Die Mainfranken müssen sich neu aufstellen

Beim Blick auf die nunmehr dritte Landesliga-Spielzeit der HSG Mainfranken ist Trainerin Steffi Placht ungewohnt vorsichtig. „Das ist jetzt mein drittes Jahr, mal schauen, was es bringt. Ich hätte gerne, dass wir nicht nur in einer Saisonhälfte gut sind.“ Ob das ein frommer Wunsch bleibt? Denn ihr Spielerkader hat einigen Aderlass zu verzeichnen und muss sich beinahe neu aufstellen.

So werden arrivierte Kräfte wie Isabella Renner oder Carolin Trabold bis auf weiteres fehlen. Renner will sich ihrem Studium an der Akademie in Schwenningen widmen, Trabold erwartet in Kürze Nachwuchs. Torhüterin Stefanie Schuller hat aufgehört, Gabriela Moser geht für ein soziales Jahr zum Bayerischen Landes-Sportverband nach Inzell. Nicole Meulenkamp fällt kurzfristig aus beruflichen Gründen weg, sie spielt künftig für den Ligakonkurrenten HC Sulzbach-Rosenberg. Julia Flohr und Julia Meyer werden wegen ihrer Knieverletzungen aus der vergangenen Saison frühestens im November zurückerwartet. „Etwas Neues belebt vielleicht auch das Geschäft“, sagt die Trainerin.

Nicht zuletzt durch ihr Zutun sind einige neue Kräfte an den Main gekommen. So traf Placht als Referentin kürzlich bei einem Übungsleiter-Lehrgang auf Lea Geuder. Die 21-jährige Rückraumspielerin aus Rothenburg studiert in Würzburg. Die beiden kennen sich, und schon war der Neuzugang perfekt. Auch Franziska Schwab aus Burgebrach hat sich der HSG angeschlossen.

Wieder da ist in Lisa Ebner eine Spielerin, auf die Placht große Stücke setzt. Die Mainbernheimerin spielte zuletzt in der Oberliga im sächsischen Freiberg, wo sie beruflich tätig war. Ebner zieht wieder hierher und soll ab Oktober als Spielerin auf der Mittelposition die Geschicke der HSG mit lenken. Im Tor setzt Placht neben Julia Hebling auf Sonja Szabo, die neben einigen weiteren Talenten aus der A-Jugend nachrückt. Schließlich sind in Selina Geißler, Selina Golm und Johanna Knauer noch Spielerinnen dabei, die schon in den Vorjahren zum Aufgebot zählten. Dazu kommt die Führungsspielerin Melanie Meyer, auf der diesmal wohl noch mehr Verantwortung ruhen wird.

Nicht ganz einfach gestaltete sich unter diesen Bedingungen die Vorbereitung. Zum Start werde man nicht gerade eingespielt sein. „Wir werden sehen, wie wir das hinbekommen.“ Neu an Plachts Seite ist Sascha Hammer, der bereits in der Vorbereitung mitwirkte und die Trainerin bei Bedarf vertreten wird. Das Ziel formuliert Placht angesichts der großen Veränderungen moderat. „Für uns gilt es, erst einmal in der Liga anzukommen und die Klasse zu halten.“ Das wäre mit Blick auf die nächsten Jahre wichtig, so die Übungsleiterin, die von ihren hohen Ansprüchen abgerückt ist.

Vorige Saison hatte sie mit ihrer Mannschaft um den Aufstieg in die Bayernliga mitmischen wollen. Die Vorrunde sah sehr gut aus, die HSG schloss auf Platz drei ab. Doch in der Rückrunde folgte ein beispielloser Absturz, und am Ende schrammte Plachts Mannschaft knapp am Abstieg vorbei. Jetzt will die langjährige Auswahltrainerin ihre Schützlinge nicht unnötig unter Druck setzen. Einen Umbruch hätten wohl auch andere Mannschaften, die Landesliga sei generell neu zusammengewürfelt, nicht nur wegen der neuen Klubs aus Günzburg und Gundelfingen oder den Absteigern Schwabach und Rimpar.

Als positiv wertet es Placht, dass neben der HSG vier weitere Unterfranken in der Spielklasse sind. Einen der Rivalen erwarten Mainfrankens Frauen gleich zum Start an diesem Samstag (18 Uhr; Sickergrundhalle), nämlich die HSG Volkach. Der Aufsteiger aus dem Landkreis „kommt mir nicht so gelegen, da Lea Geuder und Lisa Ebner wohl noch fehlen“, erklärt die Trainerin. Es hilft nichts. Man müsse es eben nehmen wie es kommt.

Aufgebot HSG Mainfranken

Abgänge: Stefanie Schuller (Laufbahn beendet), Carolin Trabold, Gabriela Moser (beide pausieren), Nicole Meulenkamp (HC Sulzbach-Rosenberg). Zugänge: Franziska Schwab (TSV Windeck-Burgebrach), Lea Geuder (TSV Rothenburg), Lisa Ebner (SV Weißenborn), Sonja Szabo (eigene Jugend).

Tor: Julia Hebling, Sonja Szabo.

Rückraum: Melanie Meyer, Julia Meyer, Lea Geuder, Lisa Ebner, Julia Flohr, Franziska Schwab, Nina Markert.

Kreis: Verena Böhm, Selina Golm.

Außen: Johanna Knauer, Selina Geißler, Christina Neeser.

Trainerin: Steffi Placht (3. Saison).

Saisonziel: Klassenverbleib.

Meistertipp: keine Angaben.