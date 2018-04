Die Marktbreiter als Minimalisten

Nur 2:1 (1:1) gewonnen? Viele hatten mit einem höheren Resultat gerechnet. Beim Landkreisderby der Bezirksliga West durfte Bayern Kitzingen in den letzten Minuten sogar noch auf den Ausgleich hoffen. Marktbreits Spielertrainer Tobias Jäger wusste am Samstag um die dürftige Darbietung seiner Mannschaft ge-gen das in Serie sieglose Schlusslicht.„Für uns zählt nur das, was unterm Strich steht. Wir wollten drei Punkte holen.“

0:5, 0:4, 0:7, 0:9 – nach den letzten Ergebnissen der Kitzinger Bayern schien das Ergebnis auch diesmal nur eine Frage der Höhe zu sein. Personell muss Trainer Burkhard Straßberger im April noch auf den ihm verbliebenen Bruchteil des einstigen Kaders zurückgreifen. Von denen, die anfangs einmal auf seiner Liste standen, sind nur noch wenige dabei. Sie hätten auch gehen können wie einige andere; dass sie das nicht getan haben, zeichnet sie aus. In Jasmin Kadiric hat sich ein talentierter junger Spieler dem Klub angeschlossen, dessen Familie aus beruflichen Gründen nach Kitzingen übersiedelte. Der 20-Jährige spielte zuvor mit einem Zagreber Klub in der dritten kroatischen Liga. „Wir hatten heute nur noch vier Spieler der ersten Mannschaft dabei, dazu drei Juniorenspieler, zwei Alte Herren und den Rest von der zweiten Mannschaft“, sagte Straßberger.

Während die Situation Bayern Kitzingens bekannt ist und sich nicht zuletzt mit einer Woche für Woche wechselnden Aufstellung zeigt, liegen Marktbreits Probleme nicht derart offen. Zwar fehlte Joachim Hupp aus privaten Gründen – sonst waren das, was die Gäste am Bleichwasen auf die Beine stellen, aber bekannte Namen. Doch dem Marktbreiter Kader fehlte die Breite. „Jeder erwartet, dass du momentan gegen Kitzingen sechs, sieben oder acht Tore schießt. Aber wir haben aktuell diverse Probleme und angeschlagene Spieler“, erklärte Jäger und schob im nächsten Satz hinterher: „Das alles zählt in der aktuellen Phase aber nicht.“ Marktbreit kämpft im verflixten siebten Jahr um seine Zugehörigkeit zur Bezirksliga.

Anfangs schien das Spiel in Kitzingen nach den Vorstellungen der FG zu laufen. Julian Dennerlein erzielte nach einer schnellen Kombination durch die Mitte nach einem Zuspiel Lawrence Uwalakas aus nächster Nähe das 1:0. Mit zunehmender Spieldauer sortierte sich die Fünferkette Kitzingens aber besser und ließ den Gegner nur noch selten in aussichtsreiche Position kommen. „Wir haben uns nicht clever genug angestellt“, fand Jäger. Als sich Kitzingen aus einer Abwehrsituation gegen zu weit aufgerückte Gäste befreit hatte, spielten sich Florian Gaubitz und Jasmin Kadiric schnell den Ball zu, und Kadiric vollendete seinen Alleingang mit dem 1:1. Es war Kitzingens erstes Tor nach 543 Minuten – und es ließ die Unzufriedenheit der Marktbreiter steigen.

Der Schwung, den sie anfangs der zweiten Halbzeit aufs Feld brachten, war rasch abgeflaut. Wirsching hatte diese kleine Drangphase genutzt und mit einem Distanzschuss das 2:1 erzielt. Ein weiteres Gegentor verhinderte Schlarb, als er Walthers Kopfball auf der Linie klärte. „Spielerisch müssen wir das ganz anders lösen“, bezog sich Jäger auf das fehlende Tempo im Marktbreiter Spiel. „In der zweiten Halbzeit kamen wir kaum noch in Verlegenheit“ stellte Straßberger fest. Die Anteile waren im gesamten Spiel zu Gunsten der Gäste verteilt, doch wagte sich Kitzingen angesichts des geringen Rückstands am Ende sogar aus der Deckung. Eine Chance zum Ausgleich ergab sich dabei aber nicht mehr. Obwohl seine Elf verloren hatte, war Straßberger zufrieden, denn sie hatte aus ihren Möglichkeiten das Beste gemacht. Jäger nahm die drei Punkte sachlich zur Kenntnis und erklärte mit Blick auf das Nachholspiel in Schwarzach: „Wir müssen am Mittwoch nachlegen und uns in der einen oder anderen Situation wesentlich besser präsentieren.“