Die Marktstefter A-Jugend verliert nach Aufholjagd

Bayernliga männliche A-Jugend

HSC Coburg – SV Anzing 38:16 TV Marktsteft – HBC Nürnberg 26:28

1. (1.) HSC Coburg 12 8 1 3 361 : 285 17 : 7 2. (2.) DJK Rimpar 12 8 0 4 328 : 314 16 : 8 3. (3.) HT München 12 7 1 4 340 : 292 15 : 9 4. (4.) SV Anzing 12 7 1 4 299 : 291 15 : 9 5. (5.) TSV Friedberg 11 6 0 5 321 : 305 12 : 10 6. (6.) TV Marktsteft 12 5 1 6 325 : 322 11 : 13 7. (7.) TSV Herrsching 12 4 2 6 288 : 313 10 : 14 8. (8.) HBC Nürnberg 12 5 0 7 272 : 301 10 : 14 9. (9.) BHC Königsbrunn 12 4 0 8 277 : 321 8 : 16 10. (10.) HC Erlangen 11 2 0 9 252 : 319 4 : 18

TV Marktsteft – HBC Nürnberg 26:28 (12:11). Auch ihr zweites Spiel im neuen Jahr hat die Marktstefter Jugend verloren. Die Partie hatte schon ungünstig für sie begonnen. Nach sieben Minuten hatte sie nur ein Tor erzielt, und Trainer Florian Hähle war sehr früh zur ersten Auszeit gezwungen. Das Angriffsspiel seiner Mannschaft wirkte bis dahin ideenlos, die wenigen Torchancen wurden vergeben. Die Auszeit brachte den erhofften Effekt.

In der Abwehr ließen die Marktstefter nur noch wenig zu, die Spielzüge waren strukturierter. Nach 20 Minuten und zur Halbzeit lagen sie gar in Führung. Nürnberg erwischte den besseren Start in die zweite Halbzeit, während Marktsteft sich hinten schwer tat und vorne zu viele Chancen ausließ. Mit ihren flinken Gegenstößen waren die Mittelfranken bis zur 52. Minute auf 26:21 davongezogen. Die Gastgeber kamen mit einem 4:0-Tore-Lauf noch einmal auf 25:26 (56.) heran, kassierten aber in den letzten Minuten zwei Siebenmeter, die den Erfolg kosteten.

Marktsteft: Mölter 9/2, Wendel 5, Behnke 4/1, Etzelmüller 3, Matern 2, Cronau 1, Deppisch 1, Wolf 1.