Die Kitzinger Frauen bleiben sieglos

Landesliga Nord Frauen (064)

TC Herzogenaurach II – ASV Neumarkt 2:7 RB Regensburg II – TC Bamberg II 6:3 TG Kitzingen – Weiß-Blau Würzburg II 3:6 Regensburger Tennis-Klub – WB Thurnau 4:5

1. (2.) ASV Neumarkt 7 6 0 1 47 : 16 12 : 2 2. (1.) Regensburger Tennis-Klub 7 5 0 2 46 : 17 10 : 4 3. (3.) Weiß-Blau Thurnau 7 5 0 2 38 : 25 10 : 4 4. (4.) RB Regensburg II 7 4 0 3 34 : 29 8 : 6 5. (5.) Weiß-Blau Würzburg II 7 4 0 3 31 : 32 8 : 6 6. (6.) TC Herzogenaurach II 7 2 0 5 25 : 38 4 : 10 7. (7.) TC Bamberg II 7 2 0 5 24 : 39 4 : 10 8. (8.) TG Kitzingen 7 0 0 7 7 : 56 0 : 14

TG Kitzingen – WB Würzburg II 3:6 (7:13 Sätze). Auch das letzte Spiel in der Landesliga haben Kitzingens Tennisspielerinnen am Sonntag verloren, und doch war es der erfolgreichste aller sieben Auftritte. Drei Spiele innerhalb einer Begegnung hatten sie zuvor in dieser Saison noch nie gewonnen.

Im Spitzeneinzel siegte Sophie Steigleder in drei Sätzen gegen die Würzburgerin Laura Fries. Nach dem 4:6 im ersten Satz schlug Steigleder mit einem 6:2 zurück, und den Match-Tiebreak entschied sie mit 10:5 für sich. Noch klarer gestaltete sich die Sache bei Katinka Theis: Sie bezwang Friederika Stolper glatt in zwei Sätzen 6:3 und 6:2. Für Steigleder war es der erste Einzelerfolg in dieser Spielzeit, für Theis der zweite.

Auch Larah Staudt stand vor ihrem ersten Punktgewinn. Doch sie verlor gegen Laura Popov im Match-Tiebreak. Einen dritten Punkt erzielte die TGK gegen Würzburg im Doppel: Katinka Theis und Paulina Bank rangen Friederika Stolper und Emely Volkert in zwei Sätzen nieder.

Es war der vorerst letzte Auftritt in der Landesliga. Nach einem Sommer werden die Kitzingerinnen in die Bezirksliga absteigen.

Ergebnisse: Sophie Steigleder – Fries 4:6, 6:2, 10:5; Staudt – Popov 2:6, 6:4, 9:11; Theis – Stolper 6:3, 6:2; Paulina Bank – Haag 0:6, 2:6; Gückel – Reuß 1:6, 4:6; Gerasch – Volkert 2:6, 3:6; Steigleder/Gückel – Fries/Popov 1:6, 4:6; Theis/Bank – Stolper/Volkert 6:3, 7:5; Staudt/Gerasch – Reuß/Haag 3:6, 2:6.