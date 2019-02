Die Mainfranken siegen mit wenig Mühe

Landesliga Nord Frauen

HSG Mainfranken – MHV Schweinfurt 30:17 TSV Winkelhaid – TV Gundelfingen 30:27 DJK Rimpar – HSG Volkach 30:17 Post SV Nürnberg – HSG Pleichach 31:23 TS Herzogenaurach II – VfL Günzburg 27:24 SV Obertraubling – HC Sulzbach-Rosenberg 19:20

1. (1.) TSV Winkelhaid 15 12 2 1 406 : 336 26 : 4 2. (2.) VfL Günzburg 15 11 1 3 445 : 329 23 : 7 3. (3.) DJK Rimpar 15 9 2 4 356 : 307 20 : 10 4. (4.) SC Schwabach 14 8 1 5 312 : 314 17 : 11 5. (5.) HC Sulzbach-Rosenberg 15 8 0 7 347 : 357 16 : 14 6. (6.) TS Herzogenaurach II 15 7 1 7 337 : 343 15 : 15 7. (7.) Post SV Nürnberg 15 7 1 7 365 : 370 15 : 15 8. (8.) HSG Mainfranken 15 7 1 7 350 : 358 15 : 15 9. (9.) SV Obertraubling 15 6 1 8 304 : 320 13 : 17 10. (10.) ESV Regensburg II 14 6 0 8 329 : 303 12 : 16 11. (11.) HSG Pleichach 15 4 4 7 331 : 359 12 : 18 12. (12.) HSG Volkach 15 4 2 9 314 : 362 10 : 20 13. (13.) TV Gundelfingen 15 4 0 11 318 : 352 8 : 22 14. (14.) MHV Schweinfurt 15 3 0 12 287 : 391 6 : 24

HSG Mainfranken – MHV Schweinfurt 30:17 (13:5). Von einem Pflichtsieg sprach Mainfrankens Trainerin Steffi Placht. „Nach meiner Einschätzung hatte Schweinfurt kein Landesliganiveau“, sagte sie. Selbst ein Einsatz Melanie Meyers sei nicht erforderlich gewesen. So konnte sie ihre Spielmacherin am Samstagabend für anstehende schwierigere Aufgaben schonen. „Wir waren in allen Belangen überlegen. Mitunter war es aber schwierig, de Konzentration über das gesamte Spiel zu halten“, so Placht.

Schnell hatten sich die Gastgeberinnen mit 10:2 abgesetzt und zehn Minuten nach der Halbzeit lagen sie mit 20:8 in Führung. Mit einer besseren Chancenausbeute wäre sogar ein höherer Sieg der Mainfranken möglich gewesen. Julia Flohr zeigte nach Auskunft der Trainerin nach langer Pause „ein sehr gutes Spiel“. Auch Julia Meyer befinde sich auf dem Weg zurück zur alten Stärke.

Deshalb müsse sich niemand sorgen, dass die Mannschaft absteigen werde. „Mit den vier Punkten aus den ersten zwei Spielen nach der Winterpause haben wir uns eine sehr gute Ausgangsposition geschaffen“, bewertete Placht die Lage mit Blick auf den erfolgreichen Rückrundenstart.

Mainfranken: Golm 7, Flohr 6, Geißler 5, Geuder 5, Julia Meyer 4, Schwab 1, Coccorullo 1, Ebner 1. Schweinfurt: Albert 8/2, Ditzel 4, Anna-Christine Brand 2, Kager 2, Seufert 1.

DJK Rimpar – HSG Volkach 30:17 (14:9). Bis zum Seitenwechsel hatten die Volkacherinnen trotz Rückstands mitgehalten, doch dann nutzte Rimpar eine Schwächephase des Aufsteigers, um die Partie vorzeitig zu seinen Gunsten zu entscheiden. „Wir ließen die Köpfe hängen“, stellte Volkachs Trainer Marcus Müller mit Blick auf den klaren Rückstand fest.

Rimpar sei die bessere Mannschaft und die Niederlage deswegen verdient gewesen, doch das Ergebnis hätte sich in Grenzen halten lassen. Das Fehlen Anna Schlachters, die im vorherigen Spiel einen Kreuzbandriss erlitten hatte, habe sich ausgewirkt, sagte Müller: „Sie ist zwar die jüngste, aber schon eine sehr wichtige Spielerin für uns.“ Ein Erfolg beim Tabellendritten sei aber ohnehin nicht erwartbar gewesen, meinte der Trainer des Tabellendrittletzten. „Vor allem im März kommen Spiele auf uns zu, in denen wir punkten müssen, um die Klasse zu halten.“

Aufgrund eines technischen Fehlers war bis zum Abend kein elektronischer Spielbericht mit Torschützen verfügbar.