Die Fronten im Titelkampf klären sich

Bezirksoberliga Männer

TSV Lohr II – HSG Mainfranken 23:27 FC Bad Brückenau – TV Marktsteft 22:26 SV Michelfeld – TSV Rödelsee 23:18 HSG Volkach – SpVgg Giebelstadt 32:33 TV Gerolzhofen – HSC Bad Neustadt II 20:34 TSV Partenstein – MHV Schweinfurt 33:25

1. (1.) SV Michelfeld 18 16 0 2 505 : 425 32 : 4 2. (2.) TV Marktsteft 18 15 0 3 537 : 430 30 : 6 3. (3.) TSV Rödelsee 18 11 1 6 525 : 482 23 : 13 4. (5.) HSG Mainfranken 18 9 3 6 543 : 517 21 : 15 5. (4.) TSV Lohr II 18 8 3 7 508 : 456 19 : 17 6. (7.) SpVgg Giebelstadt 18 9 0 9 521 : 555 18 : 18 7. (6.) FC Bad Brückenau 18 8 2 8 508 : 519 18 : 18 8. (8.) HSG Volkach 18 7 2 9 512 : 524 16 : 20 9. (9.) TSV Partenstein 18 7 2 9 488 : 497 16 : 20 10. (10.) HSC Bad Neustadt II 18 6 2 10 461 : 489 14 : 22 11. (11.) MHV Schweinfurt 18 3 3 12 502 : 516 9 : 27 12. (12.) TV Gerolzhofen 18 0 0 18 407 : 607 0 : 36

HSG Volkach – SpVgg Giebelstadt 32:33 (18:15). Nur einer der beiden punktgleichen Mannschaften sollte ein deutlicher Schritt zum Klassenverbleib gelingen: den Gästen aus Giebelstadt. Der verpassten Gelegenheit auf entspannte letzte vier Wochen trauerte Volkachs Trainer Stefan Knötgen nach: „Wir haben uns zu viele Schwächen in diesem Spiel geleistet und dadurch den Gegner aufgebaut.“ Nachdem sie erst einem Rückstand nachgelaufen waren, legten seine Schützlinge ab dem 11:11 vor, und sie führten dabei sogar mit vier Toren. „Wir haben den Vorsprung wieder verspielt. Nur gute 30 Minuten reichen eben nicht, um so ein wichtiges Spiel zu gewinnen.“

Volkach: Seitzer 9, Baumann 7/3, Müller 5, Kimmel 3, Wagner 2, Fröstl 2/1, Fertig 2, Lutz 1, Weimann 1. Giebelstadt: Ackermann 6, Schnapp 6/4, Kemmer 5, Rhein 5, Julian Michel 3, Manuel Michel 2, Beisheim 2, Mark 2, Pabst 1, Eberth 1.

SV Michelfeld – TSV Rödelsee 23:18 (14:6). Langsam wird es ernst für die Michelfelder in Sachen Meisterschaft. Vier Spieltage vor Saisonende liegen sie mit zwei Punkten vorne, haben aber zusätzlich den direkten Vergleich mit Verfolger Marktsteft auf ihrer Seite. Gegen Rödelsee lieferten sie eine souveräne Leistung ab, obwohl TSV-Torhüter Thomas Paul zahlreiche Würfe hielt. „Unsere Abwehr stand von der ersten bis zur letzten Minute sicher“, sagte Spielertrainer Maximilian Häckner. Nach vorne spielte Michelfeld konzentrierter und leistete sich weniger Fehler, Rödelsee verwarf zu viele Bälle ohne Not. Der verdiente Sieg sei „ein großer Schritt“ gewesen, fand Häckner.

Michelfeld: Möslein 7/3, Pürckhauer 5, Faustmann 5, Schardt 2, Unser 2, Thorsten Holler 1, Jürgen Dennerlein 1. Rödelsee: Pruy 8/4, Häckner 4, Reichhard 2, Burger 2, Wandler 1, Deppisch 1.

FC Bad Brückenau – TV Marktsteft 22:26 (7:14). Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung hat sich Marktsteft in Bad Brückenau zum Sieg gekämpft. Die Gäste waren nur mit neun Feldspielern angereist, da ihre A-Jugend-Spieler diesmal in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kamen. Spielmacher Florian Lang war dagegen nach überstandener Verletzung wieder dabei. Schon zur Halbzeit führte Marktsteft mit sieben Toren deutlich. Das änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nicht, obwohl Bad Brückenau am Ende den Rückstand noch verringerte. „Jetzt ist die Runde rum“, sagte Marktstefts Trainer Raimo Wilde mit Blick auf den Sieg der Michelfelder gegen Rödelsee.

Bad Brückenau: Weiner 8, Dietrich 4/2, Tom Schumm 3, Bauer 3, Nick Schumm 1, Müller 1, Gensichen 1, Feuerstein 1. Marktsteft: Olbrich 6/3, Reuthal 4/3, Irmler 4, Thorwarth 4, Lang 3/1, Schmidt 2, Bayer 2, Brückner 1.

TSV Lohr II – HSG Mainfranken 23:27 (12:11). Schon in den ersten Minuten erarbeiteten sich die Mainfranken einen Vorsprung von bis zu vier Toren. Nach dem aussichtsreichen Start holten sie durch Nachlässigkeiten den Gegner aber in den letzten zehn Minuten vor dem Seitenwechsel zurück ins Spiel. „Leichte Fehler und unplatzierte Würfe haben uns aus dem Konzept gebracht“, meinte Dominik Ruschin. Es entwickelte sich eine offene Partie. Eine Viertelstunde vor Schluss hatte sich keine der beiden Mannschaften entscheidend abgesetzt. Erst jetzt legten die Gäste zu. „Mit diesem Sieg sollte der Abstieg kein Thema mehr sein“, sagte Ruschin.

Lohr: Bauer 8/4, Schmitt 7/2, Sicheneder 4, Mark Hartig 2, Nigg Hartig 2. Mainfranken: Eckert 10/5, Motscha 6/2, Neuweg 3, Gattenlöhner 3, Uhl 2, Ruschin 2, Groth 1.

Bezirksoberliga Frauen

VfL Spfr. Bad Neustadt – TV Marktsteft 12:22 TSV Lohr – TSG Estenfeld 21:25 DJK Waldbüttelbrunn – TG Heidingsfeld 16:20 TG Höchberg – SpVgg Giebelstadt 35:20 HSV Bergtheim II – TV Großlangheim 31:16

1. (1.) TV Marktsteft 16 14 0 2 420 : 327 28 : 4 2. (3.) HSV Bergtheim II 16 12 1 3 433 : 361 25 : 7 3. (2.) TSV Lohr 16 11 1 4 393 : 338 23 : 9 4. (5.) TG Höchberg 16 7 2 7 331 : 356 16 : 16 5. (4.) VfL Spfr. Bad Neustadt 16 8 0 8 373 : 374 16 : 16 6. (8.) TSG Estenfeld 17 5 2 10 359 : 384 12 : 22 7. (6.) TV Großlangheim 15 5 1 9 320 : 338 11 : 19 8. (7.) DJK Waldbüttelbrunn 17 5 1 11 311 : 373 11 : 23 9. (10.) TG Heidingsfeld 16 4 2 10 331 : 355 10 : 22 10. (9.) SpVgg Giebelstadt 15 3 2 10 308 : 373 8 : 22

VfL Spfr. Bad Neustadt – TV Marktsteft 12:22 (8:14). Nach diesem Sieg stehen die Marktstefterinnen vor ihrem ersten Matchball: Nur noch ein Punkt aus den letzten beiden Spielen fehlt ihnen zur Meisterschaft. In Bad Neustadt stand die Abwehr sicher, doch im Spiel nach vorne agierten sie zeitweise zu überhastet. „Wir tun uns manchmal noch schwer mit einem ruhigen Spiel, um das Feld in seiner ganzen Breite auszunutzen“, sagte Trainerin Valentina Dennerlein. Obwohl leichte Fehler in den hektischen Phasen den Gegner begünstigten und es dadurch keine über 60 Minuten konstante Leistung gewesen sei, war sie letztlich zufrieden mit dem Spiel ihrer Mannschaft.

Bad Neustadt: Benz 3, Anne Wolf 2, Braun 2, Ziegler 2, Stahl 1, Kessler 1, Lena Wolf 1. Marktsteft: Ina Hertlein 5, Müller-Scholden 4, Wendel 4, Luisa Hirsch 3, Zerr 2, Hering 2, Reinertz 1, Möslein 1.

TG Höchberg – SpVgg Giebelstadt 35:20 (18:10). Die hohe Zahl an Gegentoren sprach für sich. „Das war ein kollektives Abwehrversagen. Leider haben auch ein paar taktische Versuche nicht funktioniert“, erklärte Giebelstadts Trainer Mario Bitzek. Rasch waren die Seinen mit 1:10 zurückgelegen. Höchberg sei motiviert und deshalb besser und schneller gewesen. „Wenn du auf diese Art ins Spiel kommst, spielst du dich in einen Rausch“, sagte Bitzek. Er sah, dass für seine Mannschaft in der Mainlandhalle nichts mehr zu holen sein würde. Wie der Klassenverbleib noch gelingen könnte? „Wir brauchen jetzt vier Punkte aus unseren letzten drei Spielen.“

Höchberg: Werner 12/2, Schindler 8, Zelenin 4, Feuchter 3, Schömig 3, Häußler 1, Ulsamer 1, Kosel 1, Hochmuth 1, Ochssner 1. Giebelstadt: Alicia Bitzek 5/1, Steinshorn 4, Merz 3, Ann-Kathrin Bitzek 2, Bär 2, Kolenda 1, Paul 1, Sina Bitzek 1, Rumpel 1.

HSV Bergtheim II – TV Großlangheim 31:16 (11:7). Obwohl sich Bergtheim anfangs abgesetzt hatte, hielten die Großlangheimerinnen das Spiel bis zum Seitenwechsel offen. Es gelang ihnen sogar, dass der Gegner sieben Minuten lang kein Tor erzielte. „Das war noch passabel, aber in der zweiten Halbzeit ging gar nichts mehr“, meinte Melanie Dürr. Da Bergtheims Abwehr sicher stand, kam Großlangheim im Aufbauspiel nicht mehr durch. Die Würfe aus dem Rückraum verteidigte der Gegner und startete Tempogegenstöße. „Wir müssen das schnell abhaken. Wir haben eine harte Woche vor uns mit zwei Spielen am Mittwoch und Freitag.“

Bergtheim: Pfennig 9/3, Fröhling 8, Thoben 5, Schurr 5, Pia Rösner 2, Carolin Rösner 1, Schaller 1. Großlangheim: Bienert 4, Dürr 4, Kutschera 4/1, Hemberger 2, Szabo 1/1, Bergmann 1.