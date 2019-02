Die Mainfranken siegen und siegen

Landesliga Nord Frauen

HSG Mainfranken – ESV Regensburg II 33:18 SC Schwabach – Post SV Nürnberg 34:23 VfL Günzburg – TV Gundelfingen 26:20 TSV Winkelhaid – HSG Volkach 30:24 HSG Pleichach – SV Obertraubling 21:16 DJK Rimpar – HC Sulzbach-Rosenberg abges. TS Herzogenaurach II – MHV Schweinfurt 26:14

1. (1.) TSV Winkelhaid 16 13 2 1 436 : 360 28 : 4 2. (2.) VfL Günzburg 16 12 1 3 471 : 349 25 : 7 3. (3.) DJK Rimpar 15 9 2 4 356 : 307 20 : 10 4. (4.) SC Schwabach 16 9 1 6 367 : 360 19 : 13 5. (6.) HSG Mainfranken 17 9 1 7 412 : 397 19 : 15 6. (7.) TS Herzogenaurach II 17 8 2 7 387 : 381 18 : 16 7. (5.) Post SV Nürnberg 17 8 1 8 414 : 429 17 : 17 8. (8.) HC Sulzbach-Rosenberg 16 8 0 8 368 : 386 16 : 16 9. (10.) HSG Pleichach 17 6 4 7 375 : 396 16 : 18 10. (9.) ESV Regensburg II 16 7 0 9 369 : 357 14 : 18 11. (11.) SV Obertraubling 17 6 1 10 341 : 363 13 : 21 12. (12.) HSG Volkach 17 4 3 10 362 : 416 11 : 23 13. (13.) TV Gundelfingen 17 4 0 13 363 : 404 8 : 26 14. (14.) MHV Schweinfurt 16 3 0 13 301 : 417 6 : 26

TSV Winkelhaid – HSG Volkach 30:24 (16:12). Auch im vierten Spiel nach der Winterpause ist den Volkacherinnen kein Sieg gelungen. Beim Tabellenführer war allerdings damit zu rechnen, dass die Gäste von der Mainschleife mit leeren Händen abreisen müssen. Jedoch hatten sie den Spitzenreiter mit einer engagierten Leistung gefordert. Hatte Winkelhaid die Anfangsphase für sich entschieden und 7:3 geführt, so holte Volkach bis zum 10:11 auf. Nach dem Seitenwechsel gelang dann der Ausgleich zum 17:17.

Doch hatte die HSG einen hohen Aufwand betreiben müssen, so dass die Mannschaft in der verbleibenden Spielzeit nicht mehr dagegenhalten konnte. Winkelhaid setzte sich zehn Minuten vor Schluss auf fünf Tore ab. Schon zum Start der Rückrunde hatte Volkachs Trainer Marcus Müller angedeutet, dass die für den Klassenverbleib wichtigen Spiele ab März bevorstünden. Dann geht es nacheinander in fünf Duellen gegen direkte Konkurrenten aus der unteren Tabellenhälfte.

Winkelhaid: Räbel 9/5, Wanzek 7, Verena Götz 6, Katja Götz 2, Weiler 2, Friedrich 1, Meyer 1, Spychala 1, Bachmeier 1. Volkach: Hämmerlein 10/5, Scheller 4, Wagenhäuser 3, Sahlmüller 2, Krämer 2/2, Wirsching 1, Jäcklein 1, Schuster 1.

HSG Mainfranken – ESV Regensburg II 33:18 (16:11). Mit mannschaftlich geschlossenem Auftreten haben Mainfrankens Frauen den bisher höchsten Saisonsieg errungen. „Wir waren 60 Minuten lang überlegen, haben das ganze Spiel bestimmt. Meine Mädels haben eine sehr gute Leistung abgeliefert“, sagte Trainerin Steffi Placht. Alle Feldspielerinnen erzielten am Samstag mindestens ein Tor. Als wegweisend stellten sich die ersten Minuten nach der Halbzeit heraus, als die Gastgeberinnen den Vorsprung mit einer Fünf-Tore-Serie auf 21:12 erhöhten.

Schwierig sei es gewesen, die Konzentration das gesamte Spiel über zu halten, sagte Placht. Sonst wäre der Sieg womöglich noch deutlicher ausgefallen. Die Regensburgerinnen, für die eine Zeit lang auch HSG-Torjägerin Melanie Meyer gespielt hatte, erzielten in den letzten zehn Minuten der Begegnung kein Tor mehr. „Ich bin sehr froh, dass unsere Rückrunde bisher so überragend verläuft“, sagte Placht angesichts des vierten Siegs in Serie. Die Trainerin sah sich in ihrer Erwartung bestätigt, dass ihre Mannschaft, wenn sie denn vollzählig sei, im oberen Drittel der Liga mitspielen könne.

Mainfranken: Geuder 7, Flohr 6, Melanie Meyer 6/4, Golm 4, Schwab 3, Markert 2, Ruschin 2, Ebner 2, Coccorullo 1. Regensburg: Ellwanger 6, Klenk 4, Vetter 4, Peter 3, Gayr 1/1.