Die Marktstefter Handballerinnen als Wundertüte

Ein reizvolles Kräftemessen der momentan besten Handball-Frauenmannschaften im Kitzinger Raum steht an diesem Samstagabend auf dem Aktionsplan der Landesliga. Die aufstrebenden Neulinge des TV Marktsteft erwarten in eigener Halle die arrivierte Spielgemeinschaft der HSG Mainfranken, die mit zwei Siegen optimal in die Saison gekommen ist.

Jugendlicher Elan gegen ein Mehr an Erfahrung – so ließe sich der Vergleich im Vorfeld beschreiben. Allerdings bekamen die jungen Himmelsstürmerinnen aus Marktsteft zuletzt gleich mal kräftig die Flügel gestutzt beim 14:28 in Sulzbach. „Es ist kein Beinbruch, aber das war schon eine Lektion“, sagt Marktstefts Spielführerin Sophie Wendel mit einigen Tagen Abstand. „Wir konnten es uns nicht so richtig erklären, warum es nicht gelaufen ist.“

Sicherlich habe das für ihre Mannschaft ungewohnte Spiel mit Harz seinen Teil zum Misserfolg beigetragen. Aber nur darauf mag es die 19-jährige Anführerin nicht schieben. Tatsache ist, dass Marktsteft nach elf Minuten mit 1:7 und nach 17 Minuten sogar mit 1:11 im Rückstand lag. „Sulzbach stand aggressiver in der Abwehr“, erklärt Wendel. „Vielleicht waren wir das ja nicht gewohnt. Unsere Abwehr war katastrophal. Wir sind nicht in unser Tempospiel gekommen wie ge-gen Regensburg.“ Eine Woche zuvor war dem Aufsteiger zum Auftakt ein 33:19 gelungen.

„Es wird schwer, gegen sie zu verteidigen. Da müssen wir zusammenhelfen.“ Marktstefts Sophie Wendel über Mainfrankens Ausnahmespielerin

Natürlich sei die Stimmung auf der Heimfahrt aus Sulzbach nicht so toll gewesen. Man müsse das Ganze jetzt abhaken und daraus lernen, bemerkt die Auswahlspielerin des Bayerischen Handballverbands. Es zeigte sich vermutlich, dass es der mit Talent gesegneten Truppe einfach an der Erfahrung fehlte. Man müsse das körperliche Spiel in der Landesliga annehmen. „Wir sind zum größten Teil ja erst um die 20 Jahre alt oder jünger. Wir können uns schon noch weiterentwickeln“, ist die Abwehrchefin sicher.

Aus der Mannschaft der vergangenen Jahre fehlen mit der zum Frauen-Bundesligisten TSG Ketsch gewechselten Cara Reuthal und der zur DJK Rimpar gegangenen Amelie Müller zwei Stützen, „die würden uns schon helfen, aber sie sind weg“, sagt Wendel. Gegen die Mainfranken-Spielgemeinschaft aus Kitzingen, Etwashausen und Mainbernheim heiße es am Samstag neues Spiel, neues Glück. In eigener Halle sehe es eh ganz anders aus. „Ich hoffe, dass es wieder läuft. Wir wollen uns gut präsentieren und das Spiel offen halten“, sagt Wendel, die eine Ausbildung für Büromanagement macht.

Respekt hat Wendel vor den Gegnerinnen. „Das ist eine große Hausnummer. Sie haben sich ja selbst zu den Aufstiegsfavoriten gezählt.“ Auf eine Spielerin müssen sie und ihre Mädels natürlich besonders aufpassen: HSG-Torjägerin Melanie Meyer. 25 Tore erzielte Meyer in den ersten beiden Begegnungen. Eine Spielerin mit dieser Klasse und Erfahrung wie die 30-jährige Kitzingerin hätte jeder gern in der Mannschaft. Wendel prophezeit: „Es wird schwer, gegen sie zu verteidigen. Da müssen wir zusammenhelfen.“

Die Mainfranken sind nach zwei Siegen zum Auftakt mächtig im Aufwind, und so sagt die Trainerin Steffi Placht selbstbewusst: „Wenn wir die Leistung aus der vergangenen Woche bringen, müsste Marktsteft machbar sein.“ Sie muss zwar auf Lea Geuder und Selina Golm verzichten. Aber in Isa Renner wird ihr eine routinierte Akteurin zur Verfügung stehen. „Ich hoffe, sie setzt wichtige Impulse“, so die Trainerin.

Natürlich kennt auch Steffi Placht Marktstefts junge Wilde. Mit Sophie Wendel, Anna Müller-Scholden und Torhüterin Lara Moser stehen gleich drei davon unter ihren Fittichen als Trainerin des Bayerischen Handballverbands. „Das ist eine junge Truppe. Das Tempospiel wird der Faktor sein. Wir müssen sehen, dass wir im Angriff wenig Fehler machen, um nicht in Konter zu laufen“, sagt sie. Bei Aufsteiger Marktsteft sieht sie einiges an Potenzial. Es freue sie, dass das Team nun in die Landesliga eingezogen ist. „Ich habe nichts dagegen, wenn sie drin bleiben. Sie müssen aber nicht gleich am Samstag gegen uns gewinnen“, sagt Placht mit einem Augenzwinkern.