8.) TV Münchberg 24 10 2 12 639 : 643 22 : 26 9. (9.) HC Sulzbach-Rosenberg 24 8 1 15 666 : 710 17 : 31 10. (10.) SV Auerbach 24 8 1 15 658 : 694 17 : 31 11. (11.) HSV Hochfranken 24 8 0 16 600 : 707 16 : 32 12. (12.) MTV Stadeln 24 5 2 17 594 : 734 12 : 36 13. (14.) HC Forchheim 24 4 3 17 605 : 732 11 : 37 14. (13.) TV Marktsteft 24 5 1 18 534 : 686 11 : 37

ASV Cham – TV Marktsteft 32:26 (17:11)

Das war's dann für Marktsteft. Die Niederlage in Cham besiegelte frür Aufsteiger den Abstieg, der nun auch rechnerisch nicht mehr zu verhindern ist. Dessen Spiel in Cham stand unter schlechten Vorzeichen, denn Torhüter Felix Lang hatte sich bereits im Training verletzt und fiel aus, wie auch Michael Schmidt. Kevin Pfeiler musste kurzfristig beruflich passen. Trotzdem begannen die Gäste gut und lagen bis zum 8:8 (15.) jeweils in Führung. Allerdings musste Michael Bayer bereits früh nach einem Ellbogenschlag eines Gegners verletzt vom Feld, wofür der Gegner nur eine Zeitstrafe erhielt (16.).

Unruhe kam ins Spiel, Marktsteft ließ sich davon anstecken und verlor an Konzentration. Bis zur Pause zog Cham deutlicher weg, auch weil der Gast zuvor beim Stand von 11:15 in Überzahl zwei Gegentreffer bekam. Gleich nach der Halbzeit erhielt Marius Olbrich eine Zeitstrafe, Cham zog auf 19:12 weg. Die Abwehr der nur noch mit zwei Auswechselspielern agierenden Gäste erwies sich als zu fehlerhaft, so dass nichts mehr zu holen war. „Damit ist es sicher, dass wir absteigen. Wir wollen uns in den verbleibenden beiden Spielen ordentlich präsentieren und aus der Liga verabschieden“, sagte Trainer Vilo Vitkovic.

Cham: Tahovsky 6, Graßl 5, Lommer 3, Maier 3, Soukup 3, Sperlich 3, Wittmann 3, Kagermeier 2, Klima 2, Reitmeier 1, Steif 1; Marktsteft: Thorwarth 7, Olbrich 6, Hetterich 5/2, Florian Lang 4, Florian Irmler 1, Reuthal 1, Dennis Schmidt 1, Nico Schmidt 1.